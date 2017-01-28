Виктория Нуланд уходит в тень

А на евразийском направлении американской дипломатии меняется куратор

Госдепартамент США покидает помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд. По данным американских СМИ, она, как и целый ряд других высокопоставленных дипломатов, отказалась работать с новой администрацией.

Госпожа Нуланд оказывала значительное влияние на формирование политики США на постсоветском направлении. Бывшие коллеги Виктории Нуланд, а также представители стран, которые она курировала, по-разному оценивают итоги ее работы: одни называют уход госпожи Нуланд плохой новостью, другие убеждены, что ей не удалось добиться положительных результатов ни на одном из направлений. На пост Виктории Нуланд прочат ее зама — бывшего посла США в Армении Джона Хефферна, пишет “КоммерсантЪ”.

Критическое отношение российских официальных лиц к госпоже Нуланд объясняется ее ролью в выстраивании политики США на постсоветском пространстве. Начиная с 2013 года, после своего назначения, Виктория Нуланд сразу начала оказывать заметное влияние на формирование повестки Вашингтона в этом регионе. Это объясняется как стечением обстоятельств, так и особенностями управленческого стиля 44-го президента.

«Теряя интерес к какому-то региону, Барак Обама обычно спускал политику на этом направлении на уровень профильного помощника госсекретаря. К 2013 году Обама решил, что российское направление не будет для него приоритетом — перезагрузка не получила продолжения. Москва отказывалась идти на разговор о дальнейшем сокращении стратегических вооружений без разменов по ПРО, в России после протестов усилилась антиамериканская риторика, а скандалы вокруг “акта Магнитского” и Эдварда Сноудена окончательно разрушили возможность сотрудничества», — напомнил “Ъ” эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.

«В итоге Обама Россией не занимался. Начальник Нуланд — госсекретарь Джон Керри — был занят Ближним Востоком. Посол Майкл Макфол уже собирался возвращаться в США. А помощник президента в Совете национальной безопасности Селеста Уолландер не обладала значительным аппаратным весом, чтобы быть реальным игроком. Кроме того, взгляды Макфола и Уолландер во многом совпадали с взглядами Нуланд»,— продолжает господин Габуев.

По словам эксперта, «без должного надзора со стороны старших чиновников администрации именно Нуланд стала демиургом американской политики, что сыграло роковую роль на Украине». «Для Нуланд Майдан был возможностью завершить транзит Украины в сторону Запада, начатый во время “оранжевой революции”, когда она работала помощником у министра обороны США Дика Чейни»,— убежден Александр Габуев.

Виктория Нуланд оставалась одним из главных игроков и после смены власти в Киеве, продвигая политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за санкции в отношении РФ. Ее задачу облегчало то, что главой санкционного отдела Госдепа был Дэниел Фрид — ментор и давний друг госпожи Нуланд, сторонник жесткого подхода к России. «Самые жесткие решения вроде идеи поставлять Украине наступательные вооружения блокировал президент Обама, но в остальном Виктория Нуланд до недавнего времени оставалась хозяйкой на постсоветской поляне», — убежден эксперт.

Если Джон Керри проводил переговоры по тематике постсоветского пространства, то Виктория Нуланд всегда активно участвовала в беседе и, по словам двух дипломатических источников “Ъ”, нередко перебивала и одергивала шефа. Однажды Джон Керри сделал своей помощнице критическое замечание по этому поводу, что якобы вызвало ее слезы.

Бывший сотрудник Госдепа, попросивший не называть его имени, заявил, что «итоги работы Виктории Нуланд иначе как катастрофой не назовешь». «Нет позитивных результатов ни на одном из направлений, кроме разве что ее бюрократических побед в Вашингтоне и ее умения произвести впечатление на начальство»,— отметил собеседник “Ъ”. По его мнению, госпоже Нуланд не стоило «так увлекаться Майданом»…

В Киеве тем временем сожалеют о кадровых перестановках в Госдепе. «Виктория Нуланд была надежным, предсказуемым и многое понимающим партнером Украины. Во время событий на Майдане (в 2013–2014 годах. — Ред.) она сыграла заметную роль, хотя и не столь глобально определяющую, как порой пытается представить российская пропаганда, — сказал источник в администрации президента Украины Петра Порошенко. — Конечно, ее уход из Госдепа и тот факт, что она больше не будет отвечать за украинское досье, для нас плохая новость. Но это не значит, что Киев лишится сторонников в Вашингтоне. Их много, в том числе среди сенаторов и конгрессменов, представляющих обе партии».

Главный советник премьер-министра Грузии по внешней политике Тедо Джапаридзе также дал высокую оценку работе Виктории Нуланд. «Она играла положительную для Грузии роль на всех должностях, которые занимала. Особо важной для нас была ее деятельность на посту помощника госсекретаря. Именно она формировала и реализовывала политику Обамы в отношении Грузии, и в ее бытность на этом посту наши отношения особенно углубились, сформировалась всеобъемлющая американо-грузинская хартия стратегического партнерства, — напомнил он.— Тория (так называют Викторию Нуланд многие коллеги.— Ред.) была важнейшей фигурой во внешнеполитической команде Обамы».

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе тем не менее уверен в том, что уход Виктории Нуланд не окажет негативного влияния на связи Вашингтона и Тбилиси. «В предыдущие годы отношения между Грузией и США приобрели положительную динамику, и эта тенденция будет продолжаться при новом руководстве Госдепартамента и новом помощнике госсекретаря», — отметил он.

На пост куратора европейского и евразийского направления в Госдепе прочат заместителя Виктории Нуланд, бывшего посла США в Армении Джона Хефферна. По словам политолога Алексея Чеснакова, близкого к помощнику президента РФ Владиславу Суркову (с которым госпожа Нуланд вела переговоры по Украине), «при подобных пересменках требуется достаточно длительное время, чтобы новичок вошел в курс всех нюансов идущих переговоров». «Не менее важным для него будет и умение установить человеческий контакт, найти правильные точки сближения с другими участниками процесса», — подчеркнул эксперт.

Армянский политолог Сергей Минасян, познакомившийся с Джоном Хефферном во время работы посла в Ереване, охарактеризовал его как «дипломата, имеющего сбалансированную позицию». Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян в беседе с “Ъ” также положительно оценил работу господина Хефферна на посту главы американской дипмиссии в Ереване. Собеседники в госструктурах США, впрочем, не исключают, что господин Хефферн, кадровый дипломат, займет пост Виктории Нуланд лишь на время, а позже его сменит «политический назначенец» новой администрации.