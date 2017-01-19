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В Номере // ПОЛИТИКА // Грузины предпочли покупать газ не у армян, а у русских

Грузины предпочли покупать газ не у армян, а у русских

Официальный Тбилиси склонил “Газпром” к уступкам, используя тему армянского транзита

В первых числах нового года правительство Грузии и руководство российской компании “Газпром” наконец-то смогли договориться об условиях оплаты транзита за поступающее в Армению топливо. Прошло уже две недели, а детали договоренности до конца не раскрыты. Однозначно одно – с подачей газа в Армению перебоев не будет. Но почти столь же очевидно и то, что в результате достигнутой договоренности проект, предполагавший подачу иранского газа Грузии транзитом через нашу страну, теряет актуальность. Надежды на то, что Армения станет энергетическим коридором, судя по всему, сбудутся еще не скоро. 

Переговоры между Министерством энергетики Грузии и руководством российского “Газпрома” о пересмотре условий поставки газа в Армению начались еще полтора года назад. До сих пор действовала схема, согласно которой Грузия получала десять процентов от общего объема транспортируемого по ее територии топлива. Москва предлагала монетизировать этот формат партнерства. Грузины в принципе были не против брать за транзит деньгами. Но запрошенная сумма показалась “Газпрому” нереально завышенной. Разногласия вокруг тарифов заводили переговоры в тупик. А между тем сроки поджимали. Действие договора истекло 31-го декабря. То есть первые дни нового года Армения получала газ вопреки отсутствию договорной базы. “Газпром” пригрозил грузинам, что в случае несанкционированного отбора газа из трубы последуют санкции. Возникла реальная угроза прекращения подачи газа в Армению. Нетрудно представить, чем это было бы чревато для нас, если иметь в виду, что температура в Армении далеко ниже нуля. В этой непростой ситуации Москва предложила компромиссное решение и руководство Грузии со своей стороны тоже пошло на уступку. “Если бы Грузия не согласилась на условия России, мы бы практически оставили Армению без газа, что, с одной стороны, нашло бы продолжение в международном арбитраже, а с другой, привело бы к значительному ухудшению отношений с Арменией”, - отмечает в связи с этим эксперт по вопросам энергетической безопасности Андриа Гвидиани. Таким образом, достижение согласия между Москвой и Тбилиси однозначно исходило из наших интересов. Но все дело в том, что в результате договоренности мы лишились шансов на реализацию проекта, с которым связывали большие надежды. Напомню, официальный Тбилиси год назад начал переговоры с Министерством нефти Ирана и с иранской Национальной компанией по экспорту газа на предмет поставок топлива транзитом через Армению. В июле прошлого года министр нефти ИРИ Биджан Зангане заявил, что с грузинской газовой компанией GIEC заключено пробное соглашение, предполагающее поставки газа в Армению, а оттуда в Грузию. Сообщалось, что договор рассчитан пока лишь на четыре месяца и подлежит пролонгации. Четвертого августа на заседании правительства Армении было решено учредить государственное закрытое акционерное общество, которое было уполномочено заниматься экспортом в Грузию иранского газа. Компания, получившая название “Энергаимпекс”, была спешно зарегистрирована. То есть, надо понимать, принципиальное решение было принято. Было даже решено, кто именно должен считаться собственником газа, пока он будет в пути. Судя по словам посла Армении в ИРИ Арташеса Туманяна, в Тбилиси и Тегеране согласились на схему, согласно которой Армения должна была стать самостоятельным игроком, покупая газ у Ирана и продавая его Грузии. Перспектива подобного партнерства сулила Армении немалые прибыли. Обычно за транзит принято платить десять процентов от стоимости транспортируемого газа.

Новый стабильный источник пополнения государственного бюджета нам вовсе не помешал бы. Кроме того, статус государства-транзитера предполагает еще и известные геополитические рычаги, воздействие которых на происходящие в регионе процессы бывает весьма эффективным. Армения из страны потребителя могла превратиться в государство, от которого зависели бы соседи. Это привело бы к изменению сложившегося на Южном Кавказе глобального политического климата. Блокада, которой Азербайджан подвергает Армению в течение четверти века, потеряла бы смысл.

Но, выяснилось, что все это руководству Грузии было нужно прежде всего для того, чтобы завладеть более выгодными позициями на переговорах с “Газпромом” и Госнефтегазовой компанией Азербайджана. Министр энергетики Каха Каладзе дал понять партнерам в Баку и в Москве, что запросто может обойтись и без них, если те не пойдут на уступки в вопросе цены. Азербайджанцы скостили тариф незначительно. А вот русские, судя по всему, предложили действительно выгодные условия. На заседании правительства Каладзе сообщил, что “Газпром” согласился сделать существенную скидку на газ, который Грузия будет докупать в зимние месяцы. В период сезонного дефицита Тбилиси будет иметь возможность закупки дополнительных объемов газа у “Газпрома” по цене в 185 долларов за тысячу кубометров. (Прежде Москва не соглашалась опустить тариф ниже 215-и долларов.) Ну а основным поставщиком голубого топлива в Грузию все-таки останется Азербайджан, который будет обеспечитвать 75-80 процентов ее потребностей. ГНКАР будет поставлять Грузии газ по 200 долларов за тысячу кубометров.

Таким образом, Грузия просто использовала возможность армянского транзита для того, чтобы выторговать у партнеров льготы. В итоге Армения не приобрела то, что могла бы приобрести, но при этом ничего и не потеряла. Впрочем, приобретением можно считать и то, что Грузия в результате смогла избавиться от азербайджанской монополии. Диверсификация, ставшая возможной в результате сотрудничества Тбилиси с “Газпромом”, приведет к заметному снижению роли Азербайджана в регионе. Зависимость грузинской экономики от азербайджанских энергоносителей до недавних пор казалась неизбежной. Правительство Грузии не первый год предпринимает попытки избавиться от энергетического диктата соседней страны. Для нас это важно, так как газ в руках Ильхама Алиева всегда был главным рычагом давления на Тбилиси. Пользуясь именно этим рычагом, бакинским правителям порой удавалось склонить грузинские власти к откровенно антиармянским шагам. Так что грузино-российская сделка имела для нас как минусы, так и плюсы. Ну а что касается обретения статуса государства-транзитера со всеми вытекающими отсюда геополитическими возможностями, то разговор на эту тему, судя по всему, будет временно закрыт.

Артем Ерканян
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