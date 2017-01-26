В нынешнем году российские инвестиции в армянскую экономику могут превысить 300 миллионов долларов

Вчера завершился двухдневный визит в Москву премьер-министра Карена Карапетяна. Визит был не обычным, рабочим, а официальным, поэтому в российской столице армянского премьера встречали с почетным караулом. И уже можно констатировать, что эта поездка получилась весьма успешной.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, состоялись переговоры на уровне глав правительств, во время которых обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах, реализация совместных инвестиционных проектов, а также интеграционное взаимодействие двух стран Армении в рамках Евразийского экономического союза. Как особо подчеркнул глава российского правительства Дмитрий Медведев, у Москвы с Ереваном существуют «особые, союзнические отношения». «Конечно, всегда есть что обсудить, но важно и то, что к вашему визиту подготовлен набор документов, которые развивают вектор нашего сотрудничества по отдельным направлениям. Надеюсь, это будет способствовать развитию экономических связей и контактов между людьми», — сказал российский премьер. Он подчеркнул, что – невзирая на неблагоприятную конъюнктуру на международных рынках - товарооборот между двумя странами стабильный, а если говорить об импорте из Армении, то за прошлый год он вырос на 70%. «Это, на мой взгляд, следствие присоединения Армении к ЕАЭС и укрепления наших хозяйственных связей», — подчеркнул Медведев. Карен Карапетян с этим согласился, отметив в свою очередь, что переговоры стали хорошей площадкой для «сверки часов» и обсуждения актуальных проблем сотрудничества. При этом премьер подчеркнул, что «армянская делегация приехала с очень позитивным и деловым настроем». Кстати, армянская сторона и не думала скрывать, что рассчитывает в результате достичь увеличения российских инвестиций. «Вы знаете, что российский капитал в экономике Армении представлен очень широко, но нам успокаиваться не стоит… В Армении проводится ряд реформ по формированию благоприятной среды для инвесторов, и мы будем приветствовать участие российского капитала. Мы приехали сегодня с новыми предложениями, которые позволят диверсифицировать и расширить сферы нашего сотрудничества», — сказал глава армянского правительства. При этом, по некоторым данным, Ереван надеется, что в начавшемся году «инвестиции российского происхождения» составят как минимум $300 млн. Как пишет в этой связи «Айкакан жаманак», такое «политическое решение» принято Кремлем, что должно помочь укреплению позиций Карена Карапетяна на родине – как в глазах власти, так и общественности.

По окончании переговоров были подписаны соглашения, значение которых трудно переоценить. Во-первых, это решение о том, что российские граждане получат возможность совершать поездки в нашу страну по своим внутренним паспортам, что должно заметно расширить поток российских туристов. (Ранее говорилось о том, что все необходимые для этого процедуры Ереван завершит уже к лету – то есть к началу турсезона). Эксперты обращают также внимание на Меморандум о сотрудничестве между министерствами промышленности и торговли двух стран, расширение программы межрегинального сотрудничества (это способно благоприятно сказаться на экономической активности в наших марзах), а также – Протоколом между «Росатомом» и Минэнергетики Армении, суть которого – в расширении работ по усилению ядерной безопасности страны.

После завершения переговоров премьер-министры выступили с заявлениями для прессы. По словам Дмитрия Медведева, «переговоры с армянскими друзьями были, как всегда, конструктивными и насыщенными». «Именно такой настрой помогает нам решать самые разные задачи, тем более что в этом году исполняется 25 лет дипотношениям между нашими странами. А история дружбы между нашими народами измеряется веками.

Как известно, Россия является ведущим внешнеэкономическим партнером Армении, ее доля во внешней торговле приблизительно 25%. Несмотря на довольно сложную конъюнктуру, о которой мы сегодня говорили с моим коллегой, показатели взаимного товарооборота остаются хорошими. В прошлом году эта цифра составила более миллиарда долларов, существенно вырос импорт из Армении продовольственных товаров, что связано со вступлением Армении в Евразийский союз и отражает нашу общую нацеленность на интеграцию. Есть очень хороший потенциал организации совместных производств, целый ряд проектов, в том числе связанных с тепличным хозяйством, выращиванием овощей и фруктов, которые идут в российские торговые сети. Рынок у нас большой. Думаю, что на этом в том числе нам нужно сосредоточиться в ближайшее время». Тем более что со вступлением Еревана в ЕАЭС правила стали общими и для армянских, и для российских бизнесменов, стороны стремятся к минимизации «таможенных и иных бюрократических процедур». Что касается инвестиций, то Медведев сообщил: для этой цели предполагается создать специальный фонд.

В свою очередь Карен Карапетян подчеркнул, что армянская сторона «очень удовлетворена результатами переговоров». В свете предоставления россиянам права ездить в Армению по внутренним паспортам Карапетян сказал, что «Армения, как туристическая зона, для граждан России недооценена» и «мы в этом году ожидаем принципиально новых изменений в сфере туризма в лучшую сторону». После чего пригласил Медведева посетить Ереван с официальным визитом – вероятно, с внутренним паспортом… Это, конечно, шутка, а если всерьез, то визит показал, что у Карена Карапетяна имеются весьма широкие планы и намерения относительно существенного «переформатирования» социально-экономической жизни страны. Об этом говорилось на встрече с представителями российской армянской общины в посольстве республики. Представив участникам итоги 100-дневной деятельности кабинета, Карапетян отметил четыре основных компонента: независимость, безопасность, справедливость и интеллектуальность. «У нас другого варианта нет: мы должны осуществлять умное управление во всех сферах. Человеческий капитал является высшей ценностью нашей страны. Я несколько раз говорил об этом: в ряду счастливых стран оказываются не богатые нефтью, газом и другими природными ресурсами страны, а такие страны, где для работающих и созидающих людей созданы максимально благоприятные условия», - сказал премьер-министр. Поэтому для работающих, мыслящих, творческих людей будут созданы максимально справедливые и прозрачные условия. Коснувшись отношений Армения - диспора, Карапетян отметил, что диаспора является преимуществом для Армении. «Мы должны понять, что это две части одного целого. Лично я вижу гигантский потенциал вовлеченности армянской диаспоры в дело построения нашей страны. В первую очередь я хотел бы, чтобы отношения Армении и диаспоры не строились только на том умонастроении, что Армения заинтересована лишь в инвестициях диаспоры и ее благотворительной миссии. Мы нуждаемся в привлечении культуры управления и общения», - подчеркнул он. И в качестве примера указал, что с приездом в республику сирийских армян в сфере обслуживания произошли большие качественные изменения, особенно в ресторанном бизнесе. «Я думаю, что нужно посылать сигналы о сформулированных правилах игры, благоприятных условиях бизнес-среды, в этом случае каждый армянин найдет свое место и дело. Я уверен, что нам это удастся», - отметил в этой связи премьер. Он рассказал также о планах по восстановлению и развитию Гюмри, в частности – по превращению города в один из центров туризма. «Программа «Кумайри» предусматривает реконструкцию старых улиц, которые не только станут туристической территорией, но и изменят атмосферу и настроение в городе», - сказал Карен Карапетян.

В завершение, обращаясь ко всем присутствующим, глава правительства заявил: «В недавнем прошлом я был одним из вас. Я очень хорошо знаю, что все вы напрямую интересуетесь тем, что происходит в Армении. Будьте уверены: наилучшей страной для армян будет Армения. Я знаю, что у всех вас чувство гордости и достоинства связано с тем, как чувствует себя Армения. Я обещаю, что наша команда сделает все возможное».

Во второй день визита Карен Карапетян также возложил венок к могиле Неизвестного солдата, после чего посетил Кафедральный собор Святого Преображения Господня Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской Апостольской Церкви.

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