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В Номере // ПОЛИТИКА // Правительство

Правительство

Добытчикам металла сделали легкое налоговое послабление

Государство смягчит требования к выплате за природопользование (ройялти) с металлических рудников.

Проект соответствующих изменений в Налоговый кодекс и закон «О выплатах за охрану природы и природопользование» одобрен на заседании кабмина. Известно, что в случае с продукцией рудников (металлическими концентратами или сплавами) налог должен начисляться с 90% металлического содержания в продукции (концентрат или сплав). Однако теперь государство передумало и намерено снизить эту планку до 80%. В чем же причина столь мягкого отношения? Оказывается, бизнесу решено пойти навстречу из-за ряда издержек, которые он несёт при заключении договора. Так, в договорах на поставку концентратов иностранные покупатели обычно не платят за 1% содержания меди и 10% – золота и серебра. Кроме того, в договорах обычно не прописываются отдельно транспортные расходы, а для таких габаритных грузов они весьма значительны. И поскольку к добыче они не относятся, то вполне справедливо, чтобы бизнес имел право вычитать их из налоговой базы. При этом одновременно государство будет следить за тем, какие металлы в концентратах включаются в договорную цену (например, золото в медных концентратах) - чтобы эти металлы не выводились бы из-под налога. Закон должен вступить в силу с 1 января 2017 года задним числом. А в парламент его планируется представить в ускоренном порядке, дабы предприятия могли им воспользоваться уже в январских отчётах.


Теперь государственные тайны будут хранить “бесплатно”

Госслужащим Армении отменят выплаты, связанные с соблюдением государственной тайны.

Проект соответствующих изменений в законе «О государственной и служебной тайне» одобрен правительством. В справке Минфина отмечено, что в 2015 году на доплаты было выделено ни много ни мало 69,4 млн драмов ($143 тыс.). И экономия этих средств положительно отразится на бюджете. Ну а станут ли госслужащие хранить тайны «бесплатно», кажется, не вызывает сомнений – ведь под угрозой соответствующих санкций едва ли кто-то отважится на их разглашение?!

 

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