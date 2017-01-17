Центризбирком готовит граждан к новшествам на выборах

Центральная избирательная комиссия республики опубликовала видеоролик для граждан, в котором представлен новый порядок голосования на предстоящих 2 апреля парламентских выборах.

Напомним, что впервые в республике будет внедрена компьютерная система идентификации пришедших на избирательные участки граждан. Избиратели должны будут пройти регистрацию через компьютерную систему, сдать отпечатки пальцев и получить квитанцию, которая даст право на голосование. Добро на регистрацию можно будет получить лишь после того, как система даст зеленый свет, то есть подтвердит, что данный избиратель значится в списках на данном избирательном участке и ранее не пытался проголосовать на другом участке. Желтый свет означает, что избиратель пришел не на тот участок и его перенаправят туда, где он зарегистрирован. А вот красный свет свидетельствует о том, что данный гражданин уже проголосовал на другом участке и теперь пытается нарушить закон путем повторного голосования. Члены избирательной комиссии должны будут в этом случае вызвать полицию, которая займется расследованием инцидента со всеми вытекающими, согласно закону, правовыми последствиями. Внедрение системы технического контроля ставит ЦИК перед необходимостью обеспечить на всех избирательных участках соответствующих технических специалистов. Центральная избирательная комиссия намерена в ближайшие дни объявить тендер, чтобы выбрать 4000 человек, которые будут работать на парламентских выборах в качестве технических экспертов.

Нововведения на предстоящих выборах не ограничиваются лишь техническими средствами. Избирателям предстоит разобраться в бюллетенях, по которым предстоит голосовать. Согласно Избирательному кодексу, пропорциональные выборы в республике проводятся закрытыми (общегосударственными) и открытыми (территориальными) списками. Избирательный бюллетень, с одной стороны, будет представлять название партии и здесь ничего нового нет, а с другой – открытый список кандидатов, участвующих в выборах по территориальной системе. Избиратель может выбрать как партию, так и сделать выбор среди кандидатов данной партии, выдвинутых в территориальном списке. При этом те, кто выдвинут по территориальным спискам, также будут включены в пропорциональные списки кандидатов партий.

В опубликованном на днях докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, который называется «Миссия по оценке потребностей» и посвящен предстоящим парламентским выборам в Армении, отмечается, что «новая избирательная система усложнена».

«Ряд наших собеседников критиковал сложность избирательной системы, полагая, что она существенно отличается от чисто пропорционального представительства. Некоторые оппозиционные партии и представители гражданского общества выразили свою обеспокоенность тем, что территориальные списки (больше известные как рейтинговые) могут увеличить вероятность злоупотребления административными ресурсами, а также возможности для подкупа избирателей», - отмечают авторы доклада, поясняя, что в борьбе за 101 депутатский мандат кандидаты будут участвовать не только в общегосударственном списке, но и в списках, распределенных по 13 избирательным округам”, - отмечается в докладе, основанном на проведенных в Армении беседах с представителями политических партий и гражданского общества.

Авторы доклада напоминают, что для того, чтобы преодолеть избирательный порог, партиям необходимо набрать 5%, а блокам – 7% голосов. Места между участниками выборов сначала будут распределяться на основе голосов, полученных по партийным спискам. Остальные места будут распределены среди кандидатов, победивших по территориальным спискам. Те кандидаты, которых изберут по территориальным спискам, выйдут из пропорционального списка партии. Доклад ОБСЕ/БДИПЧ также обращается к закрепленному Конституцией положению о стабильном парламентском большинстве, согласно которому для формирования правительства необходимо набрать 54% голосов. Если какой-либо политической партии или блоку не удалось добиться стабильного большинства, то в 6-дневный срок должно быть сформировано коалиционное правительство. В случае, если политическая партия или блок, имея простое большинство, не набирает необходимых 54%, то тогда этой партии или блоку предоставляются дополнительные места для формирования стабильного большинства.

Авторы доклада ОБСЕ/БДИПЧ касаются также положения Избирательного кодекса о публикации списков избирателей, участвовавших в выборах, подчеркивая, что их собеседники считают это ценным инструментом укрепления доверия, которым можно предотвратить фальсификации.

Напомним, что президент Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное cобрание республики на 2 апреля 2017 года, после чего Центральная избирательная комиссия утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, политические партии и блоки смогут подать документы для регистрации с 6-го по 16 февраля. Предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 и завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года, который ознаменовал переход Армении к парламентской модели правления.