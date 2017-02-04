Семья премьер-министра пожертвует 500 тысяч долларов на развитие Гюмри

Вчера премьер-министр Карен Карапетян в сопровождении 22 армянских и иностранных инвесторов посетил Гюмри.

В ходе визита возглавляемой премьером делегации выяснилось, что предметом инвестиционного интереса является программа по восстановлению архитектурного заповедника “Кумайри” в исторической части города Гюмри. Сумма, необходимая на восстановление комплекса “Кумайри”, составляет 200 млн долларов, поэтому принято решение о поэтапной реализации программы, которая начнется с реставрации гюмрийских улиц Руставели и Шираз. В инвестиционную программу включен также план по реконструкции аэропорта “Ширак”. Реализацией 10-миллионного проекта займется инвестор из Аргентины. Представитель инвестора представил премьер-министру детальный план реконструкции аэропорта “Ширак”. На вопрос журналистов, насколько реалистична реализация проекта, аргентинский инвестор заверил, что все ранее заявленные им программы были осуществлены. Больше других, не считая самих инициаторов, в успех проекта верит глава правительства Карен Карапетян. Во время встречи с бизнесменами и инвесторами в Технологическом парке Гюмри он высказал мнение, что реализацию данного проекта можно считать началом развития города и Ширакской области в целом. “Сегодня мы рады посетить Гюмри, за что признательны тем предпринимателям, которые выразили желание присоединиться к нам. Данная программа в первую очередь изменит настроение жителей Гюмри. Думаю, сегодня мы дадим старт реализации крупного инвестиционного проекта, весьма интересного”, — сказал Карапетян. Премьер отметил, что не вправе заниматься бизнесом, но непременно попросит членов своей семьи сделать пожертвование. Именно Карапетян и стал первым вкладчиком инвестиционного проекта, пожертвовав 500 тысяч долларов. При этом Карапетян не ответил на вопрос, откуда у его семьи столько денег, премьер лишь отметил, что в декларации он детально представил информацию о своем имуществе. Отметим, что это не первое пожертвование Карена Карапетяна в должности премьера. В январе этого года в ходе официального открытия Центра стратегических инициатив правительства РА стало известно, что первый вклад в качестве частного лица также сделал премьер.