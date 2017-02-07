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В Номере // ПОЛИТИКА // Reuters, BBC, российские СМИ

Reuters, BBC, российские СМИ

Сталин дважды номинировался на Нобелевскую премию мира

Иосиф Сталин дважды номинировался на Нобелевскую премию в 1945 и 1948 годах за усилия, предпринятые им для окончания Второй мировой войны.

Информация эта взята из рассекреченного Нобелевским комитетом списка лиц, которые выдвигались на Нобелевскую премию, но ее не получили. Согласно установленной процедуре, имена номинантов хранятся в архивах под грифом «секретно» 50 лет. Таким образом, последняя достоверная информация о том, кому не дали премию, доступна за 1961 год. Британский историк, предложивший кандидатуру Сталина, назвал его имя в числе таких политических деятелей, как Рузвельт и Черчилль. В 1953 году британский премьер получил Нобелевскую премию по литературе за произведение историко-мемуарного характера. Кандидатом на Нобелевскую премию был и Махатма Ганди. Его номинировали незадолго до убийства в 1948 году. Вручать премию посмертно запрещено правилами Нобелевского комитета. Поэтому в 1948 году было принято решение отказаться от ее вручения. Известен лишь один случай отказа от Нобелевской премии мира по принципиальным соображениям. В 1973 году вьетнамский политический деятель Ле Дык Тхо, удостоенный награды совместно с госсекретарем США Генри Киссинджером за завершение Парижских переговоров об окончании войны во Вьетнаме, заявил, что не может принять ее в связи с текущим положением в стране. Из россиян Нобелевской премии мира были удостоены в 1975 году академик Андрей Сахаров, а в 1990 году — президент СССР Михаил Горбачев.

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