Путин был прав насчет американского Майдана?

или Почему Эрдоган покорно перешел на сторону российского лидера

За несколько дней до инаугурации Трампа Владимир Путин сказал отчасти в шутку, отчасти всерьез — перед камерами и официально — что силы, которые готовили в Киеве Майдан, то есть свержение законного президента, вероятно, выучили свои уроки, и нечто подобное грозит теперь и США, пишет чешская газета Parlamentni listy.

Эти слова, казалось бы, были сказаны случайно, но мы знаем, что Путин отлично информирован. Известно, что он спас от верной смерти президента Эрдогана, когда тот в последний момент был предупрежден, что должен немедленно покинуть отель, в котором находится, иначе ему не избежать смерти. А Обама, между прочим, хотя определенно был осведомлен о планах Гюлена (своего рода турецкого Сороса), не вмешался и не позвонил. Утром Обама был неприятно удивлен: Эрдоган жив. Когда же ночью из самолета Эрдоган звонил Меркель и просил убежища, она не ответила на его просьбы. В этом и заключается причина того, что Эрдоган, каким бы он ни был, совершенно однозначно, даже покорно, перешел на сторону Путина и отодвинул НАТО и ЕС на второй план. Вероятно, и теперь Путин знал, что готовится. Та лавина, которая нарастает в США, эти столкновения настолько агрессивны и масштабны, так явно поддерживаются разными актерами и певцами, что, разумеется, руку к ним приложил финансовый спонсор переворотов Сорос, который вложил в их поддержку 100 миллионов долларов. Удивительно слушать всех этих актеров и певцов, которые еще недавно казались в кино вполне симпатичными, но вдруг превратились в полную ненависти банду, которая жаждет крови и призывает свергнуть президента. Но даже в такой обстановке паниковать не нужно. Визит Трампа в штаб-квартиру ЦРУ доказал, что рядовые агенты очень его поддерживают. Да и новые министр обороны и министр внутренних дел уже заступили на пост, и у них все под контролем. А если случится самое плохое, то Путин опять придет на помощь, когда Трамп будет блуждать на своем самолете Air Force One (Борт ВВС №1) в поисках вариантов спасения.