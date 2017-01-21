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В Номере // ПОЛИТИКА // “Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов…”

“Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов…”

В Вашингтоне состоялась инаугурация 45-го президента страны

Трамп принес присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью в 1955 году в честь окончания воскресной школы, а вторая принадлежала 16-му президенту США Аврааму Линкольну. К присяге 70-летнего политика и бизнесмена привел председатель Верховного суда США Джон Робертс.

“Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов”, — произнес новый лидер США, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии. После того как председатель Верховного суда поздравил его с вступлением в должность, Трамп повернулся к семье и обнял родных.

Инаугурация президента США и предшествовавшие ей события - тема нашей сегодняшней подборки.

 

“Мы будем искать дружбы с другими странами мира, мы вернем власть народу...”

Во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что власть передается не просто от одной администрации к другой, а от Вашингтона - народу.

“Мы будем искать дружбы с другими странами мира, но мы будем понимать, что это их право ставить свои интересы превыше всего. Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех”, — сказал президент.

Трамп также отметил, что американская армия находится в “упадке”, добавив, что США “защищали чужие границы, отказываясь защищать свои собственные”. Кроме того, он подчеркнул необходимость полного уничтожения радикального исламского терроризма и пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и “стран, враждебных интересам США”.

«Перед нами будут стоять вызовы, нас ожидают непростые времена, но мы справимся», — уверенно заявил новый американский лидер. Одним из главных тезисов инаугурационной речи стала фраза о возвращении власти народу.

«Мы возвращаем сейчас народу власть, которую слишком долго удерживали политики в Вашингтоне, — объявил он. — Слишком долго небольшая группа политиков в Вашингтоне процветала, в то время как народ страдал. Истеблишмент защищал себя, а не народ. Их победы не стали вашими победами, триумфы — вашими триумфами. Небогатые семьи страдали. Клянусь, это изменится. Этот момент — ваш по праву. Не важно, что сейчас одна партия сменяет другую. Важно, что 20 января 2017 года — день, когда люди снова стали правителями своей страны. Больше они не позволят забыть о себе и не считаться с собой».

...На церемонии инаугурации присутствовали покидающие свои посты президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден с семьями. Приглашения получили экс-президенты США Джимми Картер, Джордж Буш–младший, Билл Клинтон и его супруга Хиллари, которая была соперницей Трампа на президентских выборах.

В преддверии инаугурации Дональд Трамп возложил венок к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище, а также посетил праздничный концерт в центре Вашингтона. “Мы хотим объединить Америку и снова сделать ее великой для всех” - сказал он, выступая на концерте.

…Официальные торжества растянутся на три дня, а неофициальные – на неделю. Напомним, на церемонию инаугурации были собраны рекордные 90 миллионов долларов. Всего на инаугурации было до 800 тыс. зрителей. Обеспечивали безопасность в столице США во время церемонии 28 тыс. сотрудников сил безопасности, в том числе национальные гвардейцы и военнослужащие. Вместе с ними следили за порядком тысячи байкеров. “На президентской инаугурации у нас есть полная поддержка полиции как штата, так и столицы. И если такая необходимость возникнет, мы встанем стеной из мяса. Мы будем плечом к плечу с нашими братьями и будем готовы остановить любого, кто попытается прорвать полицейское оцепление”, - заявил накануне церемонии лидер движения “Байкеры за Трампа” Крис Кокс.

 

Трамп подписал первые документы в качестве президента США

Как сообщил в своем Twitter пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, глава государства подписал три документа. Речь идет о назначении генерала Джеймса Мэтисса главой Министерства обороны, кандидатурах в Сенат и национальном дне патриотизма.

Мероприятие прошло в так называемой президентской комнате в Капитолии. Для подписания Трамп использовал несколько ручек.

В помещении в это время присутствовали лидеры Республиканской партии в Конгрессе, а также лидер демократической фракции меньшинства Нэнси Пелоси. Также рядом с новым президентом находились его дети и внуки.

 

Присяга, молитва и парад...

140 лет — с 1793 по 1933 годы — инаугурация американских президентов происходила на полтора месяца позже — 4 марта. И лишь с принятием 20-й поправки к Конституции Соединённых Штатов срок передвинулся на 20 января, причём, как и ранее, при выпадении дня инаугурации на воскресенье она переносится на понедельник. Такого рода прецеденты случались в 1957-м, 1985-м и совсем недавно – в 2013 году, когда начался второй срок Барака Обамы. День инаугурации является в США официальным праздником, но только для федеральных служащих, работающих в правительственных учреждениях в округе Колумбия и близлежащих территориях, примыкающих к Вашингтону штатов Вирджиния и Мериленд.

Сама церемония проходила в большинстве случаев возле Капитолия, за исключением ряда отдельных инаугураций, когда либо здание Капитолия было разрушено — как это случилось во время войны с Великобританией в 1812 году, либо во время Второй мировой, когда после смерти Рузвельта для инаугурации Трумэна Капитолий не задействовался по соображениям неуместности пышных торжеств во время войны. Также формальной инаугурацией является приведение к присяге вице-президента по факту смерти главы государства — один из наиболее известных таких случаев произошёл в 1963 году, когда Линдон Джонсон принял президентскую присягу на борту президентского самолёта в аэропорту Далласа вскоре после убийства Кеннеди...

 

CNN осудили за сюжет про “убийство” Трампа

В сети осудили телеканал CNN, смоделировавший репортаж о последствиях убийства избранного президента США.

Пользователи посчитали, что таким образом CNN в очередной раз поддержал администрацию Барака Обамы и призвали «дисквалифицировать работников канала из команды серьезных журналистов».

«CNN призывает к убийству президента Трампа? Почему я не удивлена?» — отметила @CatO9Tailz.

Некоторые сообщили, что на других каналах также транслировали передачи о покушениях на президентов. Так, PBS пустил в эфир документальный фильм об убийстве Авраама Линкольна.

Репортаж CNN вышел в эфир вечером 18 января. Журналист Брайан Тодд  взял за основу сценарий покушения на Трампа и рассказал, что если глава государства и вице-президент будут убиты или по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, их заменит спикер палаты представителей. Если пострадает и он, то пост достанется временному президенту Сената, а затем министрам, начиная с госсекретаря.

 

В Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и голливудские актеры

Мэр города Билл де Блазио, а также американские деятели культуры Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алек Болдуин и Майкл Мур протестовали в Нью-Йорке накануне дня инаугурации, передает The Hollywood Reporter.

Кинорежиссер Майкл Мур возглавил акцию протеста, проходившую вблизи «штаб-квартиры» Трампа — небоскреба Трамп Тауэр. «Это будет хуже, чем вы можете себе представить», — сказал Мур, призвав провести 100-дневный протест против избранного главы государства после его инаугурации.

 

Трамп въезжает в Белый дом со своим багажом

Около 100 человек технического персонала вывезут в пятницу из Белого дома вещи Барака Обамы и доставят туда багаж Дональда Трампа, сообщила 19 января The New York Times

По данным издания, эта “операция, напоминающая военную”, будет проведена в максимально короткое время, пока Обама и Трамп будут находиться на церемонии инаугурации. “Причем как только Трамп принесет присягу (а это в полдень по местному времени), в ту же минуту Обама перестанет быть главой государства. И в ту же минуту багаж Обамы станут грузить в большой грузовик, а другая машина привезет вещи Трампа”.

Обама и его жена Мишель заранее отправили значительную часть вещей, в том числе предметы искусства, в дом в Вашингтоне, где они планируют поселиться на ближайший год. Но окончательно переезд будет завершен уже тогда, когда Обама с семьей покинет стены Белого дома.

Сразу же за этим начинает меняться обстановка дома, включая мелкие детали. Например, озабоченная здоровым питанием семья Обамы всегда держала яблоки и миндаль в Овальном кабинете. Трамп любит фаст-фуд, так что ему могут пригодиться чипсы. Подобные требования заранее сообщают обслуге. Дом должен быть готов к проживанию президента и его семьи в тот же день.

...Новый президент имеет право отделать комнаты своей официальной резиденции по собственному вкусу. Например, Трамп намерен заменить нынешние темно-красные шторы в Овальном кабинете на другой цвет. Сотрудники Белого дома отказались комментировать сообщения о том, что будущая первая леди и бывшая фотомодель Меланья Трамп якобы собирается отвести целую комнату для макияжа и причесок.

Переезд не всегда проходит без сучка, без задоринки. Так, при выезде из Белого дома в 2001 году Билл и Хиллари Клинтон забрали с собой подарки, полученные ими в ходе президентства Клинтона, на сумму примерно 50 тысяч долларов. Но впоследствии их пришлось вернуть, поскольку дорогостоящие подарки оказались по закону собственностью Национальной службы парков, в чьем ведении находится хозяйство Белого дома.

 

Креветки с шафрановым соусом и мясо в шоколаде - чем не президентский обед?

После того как избранный президент США Дональд Трамп принесет присягу, он пообедает в Капитолии. К столу будут поданы три основных блюда, сообщили СМИ 19 января, уточнив президентское меню. Первое — североатлантические омары и креветки с шафрановым соусом и арахисовой крошкой. К ним предложат Chardonnay 2013 года.

Затем Трампа и вице-президента Майка Пенса угостят говядиной на гриле в темном шоколаде, с можжевеловой подливкой и картофельным гратеном. С мясом пойдет калифорнийское красное Cabernet Sauvignon 2012 года. На десерт они полакомятся шоколадным суфле и ванильным мороженым с вишней.

Обед после инаугурации является давней традицией. Его организует объединенный комитет Конгресса, который отвечает за церемонию присяги. Первый такой обед состоялся в 1953 году. Тогда законодатели потчевали президента Дуайта Эйзенхауэра. Для него была приготовлена курица, буженина и котлетки из картофельного пюре.

Во время этой трапезы принято произносить тосты и дарить подарки. Ряд продуктов, которые используются для готовки, везут из тех штатов, где родились политики, ставшие лидерами страны. В случае с Трампом — это креветки из Мексиканского залива, который с запада омывает Флориду. Он не родился в этом штате, однако расположенное в Палм-Бич поместье называл вторым домом.

Меню действующего лидера страны Барака Обамы после инаугурации в 2013 году (тогда у него начался второй президентский срок) включало омаров, мясо бизона и яблочный пирог.

По материалам СМИ

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