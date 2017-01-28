Премьер-министр: если у общества есть претензии к элите, элита должна меняться

Глава правительства не стал откладывать в долгий ящик реализацию достигнутых в Москве договоренностейЭксперты и СМИ продолжают обсуждать итоги состоявшегося визита в Москву премьер-министра Карена Карапетяна. При этом и сам глава правительства в том или ином контексте обращается к прошедшим в российской столице встречам, достигнутым договоренностям и открывающимся в этой связи перспективам социально-экономического развития республики.

По мнению известного и обычно хорошо информированного политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна, у визита премьер-министра в Россию были две важные составляющие, которые будут играть ключевую роль в дальнейшем сотрудничестве двух стран. «Первая - это политическая составляющая. Визит был предварительным и ознакомительным. И на нем обсуждались не только сугубо экономические вопросы. Ведь после апреля, если Карапетян останется в своей должности, а я полагаю, что он останется, то у него будет, по Конституции, совершенно другое, новое качество», полагает эксперт. При этом он считает, что в отличие от предыдущего главы правительства Овика Абрамяна, у Карапетяна несколько иной взгляд на сотрудничество с Россией. «Если Абрамян был больше сосредоточен на внутренней экономике, то у нового премьера более широкий взгляд на свои полномочия. Он понимает, что основная проблема армянской экономики – это нехватка денег и поиск инвестиций». Именно отсюда, по мнению Искандаряна, вытекает вторая, весьма важная составляющая визита Карапетяна в Россию – поиск инвестиций. «Не думаю, что существенные инвестиции и деньги могут быть привлечены до апреля. Но, судя по всему, предварительных обещаний добиться удалось», - сказал эксперт.

С тем, что визит премьера в Москву имел не только экономический, но и определенный политический подтекст, согласен и политтехнолог Виген Акопян. По его словам, Москва дала понять, что высоко оценивает нового армянского премьера: «Были соблюдены все условия протокола, визит широко освещался российскими СМИ». Важным эпизодом политтехнолог считает примечательное заявление армянских предпринимателей о том, что, доверяя Сержу Саргсяну и Карену Карапетяну, они готовы участвовать в инвестиционных проектах. В этом смысле запоминается, в частности, обещание российского мультимиллионера Самвела Карапетяна, который заявил, что в течение нескольких месяцев он осуществит крупные инвестиции в Лори.

На этом фоне любопытным представляется тот факт, что премьер явно не считает, что его миссия исчерпывается одной лишь экономической проблематикой. Глава правительства считает, что для успеха задуманных новаций необходимо преодолеть факторы, разделяющие общество, порождающие в людях апатию и безверие. «Считаю, что наша первоочередная задача - это налаживание такой связи с общественностью, чтобы люди поняли, поверили и среагировали на наши сигналы. Речь идет как о бизнес-среде, так и о широких слоях общества. Для нас гораздо легче будет улучшить ситуацию, если наша нация будет нашим союзником и поддержит те программы, которые мы предлагаем», - заявил он в одном из своих последних интервью. Премьер убежден, что «в Армении нужно менять очень многое», и в том числе - образ и поведение национальной элиты. Ведь элита – это «фасад нации, общества, и если в обществе есть определенные проблемы, недопонимания, претензии к элите, то ей надо меняться», — заявил премьер. Он обратил внимание на то, о чем все последние годы пишут СМИ, обсуждают граждане. Это – чванство богатеев, большая разница в образе жизни богатых и остальной части населения. Что касается нашего бича – коррупции, то справиться с ней Карен Карапетян предполагает не только посредством «кнута», но и «пряника». «Стратегия, философия нашей антикоррупционной борьбы — это изменение среды, которая допускает коррупционные риски. Мы не предполагаем, что обязательно нужно создавать антикоррупционную какую-то организацию, потому что опыт показывает, что коррупция от этого не исчезает. Мы пытаемся создать такую среду, при которой коррупционные риски просто минимизируются. Это и законы, и доходы высокопоставленных чиновников, и много чего», — сказал он. А комментируя слова президента Сержа Саргсяна, который назвал нового главу правительства символом перемен в стране, Карапетян заметил, что реформы – это необходимость, и проводить их следует ежедневно. «Если президент называет меня реформатором, то для меня это прежде всего ответственность. Во всяком случае я должен организовать свою работу так, чтобы не только президент называл меня реформатором», — подчеркнул он.

В беседе с телеканалом «МИР24» глава кабмина напомнил о создании в нашей стране Центра стратегических инициатив, который представляет собой площадку государственно-частного партнерства. По его словам, это - очень интересная инициатива, на этой площадке мы собираем всех заинтересованных, потенциальных, генерирующих идеи армян или неармян, не важно. Главное — людей, которые заинтересованы в продвижении нашей страны». Об этом же говорил премьер и в интервью изданию The Banker. По его словам, «мы уверены в том, что благодаря творческому потенциалу и бизнес-проницательности нашей нации местный бизнес реально зафиксирует быстрый рост. Кроме того, если мы направим четкие сигналы, то иностранные инвесторы откликнутся и придут на армянский рынок, причем на удобных для них условиях игры. С учетом нашей нынешней экономической ситуации необходимо стимулировать бизнес, возможно, не традиционными для властей методами. Мы собираемся создать фонды, которые должны будут предоставлять средства различным отраслям, например, сельскому хозяйству, малым и средним предприятиям… В Центре стратегических инициатив при участии талантливых представителей частного и государственного секторов будут разрабатываться долгосрочные программы и реформы, определяться пути развития Армении. Необходимо сделать все возможное для создания благоприятных и удобных условий для творческих и трудолюбивых людей. Нужно наметить такие горизонты, чтобы все приняли участие в процессе строительства этого будущего. Мы хотим показать всем страну нашей мечты», - подчеркнул Карен Карапетян.

Что касается конкретных итогов официального визита (а это, заметим, был первый за последние 10 лет официальный, а не рабочий визит главы правительства Армении в Россию), то ими Карапетян доволен. «Установки и задачи, которые мы ставим перед собой, наши российские коллеги восприняли достаточно позитивно и, если сказать вкратце, то я очень удовлетворен результатами визита», — подчеркнул Карен Карапетян, особенно выделив в этом контексте конструктивную встречу с Дмитрием Медведевым. Действительно, есть чему радоваться, ведь, помимо многого прочего, стороны договорились о создании армяно-российского интеграционного фонда, который будет способствовать продвижению российского капитала в конкретных сферах. Так, «российский капитал придет в свободную экономическую зону, которая открывается буквально на днях на границе с Ираном», — отметил премьер.

Вернувшись в Ереван, Карен Карапетян не стал откладывать осуществление достигнутых договоренностей в долгий ящик. На первом же заседании правительства он поручил разработать специальный пакет услуг для потенциальных туристов из России. Их число, заметим, должно ощутимо возрасти, поскольку вскоре россияне получат возможность приезжать в нашу страну по внутренним паспортам. Учитывая, что из 10 россиян загранпаспорт имеет лишь один, эта новация способна принести позитивные результаты для развития отечественной туристической отрасли. Одновременно Карен Карапетян дал поручение СНБ отработать все связанные с этим необходимые вопросы, причем уже до 1 марта. Очевидно, что есть намерение встретить открытие турсезона во всеоружии.