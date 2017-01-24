курьер
Виной всему обледеневшие ЛЭП

 
Армяне шлют Трампу письма, а азербайджанцы - подарки

 
Паруйр Айрикян подыскал себе местечко в блоке экс-министров

 
Братья Абрамяны не будут участвовать в выборах?

 
“Великое переселение” в УИУ

“Нубарашен” под вопли арестантов и “гламурненькие” заявления Минюста

 
“У Гагика Бегларяна возникли некоторые проблемы с руководством РПА”

 
Состоялся первый съезд блока “Выход”

 
Знакомый таксист оказался жестоким убийцей

 
“Хватит жить одними мечтами…”

 
Яд в чайных пакетиках?

 
регион
“Лукашенко утратил представление о границах допустимого”

 
The Washington Times: Трамп мог бы получить Нобелевскую премию, разрешив проблему Карабаха

Лоббист интересов Баку призывает нового президента США торговать Арцахом

 
Уступки Москвы не способны полностью удовлетворить требования армян

Прогноз ЦРУ по Карабаху в 1988 г.: рассекреченный документ

 
Грузия: живого человека по ошибке поместили в морозильник для покойников

 
“Для НАТО не предназначены”

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Селфи на фоне жертв Холокоста взорвали Сеть

 
Немцы, кругом одни немцы…

Исполняется 100 лет Февральской революции 1917 года

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 860 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Скандально известный Педро Аграмунт переизбран на пост главы ПАСЕ

Скандально известный Педро Аграмунт переизбран на пост главы ПАСЕ

В ЕНП бурно обсуждают коррупционный скандал

На стартовавшей вчера в Страсбурге зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт был переизбран на пост председателя ПАСЕ. Напомним, с именем П.Аграмунта связаны многочисленные политические и коррупционные скандалы, в его адрес озвучивались обвинения в обслуживании интересов Баку и в предвзятости, в том числе в отношении делегации Армении.

Переизбрание председателя ПАСЕ Педро Аграмунта носило сугубо формальный характер, поскольку эта должность достается по ротационному принципу одной из представленных в ПАСЕ политических сил на два года, пояснил член армянской делегации в ассамблее, депутат НС от фракции РПА Самвел Фарманян.

«На последней ротации должность досталась парламентской фракции Европейской народной партии, которая год назад выдвинула кандидатуру Педро Аграмунта. Согласно существующей в ПАСЕ традиции, выдвижения делаются на отрезок в 2 года», - сказал он, отметив, что другого политического механизма предотвратить нахождение на должности человека, который уже год занимает эту должность, не существует, и прецедентов тоже не было. «Мы, конечно, подняли все вопросы о причастности Аграмунта к связанному с Азербайджаном коррупционному скандалу и продолжаем это делать. Но это не тот механизм, который может препятствовать переизбранию уже действующего председателя ПАСЕ», - добавил он.

Между тем, как сообщил Самвел Фарманян, в политической группе Европейской народной партии в ПАСЕ обсуждалось обвинение в получении взятки от Азербайджана, предъявленное прокуратурой Милана итальянскому депутату, бывшему главе группы ЕНП Луке Волонте. Обсуждение, по словам Фарманяна, продолжалось порядка 2 часов и в основном касалось журналистского расследования лоббистской деятельности Волонте, проведенного итальянским телеканалом Rai. «В ЕНП кипят страсти, азербайджанское лобби бросило в бой своих известных и выявляемых клиентов», - отметил депутат.

Напомним, что Миланская прокуратура обвинила бывшего вице-председателя ПАСЕ, почетного председателя группы Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ Луку Волонте в получении взяток на общую сумму в 3 млн евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова. Имя председателя ПАСЕ Педро Аграмунта также фигурирует в деле. Ранее многочисленные западные СМИ, обращаясь к данному коррупционному скандалу, отмечали, что в процессе принятия одной из резолюций Ассамблеи о политических заключенных в Азербайджане, докладчиком по которой выступал итальянский парламентарий Лука Волонте (Luca Volonte), было доказано, что на банковский счет составителя была перечислена сумма неизвестного происхождения в 2,4 млн евро.

Самвел Фарманян отметил, что армянская делегация потребовала от фракции ЕНП добиться полного разоблачения коррупционной деятельности Л.Волонте в ПАСЕ и настаивает на том, чтобы ПАСЕ назначить специального докладчика по этому вопросу. «В своем выступлении я отметил, что мы должны говорить не о презумпции невиновности, а о том политическом вреде, который был причинен ЕНП как политической семье, поскольку именно к ней относится Лука Волонте, осуществлявший лоббистскую деятельность в интересах Азербайджана», – сказал депутат, отметив, что по итогам обсуждения ПАСЕ, по всей вероятности, назначит спецдокладчика и необязательно, чтобы он был членом ассамблеи.

«Спецдокладчик в сжатые сроки проведет нейтральное расследование и представит доклад в ПАСЕ. На следующем заседании фракции, которое пройдет в среду, будет принято окончательное решение», - добавил Фарманян, отметив, что Лука Волонте согласился сотрудничать со следствием, а это означает, что будут выявлены новые имена из числа вовлеченных в азербайджанские лоббистские структуры представителей ПАСЕ.

Известно также, что свыше 50 азербайджанских организаций, в их числе азербайджанские правозащитники, активисты и бывшие политзаключенные, направили в канун январской сессии коллективное письмо руководству ПАСЕ с призывом дать оценку фактам коррупции в своей среде и предпринять соответствующие меры. Кроме того, «Европейская инициатива стабильности» опубликовала недавно вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в которой описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. Следы ведут также к председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране. В центре громкого скандала в своей стране оказалась и депутат ПАСЕ от Боснии и Герцеговины Милица Маркович, которая известна как автор вызвавшего серьезный резонанс доклада по Сарсангскому водохранилищу в Нагорно-Карабахской Республике. Сербский сайт BLIC в статье с красноречивым заголовком «Депутат от Боснии и Герцеговины в центре дипломатической войны Армении и Азербайджана» отмечает, что М.Маркович подозревается в получении взятки от азербайджанской стороны.

«Мы приближаемся к рубежу, когда все более четко обозначается следующий вопрос: нельзя позволять Азербайджану инъекциями нефтедолларов превращать в игрушку этот дом демократии и подвергать манипуляциям целую политическую семью, которая является самой представительской в Европе», – резюмировал Самвел Фарманян.

Соб.инф

 

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Модернизация армии: приоритет отдается не количеству, а качеству
 
“Народ, который пережил гонения, войны и разруху, не станет кричать о бедности”

 
Ночью –14, -16!

 
“Звартноц” в тумане, но принимает и отправляет

 
Армяне любят обниматься

 
Иран смягчил правила для наших шоферов

 
Эрмине Нагдалян переизбрана на посту вице-спикера ПАСЕ

 
С ножом - на соседа

 
Обвиняемый в получении взятки судья жалуется на правоохранителей

 
Демирчян и Царукян обсудили вопрос предвыборного блока

 
Страны и нравы

Индийская авиакомпания вводит места только для женщин

 
“Армянская диета” в день рождения Генриха Мхитаряна

 
Финальная жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт в Кремле

 
Болельщики смогут посетить все города ЧЕ-2020 без виз

 
Китайцы готовы платить Руни один млн фунтов в неделю

 
Кассовые сборы российского кино в 2016 году поставили абсолютный рекорд

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Найдена третья фотография Шопена

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio