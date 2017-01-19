На пороге инаугурации 45-го президента США

В то время как в США готовятся к инаугурации 45-го президента, которая состоится уже завтра, 20 января, в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме обсуждают судьбу мировой экономики в контексте смены хозяина Белого дома. Примечательно, что из Давоса получена также весть о том, что команда Трампа очень рассчитывает на улучшение отношений с Россией.





“Американцы очень стремятся иметь хорошие отношения с русскими”

Никого из команды избранного президента США в Давосе не ждали — все заняты подготовкой к инаугурации. Никто из представителей Трампа в Давос не поедет — было заявлено за два дня до форума. Но будущий советник по связям с бизнесом 45-го американского президента Энтони Скарамуччи не только сюда приехал, но и встретился с российским бизнесом и даже дал эксклюзивное интервью нашему каналу, сообщает vesti.ru.

На наш вопрос – когда можно ожидать встречи президентов России и США – Скарамуччи ответил так: “Я очень на неё рассчитываю. Думаю, ещё не определена конкретная дата. Но могу точно сказать, что американский народ любит русский народ. Лично я хорошо знаю и понимаю историю России. Вы многого достигли. Американцы очень стремятся иметь хорошие отношения с русскими. И я абсолютно уверен, что наши отношения будут гораздо лучше, чем сейчас. Это вам говорю абсолютно откровенно!”

“Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные отечественные деликатесы”

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, то частично согласен с советником избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи. Последний, напомним, заявил, что санкции, по его мнению, лишь сплотили россиян вокруг Путина.

По словам Скарамуччи, ограничительные экономические меры против России дали, скорее, обратный предполагавшемуся эффект «из-за характера русских людей». По его мнению, «русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить», но не сдались бы.

Песков заметил журналистам, что в этом высказывании нужно лишь уточнить акценты: «Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».





“Мы собрали команду, равной которой еще не было”

Избранный президент США впервые за несколько недель прилетел в Вашингтон, чтобы принять участие в официальном ужине для иностранных дипломатов, организованном, чтобы познакомить их с членами его администрации.

Выступая на ужине, Трамп заявил, что он очень гордится сформированным кабинетом. «Мы собрали такую команду, равной которой, как мне кажется, не было, – сказал он. – В ближайшие годы нам еще будет о чем сообщить, но, думаю, вы убедитесь в этом».

Он отметил присутствие на ужине Рекса Тиллерсона, которого он выдвинул на пост госсекретаря. Трамп сказал, что гордится тем, как Тиллерсон вел себя на слушаниях по его утверждению, которые прошли на прошлой неделе.

«Мне кажется, они были жестче, чем он предполагал, – сказал Трамп. – В жизни ему всегда сопутствовала удача. Он приезжает в одну страну, выкачивает ее нефть, потом едет в другую. А с этими политиками все оказалось сложнее, верно?».

Трамп поблагодарил присутствовавших на ужине дипломатов и ведущих спонсоров: «У нас так много друзей, 147 дипломатов и инвесторов, никогда такого не было».

Отказавшихся прийти на инаугурацию попросили вернуть билеты

Избранный президент США обратился к приглашенным, отказавшимся присутствовать на церемонии его инаугурации, с просьбой вернуть билеты. С этим призывом он выступил в программе Fox & Friends.

«Если люди не придут, это нормально. Но пусть вернут билеты, они нужны нам», — заявил политик.

По данным Associated Press, церемонию вступления в должность 45-го президента США намерены бойкотировать около 40 конгрессменов от Демократической партии.

... 17 января в Вашингтоне в знак протеста против избрания и инаугурации Дональда Трампа мужчина попытался поджечь себя. С ожогами он доставлен в больницу.

Между тем The Washington Times сообщила, что по меньшей мере в 20 американских городах появились объявления с предложением за деньги поучаствовать в протестах по поводу вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.

Так, компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс», готова платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятиях — 50 долларов в час. Кроме того, манифестантам, занятым полный рабочий день, предлагают медицинскую страховку.

СМИ рассказали о меню обеда Трампа в честь инаугурации

По сведениям CNN, нового главу государства будут угощать блюдами из омаров, креветок и говядины.

Организатором обеда в здании Капитолия выступит совместный комитет Конгресса США. Мероприятие традиционно проводится для президента и вице-президента после инаугурации. Впервые оно состоялось в 1953 году для Дуайта Эйзенхауэра.

Программа также включает тосты, подарки и речи. Что касается меню, то обычно гостям предлагают блюда, характерные для родных штатов нового руководства страны. В 2017 году меню представляет в основном калифорнийскую кухню, хотя Трамп – уроженец Нью-Йорка, а Майк Пенс родился в Индиане.

На обеде подадут омаров и креветок с шафрановым соусом и арахисовой крошкой, говядину на гриле с темным шоколадом и другими ингредиентами, шоколадное суфле, вишнево-ванильное мороженое, а также различные спиртные напитки.





Трамп ограничил число участников пресс-конференций после письма журналистов

Дональд Трамп после вступления в должность ограничит число журналистов на пресс-конференциях, о чем он сам заявил в интервью американским СМИ.

Трамп также отметил, что не будет переносить из Белого дома место проведения брифингов для прессы.

Эту инициативу переходная команда Трампа обсуждала ранее, что вызвало гневную реакцию многих представителей СМИ. Журналисты расценили подобный шаг как враждебный выпад против прессы и даже написали Трампу открытое письмо.

Следует отметить, что большая часть американских СМИ всю предвыборную кампанию и даже после выборов занималась настоящей травлей республиканца и активно агитировала за Клинтон.

Трамп подчеркнул, что если пресса не хочет переместиться в более просторное помещение, то пусть будет так, и не надо “сходить с ума”. Но тогда придется отбирать людей, которые будут допущены в комнату для брифингов...

Первые указы новый хозяин Белого дома подпишет уже в пятницу

Дональд Трамп может подписать около пяти указов сразу после вступления в должность 20 января, сообщил журналистам его пресс-секретарь Шон Спайсер.

Несколько, около четырех-пяти указов, мы планируем на пятницу, некоторые из них касаются логистики, то, что необходимо сделать в отношении работы правительства, но также несколько из тех, которые, я ожидаю, он подпишет, будут касаться пары приоритетных проблем”, — сказал Спайсер на ежедневном брифинге, не конкретизируя.





Грузины решили подарить Трампу чоху

Палата культуры Грузии подарит избранному президенту США в связи с его инаугурацией грузинскую чоху. «Палата культуры Грузии в связи с этим днем вместе с „Домом одежды“ создала чоху, которую после инаугурации передадут избранному президенту Америки в знак уважения и залога дружбы», — говорится в сообщении на странице президента Палаты Давида Окиташвили в соцсети Facebook.

Передадут подарок Трампу президент «Фонда развития демократического управления» Бадри Церцвадзе и руководитель представительства Грузии в организации Наталья Закареишвили, которые официально приглашены на церемонию инаугурации, отметил Окиташвили.

Для тех, кто не знает: чоха — это грузинский национальный мужской костюм, который имеет стоячий воротник, длину до колена, а рукава — до локтя с разрезами.

В честь нового президента США названа моль с похожим начесом на голове

Миниатюрную моль с размахом крыльев всего 9 миллиметров ученые назвали в честь избранного президента США Дональда Трампа. Статья с описанием морфологии нового вида опубликована в научном журнале Zookeys.

Назвать новый вид в честь Трампа ученых подтолкнуло сходство светло-желтых чешуек на голове мотыльков со знаменитой прической известного политика. Ареал обитания моли простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике. Примечательно, что стена, которую Трамп предлагал возвести между двумя странами, разделила бы ареал обитания пополам.

Новый вид моли был обнаружен эволюционным биологом Вазириком Назари из Канады во время посещения музея энтомологии в Калифорнии. «Ее отличительный окрас крыльев и особенности ДНК сразу определили моль к еще не описанному виду», — пояснил ученый.