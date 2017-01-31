курьер
Доктор Геворкян сидел, и не раз...

 
“Овик Абрамян будет исключен из РПА, если не представит заявление о выходе из партии”

 
Глава Союза армян России — теневой спонсор экс-министра обороны?

 
Найдены тела пропавших горновосходителей

 
Не будет работы – придется податься на чужбину

Пока же надо постараться попасть туда на учебу

 
Армения сокращает уровень долларизации экономики

 
Участие АНК в выборах под вопросом

 
Вардан Гукасян присоединяется к блоку “Царукян”

 
Армен Ашотян пристыдил экс-премьера Овика Абрамяна

 
Джунгл все же пойдет под суд

Впрочем, может статься, что садиста станут принудительно лечить

 
Секретарь Геббельса дожила до 106 лет

 
 
Грачья Арутюнян ходатайствует об экстрадиции в Армению

 
Самыми воинственными патриотами оказались граждане Фиджи, а самыми мирными – японцы

 
регион
Альтернативы Военно-Грузинской дороге не будет?

 
“Армянский транзит” встревожил Тбилиси

 
В Грузии паника – на саммит НАТО страну не пригласили

 
Кто-то удалил электронные письма террориста, убившего посла РФ в Анкаре

 
 
Новый госсекретарь США хочет “работать с Арменией и Азербайджаном для мира”

 
Тбилиси восстанавливает дипотношения с Москвой?

 
Азербайджану нужны небольшие войны за Карабах

 
Плюс-минус 15 метров...

 
Разведчик от Бога. Боевики обещали 16 млн долл. за голову горного адмирала

 
Это праздник со слезами на глазах

 
 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 720 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Россия - Америка: “Перезагрузка-2”?

Россия - Америка: “Перезагрузка-2”?

В минувшую субботу президенты России и США провели давно ожидавшийся телефонный разговор. Стороны, как сообщается, обсудили актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, основные аспекты кризиса на Украине.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, разговор «был хорошим в политическом и человеческом смыслах. Беседа стала свидетельством взаимного уважения Владимира Путина и Дональда Трампа, стремление «общаться без нравоучений, опираясь на национальные интересы своих стран». В Белом доме также отреагировали с удовлетворением. «Этот позитивный звонок был знаменательным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, нуждающихся в «починке», - сообщила пресс-служба президента Трампа. В Вашингтоне также подчеркнули, что эта беседа позволит России и США быстро продвигаться по пути сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и другим актуальным вопросам. Тема санкций затронута не была – вероятно, потому что позиция США была официально озвучена ранее, и Трамп назвал снятие санкций с России «преждевременным». Оба президента намерены обозначить возможные сроки и место проведения личной встречи, они также условились поддерживать регулярные личные контакты. Трамп попросил Путина передать пожелания счастья и процветания российскому народу. Американский президент отметил, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Путин ответил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам. Кстати, при разговоре с президентом России возле Трампа находились еще насколько человек – его вице-президент и советники. Владимир Путин, как сообщается, вел беседу один – не считая, разумеется, переводчика.

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Москва считает Ереван ключевым союзником в регионе

 
Завалим тепличными розами пол-Европы, помидорами и огурцами – пол-CНГ?!

 
На Армению надвигаются сильнейшие морозы

 
В ереванской школе путают “свободу слова” с расизмом

 
В Калифорнии началась официальная кампания за отделение от США

 
 
“В Лорийской области по рейтинговому списку РПА будут баллотироваться Карен Карапетян и Лусине Межлумян”

 
У “перебежчика” явно проблемы с психикой

 
Самое, самое...

Умер имевший 130 жен нигерийский проповедник

 
Каждому армянину по орлу. Лучше два

Телефильм «Клим» Карена Оганесяна получил российскую кинопремию «Золотой орел»

 
“Линия” жизни и борьбы

 
Жозе Моуринью: “Он играет на очень хорошем уровне, мы им довольны”

 
Карен Хачанов, первая ракетка России

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Киркоров-дворец

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio