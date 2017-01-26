Что скажет президент США о геноциде армян

Не успел Дональд Трамп освоиться в Овальном кабинете, как мировой политический истэблишмент и СМИ стали гадать о его действиях в обозримом будущем. Армян, в частности политологов, прежде всего интересует, как поведет себя президент в вопросе признания геноцида армян 1915-1923 гг. Популярное издание American Thinker опубликовало статью американиста, колумниста журналов Forbes, The National Interest и “Россия в глобальной политике” Арега Галстяна, в которой он указывает причины, почему президент США Дональд Трамп должен признать геноцид армян.

Доклад о том, как администрация Трампа должна строить политический диалог с Турцией, был опубликован на веб-сайте Вашингтонского института ближневосточной политики. Его авторами являются бывший посол США в Турции Джеффри и директор программы турецких исследований института, политолог турецкого происхождения Чагаптай. Авторы доклада отмечают необходимость того, чтобы администрация Трампа гарантировала непризнание геноцида армян в качестве важного условия восстановления доверия между США и Турцией. В частности, они пишут: “США могут спокойно гарантировать, что резолюция по геноциду армян никогда не пройдет в Конгрессе. Это всегда было важным вопросом в отношениях обеих стран и большинство турок очень обеспокоены им”.

Галстян считает, что авторы доклада допускают ряд серьезных ошибок. Во-первых, это внутреннее дело США. Нельзя забывать о том, что требование признать исторические события 1915-1923 годов в Оттоманской империи исходит от миллионов граждан Америки и носит исключительно гуманитарный характер. Американские армяне не требуют от официального Вашингтона предпринимать какие-то шаги против Турции.

С другой стороны, сторонники американо-армянских отношений всегда подчеркивают, что признание геноцида армян станет хорошим знаком и будет способствовать установлению диалога между Арменией и Турцией в будущем. К сожалению, турецкие власти превращают Армянский вопрос в инструмент политического шантажа и запугивания.

Галстян также предлагает краткий экскурс в историю Армянского вопроса, начиная со времен “холодной войны”, когда Конгресс счел, что его открытое обсуждение может вызвать негативную реакцию Турции. Ситуация изменилась в 1974 году, когда Турция отправила войска в Республику Кипр. В ответ на этот акт агрессии США наложили на Турцию эмбарго. Именно тогда Вашингтон не стал препятствовать резолюции N. 148 “О Дне памяти жертв бесчеловечных преступлений”. Согласно принятой резолюции, 24 апреля было официально объявлено днем памяти жертв геноцида армян. Таким образом, США стали единственной страной в мире, президент которой официально обращался к армянам каждое 24 апреля. В 1978 году президент США Джимми Картер впервые использовал термин “геноцид”, описывая события 1915-1923 годов в Оттоманской империи. В первый год своего президентства Рональд Рейган продемонстрировал поддержку армяно-американской общине в международном признании геноцида армян.

Автор также напоминает о том, что, пытаясь предотвратить признание геноцида армян, протурецкое лобби вмешивалось в выборные процессы США. Так, Анкара и ее лоббисты организовали кампанию против кандидата Демократической партии, этнического грека Майка Дукакиса в 1988 году. Они также боролись против губернатора Калифорнии, кандидата на пост вице-президента США, армянина Джорджа Докмеджяна.

Во время избирательных кампаний Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама говорили о необходимости озвучить правду о геноциде армян на высшем уровне. Однако, попав в Овальный кабинет, они нарушали свои обещания из страха испортить отношения с Турцией.

Как отмечает Галстян, Дональд Трамп позиционирует себя как лидер, который защищает интересы Америки и американцев. В таком случае новый президент и его администрация не должны позволить Турции вмешиваться во внутренние дела США.

Более того, заявления Турции о том, что принятие резолюции о признании геноцида армян может повредить отношениям с США, сильно преувеличены. Сегодня более двадцати стран мира признали геноцид армян, в том числе Россия, Франция и Германия. Повлияло ли признание Россией геноцида армян на двусторонние отношения с Турцией? Нет.

Официальная Анкара традиционно протестует и угрожает ухудшением отношений. Однако в действительности мы являемся свидетелями активного развития отношений между Россией и Турцией в сфере политики, экономики, торговли, туризма и энергетики. Аналогичен сценарий отношений между Турцией и Францией, после того как Париж официально признал геноцид армян. Кстати, Франция и Германия, будучи союзниками Турции по НАТО, принимают внутриполитические решения, не боясь угроз Анкары.

“Я надеюсь, Трамп выберет путь Рональда Рейгана, а не Барака Обамы”, - пишет Арег Галстян.

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Обратится ли к теме геноцида армян президент США в будущем? Посол США в Армении Ричард Миллз прагматичен. По его словам, пока рано выяснять позицию новой администрации по этому или ряду других вопросов.

«Г-н Трамп, насколько я знаю, в качестве кандидата во время своей предвыборной кампании никогда не касался армяно-турецких отношений, и пока рано для того, чтобы я мог сказать, какова будет позиция новой администрации по целому ряду вопросов, в том числе по этому вопросу, - на брифинге с журналистами сказал посол Миллз, добавив: - Соединенные Штаты хотят взаимопонимания и примирения между Арменией и Турцией, поскольку это исходит из интересов региона, интересов Кавказа. Это то, что принесет мир и стабильность в регион», - сказал посол Миллз.