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В Номере // ПОЛИТИКА // “Вокруг много плохих парней”

“Вокруг много плохих парней”

Трамп защищает свой указ об ограничении иммиграции

В пятницу 28 января Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. При этом в интервью Christian Broadcasting Network Дональд Трамп не исключил, что сирийские христиане могут получить право на въезд в Соединенные Штаты в приоритетном порядке.

 

Указ об ограничении миграции вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены Сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить его действие. Генпрокуроры 16 американских штатов назвали это решение Трампа “незаконным”. В США и ряде других стран мира проходят масштабные акции протеста против “расистской” миграционной политики новой администрации США.

“Мы не хотим никаких запретов, никаких стен!”

“Мы хотим дать понять Трампу и его администрации, что не хотим никаких запретов, никаких стен. Мы не хотим, чтобы США стали фашистской страной”, — заявляют участники акций протеста в ряде городов США.

Протесты не прекращаются практически с момента опубликования указа. В то же время в Министерстве национальной безопасности подчеркнули, что все пункты подписанного в пятницу документа будут выполняться, и пока что этот процесс проходит успешно. Однако в министерстве отметили, что и решения судебных органов также будут обязательны для исполнения.

Отметим, что суд Нью-Йорка вопреки указу Трампа разрешил мигрантам  временный въезд в США.

Это решение было принято после того, как в нью-йоркском аэропорту были задержаны двое граждан Ирака, ранее получивших разрешение на въезд в США. По решению суда им было разрешено остаться в Америке. Иск был подан одной из наиболее влиятельных правозащитных организаций  – Американским союзом защиты гражданских свобод. Судебное решение касается всех, кто уже прибыл в Америку из семи мусульманских стран, которых коснулся запрет Трампа, или находится в пути. По данным Министерства национальной безопасности США, речь идет примерно о 375 мигрантах.

…Несогласие с миграционной политикой президента выразила группа американских дипломатов, подготовив соответствующую телеграмму. В документе дипломаты утверждают, что меры по ограничению въезда не способствуют укреплению безопасности США, противоречат американским ценностям и могут разжечь антиамериканские настроения в мире. “Временный запрет на въезд приведет не к сокращению числа терактов в США, а “к уменьшению доброй воли по отношению к американцам в мире”, отмечается в послании, адресованном руководству Госдепа.

 

Трамп объяснил «внезапность» своего миграционного указа

Президент США в своем твиттере объяснил, почему не сообщил об указе, ужесточающем иммиграционную политику США, заранее.

«Если бы о запрете сообщили за неделю, «плохие» ринулись бы в нашу страну в эту неделю. Вокруг много «плохих парней», — написал он.

По словам главы Белого дома, запрет направлен не против мусульман, а против потенциальных террористов; страны, о которых идёт речь, были названы «источниками террора» ещё при предыдущей администрации.

 

“Сегодня мир далек от того, чтобы разделять народы”

Президент Ирана – одной из стран, выходцев из которой непосредственно касается новый указ – подверг критике общее направление новой американской политики: “Сегодня мир далек от того, чтобы разделять народы, – заявил Хасан Роухани, – они (в Вашингтоне – ред.) забыли, что Берлинская стена рухнула много лет назад!” Отметим, что Роухани в субботу подписал указ, подвергающий цензуре иранские СМИ и другие организации, сотрудничающие с BBC и “Голосом Америки”.

...Не порывать с “традицией предоставления крова тем, кто спасается от вооруженных конфликтов и преследования” – призвали в свою очередь в совместном заявлении новую американскую администрацию Международная организация по миграции и Верховный комиссариат по делам беженцев.

 

Трамп отругал The New York Times и The Washington Post

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущие американские издания The New York Times и The Washington Post за то, как они освещали и продолжают освещать его деятельность. Свои мысли он изложил в Twitter.

«Провальная The New York Times ошибалась насчет меня с самого начала. Сначала писали, что я проиграю праймериз, потом то же самое о финальных выборах. Фальшивые новости! Кто-то убежденный и способный должен купить эту провальную NY Times, и либо управлять ею правильно, либо позволить ей закрыться с достоинством!» — заявил Трамп.

...«То, как писали обо мне The New York Times и The Washington Post, было настолько фальшивым и злым, что им пришлось фактически извиняться за это перед своей редеющей аудиторией. Их отношение ко мне было неправильным с самого начала и продолжает  оставаться таковым. Они не изменят свой курс. Нечестно», — добавил президент.

Ранее Трамп рассказал, что ему не нравится писать в Twitter, но он вынужден это делать, чтобы противостоять несправедливому отношению со стороны СМИ. «Если бы СМИ были абсолютно честны, я бы перестал пользоваться Twitter», — объяснил он.

 

Приостановлена программа продления туристических и бизнес-виз в США без собеседования

Туристические и бизнес-визы в США нельзя будет получить повторно без личного собеседования в консульстве, сообщает американское издание Quartz со ссылкой на указ президента США.

Указ приостанавливает действие программы Visa Interview Waiver Program, которая позволяла туристам и бизнесменам получать повторную визу в США типа B1 и B2, отправляя документы в консульство без личного собеседования.

“Госсекретарю США следует немедленно прервать действие the Visa Interview Waiver Program и обеспечить соответствие процедуры выдачи виз разделу 222 Акта об иммиграции и национальности, требующего от каждого соискателя неиммигрантской визы личного собеседования со специально оговоренными исключениями”, — говорится в пункте 8 документа.

Теперь личное присутствие будет необходимо каждый раз при истечении срока действующей визы, что создаст дополнительные неудобства для туристов и бизнес-путешественников. Это может негативно сказаться как на иностранном турпотоке в США, так и на работе диппредставительств страны, которым придется назначать и проводить значительно больше собеседований.

 

Air France сняла с рейсов 15 пассажиров из-за указа Трампа

Французская авиакомпания Air France сняла с рейсов в США 15 пассажиров из стран с преимущественно мусульманским населением в связи с новым указом американского президента, сообщает Associated Press.

Представительница авиакомпании рассказала, что перевозчик получил от американской администрации уведомление об ограничениях на въезд в страну 28 января. Она добавила, что у Air France не было другого выбора, кроме как не допустить до полета ряд пассажиров, направляющихся в Соединенные Штаты. Однако предоставить имена, национальности и другие детали о снятых с рейсов Air France пассажиров представительница отказалась.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Emirates переназначит пилотов и изменит состав экипажа на рейсы в США после недавно принятого запрета на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран.


Дональд Трамп посмотрел мультфильм “В поисках Дори”

Лидер США вместе с родственниками и друзьями посмотрел анимационный фильм «В поисках Дори». Это картинa о рыбке, которая страдает провалами памяти и отчаянно пытается найти свою семью. Первый официальный кинопоказ состоялся в Белом доме.

Просмотр ленты прошел на фоне протестов в стране и во всем мире. Активисты массовых волнений выступают против миграционного указа  Трампа. Решение 45-го президента США раскритиковала и телеведущая Эллен ДеДженерес, которая озвучила Дори в мультфильме.

 

По материалам СМИ

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Последнее обновление ( 31.01.17 12:13 )

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