Скандально известный Педро Аграмунт переизбран на пост главы ПАСЕ

В ЕНП бурно обсуждают коррупционный скандал

На стартовавшей вчера в Страсбурге зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт был переизбран на пост председателя ПАСЕ. Напомним, с именем П.Аграмунта связаны многочисленные политические и коррупционные скандалы, в его адрес озвучивались обвинения в обслуживании интересов Баку и в предвзятости, в том числе в отношении делегации Армении.

Переизбрание председателя ПАСЕ Педро Аграмунта носило сугубо формальный характер, поскольку эта должность достается по ротационному принципу одной из представленных в ПАСЕ политических сил на два года, пояснил член армянской делегации в ассамблее, депутат НС от фракции РПА Самвел Фарманян.

«На последней ротации должность досталась парламентской фракции Европейской народной партии, которая год назад выдвинула кандидатуру Педро Аграмунта. Согласно существующей в ПАСЕ традиции, выдвижения делаются на отрезок в 2 года», - сказал он, отметив, что другого политического механизма предотвратить нахождение на должности человека, который уже год занимает эту должность, не существует, и прецедентов тоже не было. «Мы, конечно, подняли все вопросы о причастности Аграмунта к связанному с Азербайджаном коррупционному скандалу и продолжаем это делать. Но это не тот механизм, который может препятствовать переизбранию уже действующего председателя ПАСЕ», - добавил он.

Между тем, как сообщил Самвел Фарманян, в политической группе Европейской народной партии в ПАСЕ обсуждалось обвинение в получении взятки от Азербайджана, предъявленное прокуратурой Милана итальянскому депутату, бывшему главе группы ЕНП Луке Волонте. Обсуждение, по словам Фарманяна, продолжалось порядка 2 часов и в основном касалось журналистского расследования лоббистской деятельности Волонте, проведенного итальянским телеканалом Rai. «В ЕНП кипят страсти, азербайджанское лобби бросило в бой своих известных и выявляемых клиентов», - отметил депутат.

Напомним, что Миланская прокуратура обвинила бывшего вице-председателя ПАСЕ, почетного председателя группы Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ Луку Волонте в получении взяток на общую сумму в 3 млн евро от азербайджанских депутатов Эльхана Сулейманова и Муслима Мамедова. Имя председателя ПАСЕ Педро Аграмунта также фигурирует в деле. Ранее многочисленные западные СМИ, обращаясь к данному коррупционному скандалу, отмечали, что в процессе принятия одной из резолюций Ассамблеи о политических заключенных в Азербайджане, докладчиком по которой выступал итальянский парламентарий Лука Волонте (Luca Volonte), было доказано, что на банковский счет составителя была перечислена сумма неизвестного происхождения в 2,4 млн евро.

Самвел Фарманян отметил, что армянская делегация потребовала от фракции ЕНП добиться полного разоблачения коррупционной деятельности Л.Волонте в ПАСЕ и настаивает на том, чтобы ПАСЕ назначить специального докладчика по этому вопросу. «В своем выступлении я отметил, что мы должны говорить не о презумпции невиновности, а о том политическом вреде, который был причинен ЕНП как политической семье, поскольку именно к ней относится Лука Волонте, осуществлявший лоббистскую деятельность в интересах Азербайджана», – сказал депутат, отметив, что по итогам обсуждения ПАСЕ, по всей вероятности, назначит спецдокладчика и необязательно, чтобы он был членом ассамблеи.

«Спецдокладчик в сжатые сроки проведет нейтральное расследование и представит доклад в ПАСЕ. На следующем заседании фракции, которое пройдет в среду, будет принято окончательное решение», - добавил Фарманян, отметив, что Лука Волонте согласился сотрудничать со следствием, а это означает, что будут выявлены новые имена из числа вовлеченных в азербайджанские лоббистские структуры представителей ПАСЕ.

Известно также, что свыше 50 азербайджанских организаций, в их числе азербайджанские правозащитники, активисты и бывшие политзаключенные, направили в канун январской сессии коллективное письмо руководству ПАСЕ с призывом дать оценку фактам коррупции в своей среде и предпринять соответствующие меры. Кроме того, «Европейская инициатива стабильности» опубликовала недавно вторую часть исследования об Азербайджане под названием «Икорная дипломатия: Европейское болото», в которой описываются вопиющие факты коррупционных схем, организованных властями Азербайджана с вовлечением высокопоставленных европейских политиков. Следы ведут также к председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, который побывал в Азербайджане в 2003, 2005, 2010 и 2013 годах в качестве наблюдателя на выборах и постоянно защищал Баку, когда речь шла о нарушениях прав человека в этой стране. В центре громкого скандала в своей стране оказалась и депутат ПАСЕ от Боснии и Герцеговины Милица Маркович, которая известна как автор вызвавшего серьезный резонанс доклада по Сарсангскому водохранилищу в Нагорно-Карабахской Республике. Сербский сайт BLIC в статье с красноречивым заголовком «Депутат от Боснии и Герцеговины в центре дипломатической войны Армении и Азербайджана» отмечает, что М.Маркович подозревается в получении взятки от азербайджанской стороны.

«Мы приближаемся к рубежу, когда все более четко обозначается следующий вопрос: нельзя позволять Азербайджану инъекциями нефтедолларов превращать в игрушку этот дом демократии и подвергать манипуляциям целую политическую семью, которая является самой представительской в Европе», – резюмировал Самвел Фарманян.

Соб.инф