В ожидании “широкого альянса”

Тема возвращения в большую политику основателя второй по величине партии Гагика Царукяна так долго обсуждалась, что стали возникать сомнения в том, что лидер ППА прислушается к “многочисленным просьбам трудящихся” и вернется. В минувший вторник он наконец-то распространил заявление и подтвердил, что открывает закрытую страницу и примет участие в предстоящих парламентских выборах. Это заявление, естественно, дало толчок для пересмотра предвыборных раскладов, особенно по части широкого оппозиционного альянса.

Как относится РПА к возвращению Царукяна?

“Учитывая внутренние и внешние вызовы, стоящие перед нашей страной, а также общественное требование вернуться в политику, я заявляю, что теперь открываю ранее закрытую страницу политической деятельности и приму участие в парламентских выборах 2017 года, сформировав широкий альянс. Наши двери открыты перед всеми политическими силами и деятелями, которые обеспокоены будущим нашей страны. Мы можем, у нас есть этот большой внутренний потенциал для развития и становления страны”, — сказал Царукян, подчеркнув, что это решение - его крест, который он готов нести до конца во имя Армении и армянского народа.

В правящей партии по поводу возвращения Царукяна поначалу держали паузу, после чего глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что “все, что происходит, было ожидаемо, и мы спокойны и приветствуем тех, кто представляет заявку на участие в политическом поле”.

В то же время, отвечая на вопрос о том, что некоторые представители молодежного крыла РПА позволили резкие высказывания в адрес Царукяна, Багдасарян сказал, что сейчас политическая ситуация изменилась, и РПА готова к взаимодействию. “Мы не оглядываемся назад. Прежде Царукян выступал с другой заявкой — об изменении власти неконституционным путем, сейчас представляет заявку на участие в парламентских выборах. Это разные формы и ситуации”, — сказал он.

Положительно оценил возвращение Царукяна и наиболее резко критиковавший его зампред РПА Армен Ашотян, заявив, что любая политическая команда, которой есть что сказать народу, может должным образом выступить с разумной программой, имеет право попробовать свои силы на предстоящих выборах, и это следует приветствовать.

“Заявление Гагика Царукяна было заявкой на участие в выборах, и это может принести пользу политической гонке, независимо от того, насколько мы согласны с некоторыми замечаниями, содержащимися в заявлении, независимо от того, насколько они сходятся с нашими четкими замечаниями. Думаю, нас ждет интересная борьба», - заявил Армен Ашотян.

Между тем правозащитник Аветик Ишханян, комментируя возвращение Гагика Царукяна, высказал мнение, что как временная приостановка оппозиционной роли Царукяна зависела от воли властей, так и его возвращение состоялось с позволения властей. “Каковы расчеты властей, я затрудняюсь сказать», – добавил он, отмечая, что “просьбы народа” о возвращении Царукяна – это всего лишь «лирика».

Пресс-секретарь РПА и вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, отвечая на вопрос о том, согласовано ли возвращение Царукяна с правящей партией, отметил: «Мы не разрабатывали, не разрабатываем и не будем разрабатывать политические планы других политических деятелей и команд, в том числе Гагика Царукяна. Это задача наших политических оппонентов».

Позднее, уже после состоявшегося в четверг заседания исполнительного органа РПА, Эдуард Шармазанов заявил, что они по-прежнему считают, что «родина дана не для того, чтобы превращать ее в цирк» и что его мнение о Царукяне не изменилось.

«Мое мнение зависит от деятеля, от его деятельности. Все те деятели, которые будут осуществлять политическую деятельность в рамках политической культуры, политической корректности, удостоятся с моей стороны только и только уважения. Все те деятели, которые в политической конкуренции прибегнут к насилию, некорректности, пойдут по пути неполитической культуры, естественно, независимо от партийной принадлежности, независимо от того, находятся ли они во власти или в оппозиции, с моей стороны не удостоятся положительных слов и восхищения», - сказал Шармазанов.

Комментируя появившиеся в прессе публикации о том, что возвращение Царукяна оттягивает избирательные ресурсы и электорат от РПА, пресс-секретарь правящей партии заметил, что включение Царукяна в гонку не снизило шансы Республиканской партии и не изменило ее тактику, она по-прежнему остается самым влиятельным игроком на политическом поле. «Какая нам разница, бороться против одной силы или против 50 сил, все равно все критикуют Республиканскую партию», - сказал Шармазанов.