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В Номере // ПОЛИТИКА // Казахское дежавю

Казахское дежавю

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь желает примерить лавры миротворца

Как сообщил бакинскому агентству haqqin.az депутат казахстанского парламента Ахан Бижанов, президент Назарбаев подготовит новые мирные инициативы для урегулирования карабахской проблемы.

«Казахстан намерен усилить свою посредническую деятельность в решении карабахского вопроса. Существование этой проблемы беспокоит Астану и сужает ее дипломатическое поле в отношениях как с Арменией, так и с Азербайджаном. Азербайджан — наша братская страна, а с Арменией мы являемся партнерами в рамках интеграционных проектов. Поэтому Казахстан будет стараться помочь в решении карабахской проблемы», — сказал депутат.

А ведь все это уже было. На излете советский власти, в конце сентября 1991 года президенты России и Казахстана Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев предприняли первую миротворческую миссию высокого уровня в регионе, посетив Баку, Степанакерт и Ереван, где провели переговоры с руководством Азербайджана, НКР и Армении. Было изначально понятно, что делается это во многом из-за желания двух новых амбициозных лидеров принизить роль президента разваливающегося Союза – Михаила Горбачева. Но важно другое – в ходе организованного Ельциным и Назарбаевым переговорного процесса стало понятно, что казахстанский президент рассматривает этот конфликт не с точки зрения права наций на самоопределение, а как территориальный спор двух стран. Подобная позиция совершенно не устраивала и сегодня никак не устраивает ни Ереван, ни Степанакерт. Поэтому не очень понятно, какой позитивный импульс может придать миротворчеству инициатива Назарбаева.

 

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