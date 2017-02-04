Ереван и Тегеран выстроят общую систему региональной безопасности?

Министр обороны Армении Виген Саркисян с трехдневным официальным визитом находился в Тегеране по приглашению своего иранского коллеги Дегхана. С учетом текущего внешнеполитического момента этот визит приобретает особое значение и выходит за рамки протокольного формата, пишет главный редактор тегеранской газеты «Алик» Дереник Меликян.

Прежде всего после визита в Армению президента ИРИ Роухани это первый ответный визит на высоком уровне, который еще раз свидетельствует о политических и, в частности, созвучных с безопасностью интересах двух стран, имеющих 25-летнюю биографию. Затем, приглашение генералом Дегханом армянского коллеги подсказывает, что оборонные соображения и соображения безопасности двух соседних и дружественных стран нуждаются в обновлении и глубинном обсуждении, особенно исходя из региональных и международных геополитических соображений. С другой стороны, руководитель оборонного ведомства РА, кроме вопросов оборонной сферы, касающихся безопасности и политики, соответствующие обсуждения проведет с высокопоставленными представителями исполнительной и законодательной власти, что в свою очередь подчеркнет примечательность и важность тегеранского визита. Наконец, визит министра обороны Армении, совпадая с 25-летием победоносной армянской армии, еще больший близкий по духу импульс придаст встрече с членами самой близкой к границам Армении армянской общины и организаций, где обоюдно будет способствовать выражению воли, проявляемой на пути укрепления и межгосударственных отношений, и отношений между Арменией и диаспорой.

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Советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти призвал Ереван помешать Израилю «разжечь конфликт в регионе». Говоря о вопросах региональной безопасности, Велаяти сказал: «Некоторые внешние силы, например, Израиль, пытаются вмешаться в региональные процессы. Мы должны быть бдительны и не допустить, чтобы чужие провоцировали столкновения в нашем регионе». Виген Саркисян в свою очередь отметил высокий уровень дружественных отношений двух стран и добавил: «Армения и Иран стоят перед общими вызовами. Мы убеждены в том, что благодаря двустороннему сотрудничеству сумеем преодолеть эти вызовы».