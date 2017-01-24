курьер
Виной всему обледеневшие ЛЭП

 
Армяне шлют Трампу письма, а азербайджанцы - подарки

 
Паруйр Айрикян подыскал себе местечко в блоке экс-министров

 
Братья Абрамяны не будут участвовать в выборах?

 
“Великое переселение” в УИУ

“Нубарашен” под вопли арестантов и “гламурненькие” заявления Минюста

 
“У Гагика Бегларяна возникли некоторые проблемы с руководством РПА”

 
Состоялся первый съезд блока “Выход”

 
Знакомый таксист оказался жестоким убийцей

 
“Хватит жить одними мечтами…”

 
Яд в чайных пакетиках?

 
регион
“Лукашенко утратил представление о границах допустимого”

 
The Washington Times: Трамп мог бы получить Нобелевскую премию, разрешив проблему Карабаха

Лоббист интересов Баку призывает нового президента США торговать Арцахом

 
Уступки Москвы не способны полностью удовлетворить требования армян

Прогноз ЦРУ по Карабаху в 1988 г.: рассекреченный документ

 
Грузия: живого человека по ошибке поместили в морозильник для покойников

 
“Для НАТО не предназначены”

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Селфи на фоне жертв Холокоста взорвали Сеть

 
Немцы, кругом одни немцы…

Исполняется 100 лет Февральской революции 1917 года

 
ПОДПИСКА
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте находятся:
 864 гостей 
В Номере // ПОЛИТИКА // Арут Сасунян: “Улучшение российско-американских отношений может быть выгодно Армении”

Арут Сасунян: “Улучшение российско-американских отношений может быть выгодно Армении”

В ноябре прошлого года американцы избрали наиболее невероятного кандидата в президенты – Дональда Трампа. Он не является политиком в вашем понимании. Будучи успешным и вполне именитым бизнесменом, он привык говорить речи наобум и не одобрять конкретные тренды. Учитывая противоречивый характер президентства Трампа, можно ожидать резких поворотов как во внутренней, так и внешней политике. Президент Трамп уже пересмотрел свои позиции по ряду предвыборных обещаний: депортация нелегальных мигрантов, возведение стены на границе США с Мексикой, запрет на въезд мигрантам из исламских стран. Трамп изменил свою позицию и по ряду международных проблем. Он сам не знает, какую позицию займет по важнейшим политическим вопросам мировой важности.

Вот краткий перечень основных международных проблем, по которым Трампу предстоит принять решения:

1.Главной темой для пересмотра станут отношения между Соединенными Штатами и Россией. Если две этих крупных страны смогут достичь согласия, то стабильность в мире не столкнется с опасным антагонизмом. Кроме того, сотрудничество между Россией и США может сказаться на борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке. Многие ведущие мировые политики, которые высказываются против перспектив улучшения отношений между Путиным и Трампом, возвращаются к образу мышления времен холодной войны. Главной проблемой последнего времени стали обвинения в адрес России по поводу хакерского вмешательства в ход президентстких выборов в США. Но русские не сделали ничего экстраординарного. Китай, Россия и даже союзники США во все времена пытались найти доступ к секретным данным.

2.Трамп в связи с недовольством заключенными международными договорами попытается провести новые переговоры по поводу обговоренных администрацией Обамы условий. Одной из основных поправок, которые Трамп может внести, станут новые переговоры по ядерной программе Ирана, в подписании которой принимали участие многие страны. Остается ждать и наблюдать, какие из поправок Трампу удастся реализовать.

3.Следующим важным пересмотром для Трампа может стать урегулирование израильско-палестинского конфликта. Но если, в соответствии со своей программой, он намерен перевести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, то это может привести к серьезному столкновению между США и арабскими странами с крайне нежелательными последствиями.

4.И последний вопрос, который придется решать Трампу – нормализация американо-кубинских отношений. Посмотрим, согласится ли Куба с предложениями Трампа. Нет никаких гарантий, что идеи президента Трампа сыграют на улучшение уже заключенных договоренностей, хотя нет и обратных гарантий. Следовательно, никто не может сказать, куда поведет новая администрация мировой порядок и как сложатся отношения между странами. Мир надеется на улучшение отношений между странами и мирное урегулирование проблем. Улучшение отношений между США и Россией будет способствовать решению задач и преодолению вызовов, которые предстоят Армении.

 

Арут САСУНЯН, издатель и редактор газеты «Калифорния курьер» www.TheCaliforniaCourier.com

 

 

.
Новости
Арменпресс, Панорама, Арминфо, Новости-Армения, Regnum, Арка

Модернизация армии: приоритет отдается не количеству, а качеству
 
“Народ, который пережил гонения, войны и разруху, не станет кричать о бедности”

 
Ночью –14, -16!

 
“Звартноц” в тумане, но принимает и отправляет

 
Армяне любят обниматься

 
Иран смягчил правила для наших шоферов

 
Эрмине Нагдалян переизбрана на посту вице-спикера ПАСЕ

 
С ножом - на соседа

 
Обвиняемый в получении взятки судья жалуется на правоохранителей

 
Демирчян и Царукян обсудили вопрос предвыборного блока

 
Страны и нравы

Индийская авиакомпания вводит места только для женщин

 
“Армянская диета” в день рождения Генриха Мхитаряна

 
Финальная жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт в Кремле

 
Болельщики смогут посетить все города ЧЕ-2020 без виз

 
Китайцы готовы платить Руни один млн фунтов в неделю

 
Кассовые сборы российского кино в 2016 году поставили абсолютный рекорд

 
Reuters, BBC, российские СМИ

Найдена третья фотография Шопена

 
Газета в PDF

1 полоса 
2 полоса
3 полоса
4 полоса
5 полоса
6 полоса
7 полоса
8 полоса

Copyright © 2009 Novoye Vremya.
All Rights Reserved.

created by Webmaster Design Studio