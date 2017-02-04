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В Номере // ПОЛИТИКА // Миграционная политика Трампа ударит и по армянам

Миграционная политика Трампа ударит и по армянам

Указ Дональда Трампа, приостанавливающий прием беженцев из Сирии и ограничивающий правила въезда для граждан ряда мусульманских государств, напрямую затронет интересы ближневосточных армян. Миграционная политика нового президента США вызвала беспокойство армянских структур Америки. Армянский национальный комитет и Армянская ассамблея обещают, что не оставят соотечественников в беде.

 

Как известно, подписанный на прошлой неделе президентский указ наряду с другими ограничениями предполагает временный запрет на въезд в пределы США для граждан семи мусульманских государств, среди которых Сирия, Ирак и Иран. В этих странах есть крупные армянские общины, представители которых, несомненно, пострадают от введенных санкций. Задача ужесточения миграционного режима – предотвратить поток в США исламских радикалов. Но страдать от этого будут христианские общины этих стран, сами ставшие заложниками этих самых исламских радикалов. Получается, что мировая сверхдержава вместо того, чтобы защитить религиозные меньшиства Сирии и Ирака, наоборот, делает их заложниками фундаменталистов из “Исламского государства и “Джехбат Аль Нусры”. От армян, ассирийцев, езидов, подвергающихся сегодня в Сирии геноциду, не может исходить никакой террористической угрозы. Разве же они виноваты в том, что в их странах процветает исламский терроризм? Почему отношение к ним такое же, как к членам радикальных суннитских группировок?

Непоследовательность новой американской администрации, проявившаяся в готовности грести всех под одну гребенку, не может не настораживать. Если бы в начале прошлого века президент Вудро Вильсон руководствовался бы подобными принципами, Османская Турция, от которой тогда исходила реальная угроза, несомненно, подпала бы под такие же ограничения. И тогда десятки тысяч христиан, являвшихся подданными мусульманской Османской империи, не смогли бы найти приют в Америке и, скорей всего, стали бы жертвами геноцида. В итоге Соединенные Штаты не обрели бы таких гениев, как Уильям Сароян и Рубен Мамулян, Калифорния не имела бы такого замечательного губернатора, как Джордж Дукмеджян, а ныне правящий Белым домом Дональд Трамп, быть может, и не стал бы президентом, поскольку одним из главных идеологов его успешной избирательной кампании был потомком армянских беженцев Кит Нахигян.

Многие из американских знаменитостей армянского происхождения выступили с осуждением введенных миграционных ограничений. Создатель популярной социальной сети “Reddit” Алексис Оганян, являющийся признанным авторитетом в мире информационных технологий, обратился к Дональду Трампу с открытым письмом, в котором назвал его миграционную политику “не только потенциально неконституционной, но и глубоко антиамериканской”. “Мы - страна иммигрантов. То, что мы радушно принимали иммигрантов и беженцев, было преимуществом нашей страны.

Сам я - правнук беженцев, спасавшихся от геноцида армян”, - напоминает Оганян, подробно излагая историю своей семьи, чудом спасшейся от рук младотурецких палачей. Как и тысячи других армянских беженцев, предки Алексиса стали благодарными и законопослушными гражданами Соединенных Штатов, исправно платили налоги, защищали ее идеалы, воевали за честь ее флага на фронтах мировых войн. “Мои предки были храбрыми беженцами, которые нашли в США дом. Я всегда был горд, живя в стране, которая дала кров иммигрантам. Без них не было бы меня, и не было бы “Reddit”. Мы – американцы, и мы должны быть статуей Свободы для тех, кто нуждается в нашей помощи”, - отмечает Алексис Оганян.

Быть гражданином мусульманской страны – вовсе не означает быть террористом. Это - убеждение другой американской знаменитости, также гордящейся своими армянскими корнями. Телезвезда Ким Каршашян на своей странице в “Twitter” выложила статистические данные, которые наглядно свидетельствуют о том, что террористическая опасность, исходящая от мигрантов-мусульман, явно преувеличена. Оказывается, за последние десять лет в США от рук мигрантов из мусульманских стран погибли всего два человека. (Речь только о мигрантах, имеющих легальный статус.) Между тем за это же время от рук соотечественников пострадали более 11-и тысяч американцев. Но жестче других армян миграционную политику Дональда Трампа критикует известный в Америке ресторатор и кулинар Джеффри Закарян. Он даже судился с Трампом из-за его нелестных высказываний в адрес мигрантов.

Обеспокоенность наших американских соотечественников можно понять. Их озабоченность в полной мере разделяют руководители армянских организаций. “Мы стали свидетелями неравномерного и непоследовательного соблюдения порядка, следствием чего стала очевидная растерянность среди правительственных чиновников”, - говорится в заявлении, рапространенном в понедельник вашингтонским офисом Армянского национального комитета Америки. В связи с президентским указом организация выражает свою озабоченность “как на уровне политики США, так и с точки зрения влияния на армян и их семьи”. АНКА призвала соотечественников, являющихся гражданами Ирана, Ирака, Сирии, воздержаться от поездок в США “в связи с повышенным риском того, что им будет отказано во въезде, независимо от их иммиграционного статуса”. Ну а тем, кто уже стал жертвой неожиданно нагрянувших ограничений, активисты комитета готовы оказать всяческую поддержку.

Введенные Трампом миграционные ограничения продиктованы соображениями безопасности. Но если так, то не может не удивлять одно обстоятельство. В списке стран, гражданам которых запрещено въезжать в пределы США, не оказалось Саудовской Аравии и Пакистана. Ведь именно эти два государства являются крупнейшими логовами международных террористов. Причастность Эр-Рияда и Исламабада к атакам на нью-йоркские небоскребы ни у кого не вызывает сомнений. Связь саудитов и пакистанцев с “Аль-Каидой” и ИГИЛ-ом давно доказана. Но санкциям почему-то подвергаются не тоталитарные режимы, правящие в этих двух странах, а граждане Ирана, ни разу за последние пятнадцать лет не упоминавшиеся в США среди организаторов террористических атак. Так может все-таки безопасность тут ни при чем?..

Артем Ерканян

Последнее обновление ( 04.02.17 11:42 )

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