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В Номере // ПОЛИТИКА // Правительство

Правительство

Сирийским армянам помогут продуктами и предметами быта

Порядка 43 млн драмов выделил отечественный кабмин на поддержку сирийских армян.

Исполнительной властью было одобрено внесение дополнений в решение «О выделении средств МИД РА и организации процесса закупок». Согласно которым в рамках гуманитарной помощи кабмин предоставит Министерству иностранных дел 43 млн 368 тыс. 800 драмов. Данные средства резервного фонда МИД в качестве пожертвования передаст Всеармянскому фонду «Айастан», на что будут приобретены необходимые сирийским армянам предметы первой необходимости, продукты и пр. Остается надеяться, что распределение гумпомощи будет осуществляться максимально прозрачно и справедливо.


Даешь российские комбайны, косилки да тракторы!..

Отечественное правительство намерено заняться оснасткой сельхозсферы техникой, прежде всего российской.

По поручению главы кабмина Карена Карапетяна, в 15-дневный срок должна быть организована встреча с представительствами компаний-производителей сельхозтехники из России и иных стран. А в месячный срок следует представить проект программы содействия лизингу сельхозтехники. Обсудить условия поставок должно руководство Минсельхоза. Как заверил министр Игнатий Аракелян, переговоры с представителями компании «Ростсельмаш» и иных производителей должны состояться в кратчайшие сроки. «Очень хорошо. Стало быть, работаем в этом направлении по возможности интенсивно», - отметил премьер.

От «НВ».

Остается надеяться, что стороны достигнут договоренностей на взаимовыгодных началах. Ведь если отечественный фермер заручится техникой «Ростсельмаша», то возрадуется немало – свидетельство тому характеристики тех же зерноуборочных комбайнов на официальном сайте фирмы, впечатляющие даже непрофессионала. Немалый эффект производят и цены на эту технику – даже бывшие в употреблении стоят от порядка 5 млн рублей до 7 млн рублей. Так что лизинг этих машин, если, конечно, удастся о нем договориться, для наших фермерских хозяйств окажется как нельзя более кстати.

 

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