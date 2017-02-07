Ответ Еревана докладчику ПАСЕ: армянский коньяк икрой не закусывают

Делегат от Украины в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в facebook написал, что армянские депутаты вначале хотели подкупить его коньяком, а на следующий день принесли на заседание пачку “компромата” о том, что его бабушка — азербайджанка. Цель “подкупа”, по его словам, в том, чтобы убедить его “включить” Нагорный Карабах в состав Азербайджана в резолюции ПАСЕ “Нападение на журналистов и свободу СМИ в Европе”. Напомним, что резолюция рассматривалась в ходе состоявшейся в конце января зимней сессии ПАСЕ.

“С Владимиром Арьевым члены армянской делегации знакомы хорошо, он всегда выделялся в качестве инструмента азербайджанской пропаганды. Я разговаривал с руководителем армянской делегации в ПАСЕ Эрмине Нагдалян, которая опровергла его слова”, — заявил в беседе со Sputnik Армения начальник управления по связям с общественностью НС Арсен Бабаян. Он отметил, что с Арьевым не может быть даже попытки обсудить карабахскую тему, поскольку он вообще не имеет полномочий для принятия решений.

“Армянские делегаты ПАСЕ отмечают, что Владимир Арьев успешно сдал последний зачет для вхождения в состав клуба Лука Волонте (в феврале 2016 года прокуратура Милана выдвинула против итальянского депутата обвинение в получении от Азербайджана взятки в размере 2,4 млн евро за определенные лоббистские услуги), участники которого сами ничего решать не могут”, — сказал Бабаян, заметив, что после икры пить армянский коньяк не рекомендуется.

В свою очередь член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян представил некоторые подробности, связанные с докладом Арьева. В частности, Фарманян в ходе обсуждения доклада в ПАСЕ выступил с заявлением, в котором обратил внимание членов “Европейской народной партии” и руководителя ЕНП Акселя Фишера на дезинформацию, распространяемую украинским делегатом. “Я сказал, что, по сути, распространение Арьевым дезинформации не что иное, как попытка отвести от себя подозрения, ставшие поводом для разговоров в Страсбурге”, — сказал Фарманян в интервью Sputnik Армения. В ответ на выступление представителя армянской делегации Арьев заявил, что он сделал запись на украинском языке и, возможно, его слова неверно истолковали. Фарманян считает эти оправдания неубедительными. При этом другой член делегации от Армении Наира Карапетян возразила, что ее бабушка украинка, она прекрасно владеет украинским языком и может подтвердить, что слова Арьева были переведены правильно.

Что касается армянского коньяка, то оказывается, что коньяк в Страсбурге был, но только на обеденном столе. Как сообщил Фарманян, накануне вечером по инициативе немецкого депутата, руководителя ЕНП Акселя Фишера был организован ужин, во время которого за одним столом оказались члены армянской делегации Самвел Фарманян и Наира Карапетян, замглавы делегации Азербайджана Вусал Гусейнов и автор доклада Владимир Арьев.

“Господин Фишер попытался достичь согласия относительно этого вопроса в неформальной обстановке. Ужин, который длился более 3 часов, прошел в конструктивном ключе, делегат Азербайджана Гусейнов также был конструктивен. В конце встречи мы с автором доклада пришли к согласию касательно таких общих формулировок, которые нельзя рассматривать в одностороннем порядке”, — сказал Фарманян. Депутат добавил, что во время ужина на столе наряду с французским вином и немецким пивом стоял также и армянский коньяк. Однако, вопреки ожиданиям фракции ЕНП, ее руководителя Акселя Фишера и членов армянской делегации, на следующий день (скорее всего, достигнув согласия с Баку) автор доклада Арьев отказался от достигнутых договоренностей, поставив тем самым в неловкое положение азербайджанского делегата Вусала Гусейнова, участвовавшего в переговорах и проявившего конструктивность.