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В Номере // ПОЛИТИКА // Путин был прав насчет американского Майдана?

Путин был прав насчет американского Майдана?

или Почему Эрдоган покорно перешел на сторону российского лидера

За несколько дней до инаугурации Трампа Владимир Путин сказал отчасти в шутку, отчасти всерьез — перед камерами и официально — что силы, которые готовили в Киеве Майдан, то есть свержение законного президента, вероятно, выучили свои уроки, и нечто подобное грозит теперь и США, пишет чешская газета Parlamentni listy.

Эти слова, казалось бы, были сказаны случайно, но мы знаем, что Путин отлично информирован. Известно, что он спас от верной смерти президента Эрдогана, когда тот в последний момент был предупрежден, что должен немедленно покинуть отель, в котором находится, иначе ему не избежать смерти. А Обама, между прочим, хотя определенно был осведомлен о планах Гюлена (своего рода турецкого Сороса), не вмешался и не позвонил. Утром Обама был неприятно удивлен: Эрдоган жив. Когда же ночью из самолета Эрдоган звонил Меркель и просил убежища, она не ответила на его просьбы. В этом и заключается причина того, что Эрдоган, каким бы он ни был, совершенно однозначно, даже покорно, перешел на сторону Путина и отодвинул НАТО и ЕС на второй план. Вероятно, и теперь Путин знал, что готовится. Та лавина, которая нарастает в США, эти столкновения настолько агрессивны и масштабны, так явно поддерживаются разными актерами и певцами, что, разумеется, руку к ним приложил финансовый спонсор переворотов Сорос, который вложил в их поддержку 100 миллионов долларов. Удивительно слушать всех этих актеров и певцов, которые еще недавно казались в кино вполне симпатичными, но вдруг превратились в полную ненависти банду, которая жаждет крови и призывает свергнуть президента. Но даже в такой обстановке паниковать не нужно. Визит Трампа в штаб-квартиру ЦРУ доказал, что рядовые агенты очень его поддерживают. Да и новые министр обороны и министр внутренних дел уже заступили на пост, и у них все под контролем. А если случится самое плохое, то Путин опять придет на помощь, когда Трамп будет блуждать на своем самолете Air Force One (Борт ВВС №1) в поисках вариантов спасения.

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