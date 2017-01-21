У OБСЕ нет намерений отказываться от своей миссии в Армении

Действующий глава Организации планирует визиты в Ереван и в Баку

ОБСЕ не намерена закрывать свой ереванский офис, заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц в интервью Медиамакс.

«Мы в курсе спекуляций и предположений, связанных с проблемой полевых миссий, и такой интерес является естественным. Мы ценим важную и ценную работу ереванского офиса ОБСЕ, и у нас нет планов или намерений закрывать его», — отметил Курц. Он отметил, что ОБСЕ — организация, где решения принимаются консенсусом, то есть все 57 стран-участниц обладают равным правом голоса по любым вопросам, включая те, что касаются мандатов полевых миссий. С учетом этого облегчение процесса достижения консенсуса является одной из главных задач любого председательства ОБСЕ, выступающего в роли честного посредника. «Именно поэтому, приняв председательство в ОБСЕ, мы оперативно возобновили консультации и переговоры. В конечном счете обеспечение эффективной работы организации является нашим общим интересом и ответственностью», — сказал председатель ОБСЕ. Здесь следует отметить, что против пребывания в Ереване офиса ОБСЕ и его полевой миссии выступает Баку, который блокирует все усилия международных посредников по усилению мониторинга на линии противостояния и расширения состава наблюдательской группы.

Говоря о карабахском урегулировании, Курц напомнил, что, несмотря на огромные усилия Минской группы и ее сопредседателей, 2016 год ознаменовался жесткими откатами, которые проявились в виде активизации боевых действий и усилением страданий для населения. «Несмотря на это, ОБСЕ не ослабит свои усилия и продолжит поиск путей мирного урегулирования конфликта. Австрия как страна-председатель ОБСЕ призывает стороны сфокусироваться на установлении диалога и дипломатической работе. Вена готова приложить усилия для укрепления мирного процесса и продвижения переговоров. Как действующий председатель ОБСЕ в этом году я побываю в Армении и в Азербайджане. Надеюсь, этот визит придаст новый импульс переговорам. В ходе визита будут сделаны конкретные предложения, вокруг которых уже идут консультации в рамках усилий сопредседателей Минской группы и при условии готовности сторон», — отметил глава МИД Австрии. На вопрос о возможности дать Нагорному Карабаху право голоса в процессе урегулирования, Курц напомнил, что переговоры ведут президенты Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы, и все заинтересованные стороны представлены в данном формате. «Более того, как вы знаете, сопредседатели периодически посещают Нагорный Карабах. В этом году исполнится 10 лет с тех пор, как „Мадридские принципы“ впервые легли на стол переговоров. Они включают все элементы всестороннего урегулирования вопроса. Когда мы придем к окончательному соглашению, будет важно убедиться, что учтены интересы всех заинтересованных армян и азербайджанцев», — заключил глава ОБСЕ.