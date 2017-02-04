Лукашенко готовится выйти из ЕАЭС и ОДКБ?

В Москве с пониманием относятся к желанию власти республики быть независимым государством по аналогии с «братской Украиной». В этой связи в Москве не будут делать громких заявлений относительно подготовки Минска к выходу из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ОДКБ и, возможно, Союзного государства России и Белоруссии, утверждает ИА РЕГНУМ.

Но при этом ответственным лицам в Минске надо понимать, что не может быть независимости на словах. Независимость — это весь комплекс жизнедеятельности государства, и если руководство Белоруссии решило пойти таким путем, путем выхода на тропу «экономической войны», то никаких вопросов данная стратегия развития белорусского государства вызывать не будет. Вопрос будет заключаться только в одном — насколько всё это отвечает национально-государственным интересам белорусского народа. Как отметил источник агентства, при любом развитии событий белорусский народ всегда будет считаться братским, независимо от политики его руководства. Если опыт «братской Украины», где смена власти произошла и еще произойдет именно из-за нежелания учитывать национально-государственные интересы подавляющего большинства украинского народа, ориентированного на союз с государствами ЕАЭС, в руководящем Минске никого ничему не учит, то Москва не будет пенять руководству республики на те действия, которые отбрасывают республику на обочину мирового развития. Между тем директор ФСБ Александр Бортников подписал приказы об установлении на границе Смоленской, Брянской и Псковской областей России с Белоруссией пограничной зоны для «создания необходимых условий охраны государственной границы России». Напомним, на днях президент Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому граждане 80 государств, въезжающие на белорусскую территорию через Национальный аэропорт Минск, получат право на безвизовый въезд в страну на срок до пяти суток. Воспользоваться этим правом смогут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Саудовской Аравии, Кувейта, Омана и иных государств.