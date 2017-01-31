Россия - Америка: “Перезагрузка-2”?

В минувшую субботу президенты России и США провели давно ожидавшийся телефонный разговор. Стороны, как сообщается, обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, основные аспекты кризиса на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговор «был хорошим в политическом и человеческом смыслах. Беседа стала свидетельством взаимного уважения Владимира Путина и Дональда Трампа, стремление «общаться без нравоучений, опираясь на национальные интересы своих стран». В Белом доме также отреагировали с удовлетворением. «Этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в «починке», - сообщила пресс-служба президента Трампа. В Вашингтоне также подчеркнули, что эта беседа позволит России и США быстро продвигаться по пути сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и другим актуальным вопросам. Тема санкций затронута не была – вероятно, потому что позиция США была официально озвучена ранее, и Трамп назвал снятие санкций с России «преждевременным». Оба президента намерены обозначить возможные сроки и место проведения личной встречи, они также условились поддерживать регулярные личные контакты. Трамп попросил Путина передать пожелания счастья и процветания российскому народу. Американский президент отметил, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Путин ответил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Кстати, при разговоре с президентом России возле Трампа находились еще насколько человек – его вице-президент и советники. Владимир Путин, как сообщается, вел беседу один – не считая, разумеется, переводчика.