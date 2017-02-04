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В Номере // ПОЛИТИКА // Посол США предложил создать полностью независимый орган по борьбе с коррупцией

Посол США предложил создать полностью независимый орган по борьбе с коррупцией

В борьбе с коррупционерами американский посол уповает также на активность СМИ

Выступая на форуме Армяно-американской торговой палаты в Ереване, посол США Ричард Миллс сказал, что карабахский конфликт стал причиной блокады Армении. А в условиях закрытости границ влиятельным бизнесменам легко контролировать рынки, пресечь конкуренцию. 

«Посольство США и лично я будем последовательно работать с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Ричардом Хогландом по решению карабахской проблемы. Мирное урегулирование рассматривается нами как приоритет», - подчеркнул дипломат. Он также похвалил премьер-министра Карена Карапетяна за то, что тот называет борьбу с коррупцией как одно из приоритетных направлений. Да и вообще, посла воодушевляет тот факт, что «о коррупции в Армении говорит все больше людей». При этом, впрочем, посол хотел бы видеть более решительные действия со стороны правительства в борьбе с этим злом. Мистер Миллс не случайно озаботился данным вопросом. В прошлом году правительство США выделило 750 тыс. долларов созданному при нашем кабмине Антикоррупционному совету. Но, увы, результатов тяжкой борьбы с коррупцией пока что-то не видно. И в этом контексте мишенью общественной критики стало и американское посольство, которое, по мнению многих наблюдателей, под предлогом борьбы с коррупцией лишь финансирует коррумпированных чиновников. Это признал и посол Миллс - программа антикоррупционной помощи вызвала множество негативных откликов в обществе. Однако американская помощь, сказал он, изначально была обусловлена существенными подвижками в этой сфере, и до сих пор с учетом отсутствия прогресса из указанной суммы реализовано менее 2.5%. «Думаю, этот факт развеет подозрения по поводу того, что все деньги мы отдали Антикоррупционному совету. Мы говорили премьер-министру, что должны видеть прогресс в деятельности Антикоррупционного совета, и, насколько мне известно, глава правительства намерен пересмотреть работу этого органа», - отметил дипломат. «Хочу озвучить два предложения премьер-министру: во-первых, укрепить роль и ответственность Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц как независимой структуры. Одним из решений может стать то, если правительство зафиксирует, что для начала расследования в отношении чиновников вовсе не обязательно поймать этого чиновника с поличным. Армянские СМИ умеют расследовать и выявлять реальные доходы чиновников, когда они в 40, 50 или 100 раз превышают официальную зарплату этого чиновника. Итоги этих расследований могли бы послужить достаточным основанием для принятия нужных мер, однако, к сожалению, таких тенденций мы пока не видим», - сказал посол. Второе предложение дипломата – создать полностью независимую антикоррупционную структуру, имеющую полномочия для уголовного преследования. «Думаю, настал удобный момент реализации этого предложения, если сам премьер намерен переосмыслить и пересмотреть деятельность Антикоррупционного совета», - считает Миллс.

Вице-впикер НС и пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов, комментируя для радио “Азатутюн” выступление посла, заявил, что он воспринимает его не как критику, а как поддерживающее заявление партнера о более эффективной совместной борьбе с коррупцией. При этом он считает, что у властей Армении есть политическая воля бороться с коррупцией.

«У нас есть, во-первых, политическая воля, во-вторых, мы идем на законодательные инициативы в этом направлении, и, в-третьих, естественно, мы готовы активно работать с нашими иностранными партнерами и гражданским обществом. Я считаю, что прогресс есть, и прогресс этот удовлетворительный. Можно ожидать большего? Конечно, можно», - добавил Шармазанов.

В качестве примера антикоррупционной деятельности властей он привел принятый недавно закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, который вступит в силу в июле этого года. «Политическая воля проявилась в принятии тех законодательных инициатив, которые были приняты Национальным собранием. Я по нашей части могу сказать, что мы сделали все возможное», - сказал пресс-секретарь РПА.

Что касается озвученного послом конкретного предложения о начале антикоррупционного расследования не только в случае получения взятки, но и в том случае, когда при оценке задекларированных активов чиновника их величина вызывает разумные сомнения, то пресс-секретарь РПА заявил, что они не могут нарушать презумпцию невиновности и времена раскулачивания прошли. «Я не судья и не умею гадать на кофейной гуще. Но я знаю одно: мы пойдем по пути построения правового государства в Армении. Мы сделаем все и используем все возможные инструменты, чтобы свести к минимуму коррупционные риски в нашей стране и чтобы ворующие деньги из бюджета чиновники оказались там, где они должны быть», - заявил Эдуард Шармазанов.

 

 

Соб.инф
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