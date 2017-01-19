Наметились основные игроки парламентской гонки

Происходящие в последние дни внутриполитические процессы позволяют выделить основных игроков предстоящей парламентской гонки. Основатель партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян заявил о намерении принять участие в парламентских выборах 2017 года, сформировав широкий альянс. Практически одновременно Сейран Оганян вновь обратился к соотечественникам, боевым и идеологическим товарищам и сообщил, что продолжает вести политические совещания с партиями, государственными структурами, известными общественными деятелями и представителями интеллигенции. По его словам, формируется команда единомышленников, единый альянс, который представит обществу реалистичную программу и дорожную карту, которая поможет вывести нашу страну из сложившейся ситуации. Пресса не исключает возможности того, что широкий альянс, о котором упомянул Царукян, может сформироваться именно с участием Гагика Царукяна и Сейрана Оганяна.

Образовался еще один оппозиционный блок

Партии «Единение» Вардана Осканяна, «Третья Республика» Виктора Даллакяна и Демократическая партия Армении (ДПА) Арама Саркисяна будут участвовать в предстоящих парламентских выборах блоком. Об этом партии объявили в совместном заявлении, в котором также подчеркивается, что блок открыт и готов к сотрудничеству с политическими партиями и объединениями, общественными организациями и частными лицами, которые разделяют их озабоченности и взгляды.

В документе, озаглавленном «Соглашение о сотрудничестве», также отмечается:

«Трезво оценивая вызовы, стоящие перед Арменией и Нагорным Карабахом, которые угрожают нашей безопасности, констатируя, что существующая среди нас повсеместная коррупция, экономические монополии и низкий уровень государственного управления являются главными причинами низкого качества жизни людей, будучи убежденными в том, что достижение изменений в общественно-политической и социально-экономической сферах является вопросом номер один политической повестки, осознавая индивидуальную и коллективную ответственность каждого из нас и всю серьезность положения, не будучи стесненными партийными и частными интересами, отложив в сторону специфику представлений вокруг решения определенных вопросов и руководствуясь общественным запросом на то, чтобы действовать совместно, имея четкие представления о том, как вывести нашу страну из этой ситуации, и четкий график шагов, которые должны быть осуществлены, учитывая чрезвычайную важность предстоящих парламентских выборов, признавая, что в Армении формирование власти нового качества является требованием подавляющего большинства общества и что это требование можно осуществить посредством широкой общественно-политической консолидации, заявляем о наших общих подходах и готовности работать совместно, ожидая получить вотум доверия народа во время выборов в Национальное собрание».

Напомним, что деятельность недавно созданной Виктором Даллакяном “Третьей республики” увязывается с фигурой Сейрана Оганяна, который появится в последний момент, возглавив предвыборный список партии. Не случайно, что одновременно с заявлением о создании блока прошло также сообщение о том, что состоялась встреча возглавляющего партию “Единение» экс-министра ИД Вардана Осканяна с экс-министром обороны Сейраном Оганяном, на которой обсуждались вопросы предстоящих парламентских выборов.

По просочившимся в прессу сведениям, объединившиеся вокруг Сейрана Оганяна и Вардана Осканяна в новом блоке политические силы в скором времени объявят о намерении присоединиться к Гагику Царукяну.

Сейран Оганян в какой-то мере подтвердил эти слухи, выступив на своей странице в Фейсбук с заявлением о том, что формируется команда единомышленников, единый альянс, который представит обществу реалистичную программу и дорожную карту, которая поможет вывести нашу страну из сложившейся ситуации. По его словам, общество находится в ожидании перемен, и ответственные люди обязаны удовлетворить требования общества и поддержать его стремление к переменам. “Обсуждения находятся на завершающей стадии, и сегодня я дал старт этому этапу”, — отметил Оганян.

«Гагик Царукян в своем заявлении обобщил все, что произошло, ситуацию в стране, и очень четко обозначил необходимость широкой консолидации для решения имеющихся в стране проблем. Скоро станет ясно, какие политические силы и деятели объединятся и станут продвигать эти идеи», - заявил журналистам секретарь фракции ППА Ваге Энфиаджян, комментируя перспективы по созданию широкого альянса.

В любом случае ждать осталось недолго. Напомним, что последний срок представления заявок в ЦИК – 16 февраля. То есть в ближайшие 2-3 недели будет ясно, кто с кем и в каком формате и качестве пойдет на выборы.