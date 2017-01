Дональд Трамп начал избавляться от наследия Обамы

Протесты в США продолжаются

Практически сразу после инаугурации новый президент США Дональд Трамп подписал свои первые указы. В частности, он одобрил учреждение Национального дня патриотизма, а также приостановил выполнение госучреждениями положений Obamacare — программы всеобщего медицинского страхования, которую предыдущий президент Барак Обама неизменно относил к числу своих главных достижений. В ближайшее время президент Трамп, как ожидается, откажется от целого ряда инициатив, реализованных во время правления его предшественника.

“Женский марш на Вашингтон”: 500 тысяч - против Трампа

Около полумиллиона человек собрал субботний “Женский марш” против нового президента США в Вашингтоне. Такие данные привел заместитель мэра американской столицы Кевин Донахью.

Участники протестов выступают за права женщин и выражают свое негодование по поводу высказываний нового главы Белого дома, обвиняя его в женоненавистничестве, сексизме и расовой нетерпимости.

Американские СМИ пишут о том, что народу собралось больше, чем накануне на инаугурацию президента. Проигравшая ему на выборах Хиллари Клинтон в своем “Твиттере” выразила поддержку протестующим.

Кинорежиссер-документалист Майкл Мур, который ранее призывал объявить “100 дней протестов против Трампа”, появился перед манифестантами со свежим номером газеты “Вашингтон пост”: “ Я проснулся сегодня утром, взял в руки “Вашингтон пост” и увидел этот заголовок: “Трамп пришел к власти”. А я вот так не думаю. Вот где настоящая власть. Вот где настоящая правда Америки. Большинство – это мы. Новый президент обещал положить конец “американской бойне”. Господин Трамп, а мы клянемся положить конец бойне Трампа”, – сказал Мур, разорвав напополам газету, о которой говорил.

Вместе с ним в рядах протестующих шли актриса Скарлетт Йоханссон, мэр Вашингтона Мюриэль Боузер и правозащитница Анджела Дэвис.

Женскими маршами протеста были охвачены в субботу и другие города США, один из самых крупных состоялся в Чикаго. Анти-трамповские акции прошли также в Канаде, Австралии и во многих странах Европы, Азии и Африки. Активистки говорят, что их возмущение вызвала предвыборная кампания Трампа, наполненная расовыми и религиозными стереотипами и сексизмом.





Трамп устроил овацию Клинтон на торжественном обеде

Президент США во время торжественного обеда по случаю инаугурации попросил гостей встать, чтобы почтить свою бывшую соперницу на выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон, сообщает Mediaite.

Бывший госсекретарь прибыла на церемонию, она и Трамп пожали друг другу руки. После обеда Трамп подошел к микрофону и обратился к собравшимся.

«Я был очень польщен, когда узнал, что президент Билл Клинтон и госсекретарь Хиллари Клинтон сегодня придут», — сказал Трамп. Раздались аплодисменты, и новый глава государства попросил всех присутствующих в зале встать и присоединиться.

Сам он также на протяжении некоторого времени аплодировал, и когда хлопки заглохли, он сказал: «Больше нечего сказать, потому что я очень уважаю этих двух человек».

Хиллари Клинтон в свою очередь выразила благодарность за этот жест. «Я сегодня здесь, чтобы почтить нашу демократию и ее непреходящие ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и ее будущее», — написала она в Twitter.

Трамп отреагировал на массовые акции протеста

Американский президент в своем Twitter прокомментировал протесты, прошедшие после его инаугурации во многих городах США.

“Смотрел вчера протесты, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что были выборы! Почему эти люди не голосовали?” — написал Трамп.

Он также отметил, что “знаменитости сильно подпортили дело”, имея в виду выступления на акциях протеста ряда известных актеров и музыкантов. При этом Трамп подчеркнул, что “мирные протесты являются отличительной особенностью демократии”. “Пусть я не всегда согласен, я признаю право людей выражать свое мнение”, — написал он.

Новый аппарат Белого дома приступил к исполнению своих обязанностей

Ключевые советники президента США и сотрудники аппарата Белого дома в воскресенье принесли присягу, официально приступив к исполнению своих обязанностей.

В ходе официальной церемонии, состоявшейся в восточном крыле Белого дома, в присутствии Трампа вице-президент США Майк Пенс, в частности, принял присягу у двух десятков сотрудников аппарата. Среди них - глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, старшие советники президента Келлиэнн Конуэй, Стив Бэннон и зять Трампа Джаред Кушнер.

Для их назначения в качестве сотрудников Белого дома не требуется одобрения Сената, как в отношении членов администрации президента США.

Пока из состава новой администрации Сенат утвердил лишь министра обороны Джеймса Мэттиса и министра внутренней безопасности Джона Келли. Вчера в Сенате прошли дебаты по кандидатурам глав Госдепартамента Рекса Тиллерсона и ЦРУ Майка Помпео.

Обама оставил записку

Дональд Трамп прочитал записку, оставленную ему предшественником Бараком Обамой в рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома. Об этом он сам сообщил перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников своего аппарата.

“Я зашел в Овальный кабинет и нашел это прекрасное письмо от президента Обамы. С его стороны было замечательно написать его”, - отметил он, подчеркнув, что не будет разглашать содержание послания.

Оставлять в Овальном кабинете послание от уходящего президента США преемнику — давняя традиция, о чем там говорится, обычно остается в секрете от широкой публики. Хотя общее содержание записок, оставленных предыдущими президентами США своим преемникам, было известно. Так, Джордж Буш-младший предупреждал Обаму о том, что “критики будут неистовствовать”, а “друзья разочаруют”. А Билл Клинтон пожелал Бушу “успеха и большей удачи”.

Выражение лица Мишель Обамы на инаугурации Трампа стало мемом

Недовольное выражение лица теперь уже бывшей первой леди США Мишель Обамы во время инаугурации поразило пользователей соцсетей.

Фотографию супруги Барака Обамы, которая с убийственным выражением смотрит в камеру, опубликовал в своем Twitter журналист Джон Шиндлер, сопроводив картинку подписью: «О, боже мой. Этот взгляд». Пост вызвал целый поток шуток и комментариев. Впрочем, многие выражали сочувствие бывшей первой леди.

Американские СМИ обратили внимание, что такую реакцию Мишель Обамы могла вызвать супруга Дональда Трампа Меланья — бывшая словенская фотомодель: когда Мишель находилась рядом с ней во время церемонии, ее взгляд становился презрительным.





Дизайнер Меланьи Трамп рассказал, как создавал платья для первых леди США

Эрве Пьер стал дизайнером платья, в котором Меланья Трамп появилась на балу в честь инаугурации Дональда Трампа, сообщает американский таблоид Just jared. Меланья выбрала длинное платье в полцвета слоновой кости с тонким красным ремешком.

“Это честь — одевать первую леди

. Мне, в общем-то, повезло, потому что за 20 лет в США я одевал всех первых леди: миссис Клинтон, когда работал в Oscar de la Renta, миссис Буш и миссис Обаму в Carolina Herrera. Чувствую себя счастливым и считаю за честь одевать Меланью Трамп, но в этот раз уже под своим именем”, — сказал он. Дизайнер отметил, что жена Трампа “знает, чего хочет”, а это значительно облегчило работу над нарядом.

На инаугурации первая леди США появилась в голубом костюме с юбкой-карандашом от американского дизайнера Ральфа Лорена. Пользователи соцсетей сравнили ее новый наряд с нарядом Жаклин Кеннеди, которая была также в голубом костюме на инаугурации своего мужа в 1961 году.

Сенаторы решили помешать Трампу снять санкции с России

Группа членов Сената от Республиканской и Демократической партий намерена предпринять шаги, чтобы не позволить президенту Дональду Трампу снять санкции с России. Об этом заявил в воскресенье 22 января в интервью ABC News один из авторов инициативы сенатор-демократ Чак Шумер.

На следующей неделе, по словам Шумера, он вместе с однопартийцем Беном Кардином намерен внести в Конгресс законопроект, блокирующий отмену ограничений. Документ, как отметил демократ, получил поддержку со стороны сенаторов-республиканцев Джона Маккейна и Линдси Грэма.

«Отменой санкций мы скажем России: “Продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи”... Это было бы ужасно», — заявил Шумер.

Джон Маккейн заявил о необходимости ужесточения антироссийских санкций. «Нам нужно больше санкций против России. Мы не должны их ослаблять», — приводит его слова Politico.

Трамп раскритиковал Time за новость о бюсте Мартина Лютера Кинга

Президент США раскритиковал журнал Time за то, что издание распространило недостоверные сведения о том, что бюст Мартина Лютера Кинга якобы был удален из Овального кабинета и заменен на бюст Черчилля.

«Они сказали, что Дональд Трамп снял бюст — статую Мартина Лютера Кинга, но он был там. И там был оператор, который стоял перед ним», — сказал Трамп. Он также задался вопросом, было ли в журнале опровержение данной информации?

«Я бы никогда этого не сделал, потому что я испытываю огромное уважению к доктору Мартину Лютеру Кингу», — резюмировал президент.





Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение о “ракетном ударе” России по США

В одном из аккаунтов The New York Times в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что Москва приняла решение о ракетном ударе по Соединенным Штатам. Впоследствии выяснилось, что страничка подверглась хакерской атаке, сообщает The Hill.

“Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам”, — говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге New York Times Video в воскресенье утром.

Однако вскоре издание заявило о взломе аккаунта: “Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование”.

По данным The Hill, страничка NYT могла попасть в руки хакеров из команды OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание прессы. Так, через Twitter группировка распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. Также, по данным СМИ, OurMine причастна к взлому страничек Marvel, Netflix и Sony Music Global.

Ранее в субботу в одном из микроблогов BBC появилось сообщение о ранении Дональда Трампа на церемонии инаугурации. Позже руководство телеканала заявило о взломе аккаунта Twitter.





Саакашвили негодует из-за фотографий в кустах на инаугурации Трампа

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал на своей странице в Facebook негодование из-за обсуждения на украинских телеканалах его фотографий с инаугурации Дональда Трампа.

На снимках видно, что Саакашвили стоит за высокой травой и смотрит в свой смартфон. По мнению бывшего грузинского лидера, фото были сделаны “людьми с российскими связями”, когда политик уже уходил с церемонии инаугурации.

По словам Михаила Саакашвили, его команда предлагала украинским телеканалам сделать репортажи о его присутствии на инаугурации Дональда Трампа. “Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы”, – пишет бывший президент Грузии.

“Все это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся”, – уверен Саакашвили.

По материалам СМИ