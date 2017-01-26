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В Номере // ПОЛИТИКА // Армения – страна недооцененная

Армения – страна недооцененная

Находясь в Москве, премьер-министр Карен Карапетян в интервью «МИР24» заявил, что удовлетворен результатами своего первого официального визита в Россию.

«На самом деле те задачи, которые мы перед собой поставили, наши российские коллеги восприняли достаточно позитивно и, если сказать вкратце, то я очень удовлетворен результатами визита», – рассказал Карапетян. По его словам, встреча была очень конструктивная. Вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым обсуждались двусторонние отношения и ряд направлений, которые диверсифицируют и расширят сферы сотрудничества. «Российский капитал придет в свободную экономическую зону, которая открывается буквально на днях на границе с Ираном. Мы договорились о поставках оборудования для сельского хозяйства Армении», - раскрыл премьер некоторые подробности переговоров.

«Вы, наверное, знаете, что Армения – это недооцененная страна для туризма. Когда мы смотрим статистику по туризму в нашу страну, то видим – планка должна быть много выше. Об Армении не знают больше, чем знают. Есть очень много фактов, я о них и раньше говорил. Во-первых, мы первая христианская страна, первыми приняли христианство в качестве государственной религии. Нашей нации порядка шести тысяч лет, и у нас есть доказанные факты этого. Мы на тысячу лет старше, чем пирамиды Хеопса – такой факт запоминается. Нашему городу – столице Еревану – под 2800 лет. На 50 лет старше, чем вечный Рим. Мы вообще фантастическая страна и очень гостеприимная. Я бы еще сказал о том, чем отличается армянский народ... Наверное, это обостренное чувство благодарности. Наш народ очень благодарен тем, кто когда-либо оказывал ему помощь. Из поколения в поколение у нас переходит молва о том, что вот этот человек, к примеру, оказал услугу той или иной семье, и все поколение этой семьи будет расположено и благодарно к тем, кто когда-либо ей помог», – сказал Карен Карапетян, добавив, что на эту тему он может говорить «долго и объективно». И решение о том, что россияне смогут приезжать в Армению по внутренним паспортам, будет способствовать развитию туризма. «В свете этого мы ожидаем притока российских граждан», - подчеркнул премьер.

Прокомментировал он и мысль о том, что Армения – это едва ли не единственная страна, которая очень серьезно выиграла от членства в ЕАЭС. «Логика ЕврАзЭС для нас абсолютно понятная и прагматичная. Мы становимся членом «клуба пяти», который объединяет большой рынок. И хотим в этой сфере очень упорно поработать».

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