Transparency International: Через банки Прибалтики шел подкуп ПАСЕ

Международная антикоррупционная организация Transparency International призвала расследовать подозрения о покупке голосов депутатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). C таким же призывом ранее выступили руководители делегаций ПАСЕ из Прибалтики и Северных стран.

Эти утверждения основываются на расследовании, позволяющем предположить, что Азербайджан и другие страны «на протяжении многих лет недопустимо влияли на деятельность Совета Европы и голосование по делам о правах человека». Поводом к расследованию послужила так называемая Европейская инициатива стабильности, опубликованная 16 декабря 2016 года и описывающая подарки и другие стимулы, выданные депутатам ПАСЕ с целью обретения влияния.Согласно этой публикации, в декабре 2012 года заинтересованная сторона выплатила существенные взятки с помощью двух банков в Эстонии и Латвии. В центре расследования — депутат ПАСЕ, итальянец Лука Волонте, но не исключается, что использовать прибалтийские банки могли и другие должностные лица Совета Европы. Вовлеченными в этот процесс оказались банк Baltikums в Латвии и Danske Bank в Эстонии. Деньги перечислялись через офшорные компании, зарегистрированные в Великобритании и на Маршалловых островах. Transparency International уже выразила негодование в связи с отсутствием антикоррупционных механизмов в важнейшем европейском учреждении по правам человека.