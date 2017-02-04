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Армия Карабаха отбросила диверсантов и пленила одного из них

Баку ради пропаганды отказывается от своего солдата

Подразделения Армии обороны Арцаха пресекли диверсионную вылазку азербайджанских сил в северном направлении. Заметив маневры противника, карабахские воины сумели их опередить.

В результате скоротечного столкновения один азербайджанский солдат был взят в плен, и еще один как минимум тяжело ранен. Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян представил «Независимой газете» полную картину случившегося. «1 февраля стоял сильный туман, и этим пытались воспользоваться азербайджанцы. Но их передвижения в направлении населенного пункта Талиш вовремя заметили бойцы Армии обороны НКР. Случился небольшой бой. Соперник отступил, у них несколько раненых. Одного военнослужащего наши парни взяли в плен. Это Эльнур Хусейн заде, 1995 года рождения, из города Барда. Сейчас он у нас. Ему ничего не угрожает – мы действуем исключительно в рамках цивилизованных международных принципов и конвенций».

В Баку, разумеется, занервничали и стали действовать по принятому там стереотипу. Не было никакого боя - раз, никто не ранен – два, в плен никого не брали – три. Но поскольку Эльнур реально существует и находится в руках армян, вскоре свое вранье им пришлось корректировать. Во-первых, признали, что один из их диверсантов был ранен. То есть бой, пусть и не слишком масштабный, был. Во-вторых, да, говорят, есть такой Эльнур Хусейн заде, но только он не солдат, а мирный житель, служил когда-то, но давно уже демобилизовался. И вообще – в период службы «отличался недисциплинированностью» (это-то при чем в данном случае?). Вообще-то это уже не первый случай, когда азербайджанская родина из пропагандистских соображений отказывается от своих незадачливых сыновей-аскяров. Но в данном случае всё уж слишком шито белыми нитками. Ведь сразу возникает вопрос, который и задал карабахский пресс-секретарь: если этот парень действительно демобилизованный, то что он делал на линии противостояния с группой азербайджанских военных? Наконец, и это самое главное, мать пленного, Саида Гусейнова, в беседе с Istipress.com заявила, что её сын спустя некоторое время после демобилизации четыре месяца назад вновь вернулся в армию на контрактную службу. Так что у лжи ноги коротки. А вообще-то такой подход Минобороны Азербайджана является предательством в отношении своих же солдат. Ведь если пленный – не военнослужащий, то на него, по идее, не распространяется действие соответствующих международных конвенций, что сильно осложняет положение бедолаги. Но, видимо, это последнее, что волнует азербайджанских очковтирателей в погонах…

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