Трамп вызвал очередной переполох в Европе и Китае

До инаугурации избранного президента США остается всего три дня. Подготовка к торжественному мероприятию в Вашингтоне идет полным ходом: накануне военнослужащие на Капитолийском холме провели генеральную репетицию торжеств. Все детали мероприятия были расписаны до мелочей: военные даже сыграли роли избранного президента Трампа и вице-президента Пенса...



Инаугурация 45-го президента США состоится уже в эту пятницу 20 января. В мероприятии планируется участие 8 тысяч сотрудников национальной гвардии и 5 тысяч военных. Охрану порядка будут обеспечивать более 3 тысяч полицейских. Между тем сам “виновник торжества” своими последними заявлениями, опубликованными в ведущих мировых изданиях - The Wall Street Journal, The Times и Bild - вызвал очередной политический переполох в Европе и Китае.

У демократов возникли

трудности с получением

билетов на инаугурацию



Представители Демократической партии США пожаловались на трудности, возникшие у них с получением билетов на инаугурацию нового главы государства. Об этом журналистам рассказала Ким Фуллер, работающая в офисе члена Палаты представителей Грегори Микса.

По ее словам, республиканцам пригласительные выдавались автоматически, тогда как их политические оппоненты вынуждены делать запрос. При этом даже он не дает гарантии, что билеты все-таки будут предоставлены.

«Мало того, что это несправедливо, это еще и увеличивает пропасть между нашими партиями, а также подтверждает, что с нами не будут считаться», — заявила Фуллер, отметив, что на сегодняшний день «дела обстоят хуже, чем когда-либо».

В то же время некоторые представители демократов предположили, что трудности с получением билетов связаны не с предвзятостью республиканцев, а с тем, что работа комитета, занимающегося организацией инаугурации, просто плохо налажена.





Трамп назвал условие отмены

антироссийских санкций



Избранный президент США не планирует немедленно отменять антироссийские санкции, но не исключает, что это произойдет в будущем. Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal. В часовом интервью политик заявил, что ограничительные меры сохранятся «по крайней мере на протяжении какого-то времени». Вместе с тем отметил: «Если мы поладили, и Россия помогает нам, если кто-то делает прекрасные дела вместе, зачем тогда сохранять санкции?”

…Вчера в интервью газетам Times и Bild Трамп заявил о возможности снятия санкций Вашингтона с Москвы в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.





“Брексит”, Меркель,

НАТО и Россия...



В интервью британской и немецкой прессе (изданиям The Times и Bild) Трамп в первую очередь прокомментировал ситуацию, в которой может оказаться Лондон в связи с “брекситом”. Новый лидер США заявил, что готов предложить Великобритании “справедливую сделку”, которая, по его мнению, поможет справиться с трудностями переходного периода. По мнению Трампа, “брексит“ в итоге окажется отличной вещью”.

“Я предсказывал это, я говорил: “Это случилось, потому что люди не захотели, чтобы другие люди пришли и разрушили их страну. Думаю, что Британия поступила правильно”, – сказал миллиардер, известный своей непримиримой позицией по вопросу нелегальной миграции.

Этой темы он также коснулся в ходе интервью, раскритиковав, в частности, политику канцлера Германии Ангелы Меркель, которая согласилась дать убежище сотням тысяч мигрантов в своей стране.

“Я испытываю к ней большое уважение, я считаю ее выдающимся лидером, – сказал Трамп о Меркель. – Но думаю, что она сделала одну совершенно катастрофическую ошибку: решила принять всех этих нелегалов, впустила всех этих людей, независимо от того, откуда они прибыли, а откуда именно они прибыли – этого никто достоверно не знает”.

Не обошлось в интервью и без упоминания России. Избранный президент США назвал условия, при которых санкции в отношении Москвы могут быть отменены. Он допустил снятие ограничительных мер в случае заключения двустороннего соглашения о сокращении ядерных запасов. Трамп подчеркнул, что на переговорах с российским руководством собирается остро поставить вопрос о ядерном разоружении.

Говоря о НАТО, будущий глава Белого дома признал альянс “очень важной организацией”, но посетовал, что только 5 стран-членов альянса из 22-х тратят на оборону столько, сколько должны: “Я уже давно говорю, что у НАТО есть проблемы. Во-первых, организация устарела, потому что она была создана много лет назад. А во-вторых, ее члены не платят тех взносов, которые должны были бы платить”.

Говоря о внешней политике США, Трамп дистанцировался от действий своих предшественников. Так, американскую операцию в Ираке он назвал “самой серьезной ошибкой в истории Соединенных Штатов”.





В Кремле отказались обсуждать идею ядерного разоружения

до инаугурации Трампа



Никаких переговоров по ядерной сделке между Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент не ведется, заявил в понедельник 16 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Давайте наберемся терпения и дождемся момента вступления Трампа в должность действующего президента США, и потом будем давать оценки тем или иным инициативам», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал прозвучавшее в интервью газетам Times и Bild предложение Трампа о возможности снятия санкций Вашингтона с Москвы в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.

Песков добавил, что антироссийские санкции — не вопрос российской повестки, в том числе в плане общения с зарубежными партнерами. Кроме того, он напомнил, что Кремль не был инициатором «этих рестрикций» и Россия «не намерена ставить вопрос о санкциях в ходе зарубежных контактов».

Пресс-секретарь президента России согласился, однако, с заявлением Трампа, назвавшего блок НАТО пережитком. «НАТО — действительно пережиток, мы тоже с этим согласны. Вы знаете, что мы давно говорим о наших взглядах на эту организацию. Это организация, системной целью которой является конфронтация», — сказал Песков.

По его словам, поскольку данная организация заточена на конфронтацию, то «вряд ли ее можно назвать современной структурой, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности».





НАТО обеспокоили слова

американского лидера

об “устаревшем альянсе”



Высказывание избранного президента США о том, что НАТО является устаревшей организацией, вызвало беспокойство среди стран-членов альянса, заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

“В НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью”, - сказал Штайнмайер. Он также добавил, что оценки НАТО как устаревшей организации были восприняты с удивлением и взволнованностью не только в Брюсселе.





Трамп перепутал Туска

с главой Еврокомиссии

Юнкером



Избранный президент США в интервью немецкому таблоиду Bild перепутал глав европейских институтов, поздравлявших его с победой на президентских выборах.

Трамп сказал изданию, что поговорил по телефону с главой Евросоюза, назвав собеседника очень приятным господином. Журналист спросил, имеет ли Трамп в виду главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, и Трамп это подтвердил, добавив, что тот поздравил его с победой.

Но, как пишет Die Welt, в действительности с Юнкером Трамп не общался. По телефону он говорил только с председателем Евросовета Дональдом Туском.

…В Еврокомиссии прокомментировали свежие заявления новоизбранного президента США, отметив, что “с интересом” прочли интервью, которые он дал британскому изданию The Times и немецкому Bild.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, отвечая на вопрос о том, должен ли ЕС иметь стратегический план по сотрудничеству с новоизбранным президентом США, который верит, что Франция покинет ЕС так же, как и Британия.

“Я прореагирую на этот вопрос заявлением - мы прочли это интервью с интересом”, - заявил официальный представитель Еврокомиссии.





“Не надо играть с огнем -

вопрос о статусе

Тайваня закрыт!”



Избранный президент США Дональд Трамп “играет с огнем”, пытаясь пересмотреть принцип “одного Китая” и статус Тайваня, звучит в редакционной статье авторитетного китайского издания China Daily.

“Вопрос о статусе Тайваня был закрытым для китайско-американской дипломатии благодаря пониманию того, что это - шкатулка Пандоры со смертельно опасным потенциалом и что, открыв ее, можно разрушить построенный тяжелым трудом твердый фундамент отношений (между КНР и США - ред.)”, - указывают авторы статьи. Как подчеркивает газета, если Трамп решится пересмотреть статус острова, то период “жестокого и вредоносного” осложнения отношений между двумя странами будет неминуем, так как “у Пекина не останется другого выхода, кроме как приготовиться к бою”.

“Это дорого обойдется. Но это хорошая цена, которую можно заплатить для того, чтобы следующий президент США знал об особой деликатности и серьезных последствиях его игры с Тайванем”, - отмечается в статье.

Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил о том, что Вашингтон не обязательно будет следовать политике “одного Китая” и может пересмотреть свои отношения с Тайванем. “Все является предметом переговоров, в том числе “один Китай”, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он указанную политику.

Ранее избранный президент США серьезно нарушил протокол, приняв телефонный звонок от главы администрации Тайваня.





Трамп продолжит вести

свой аккаунт в Twitter

после инаугурации



Избранный президент США намерен продолжить вести свой аккаунт в Twitter и после вступления в должность главы государства.

«Я думаю, что сохраню @RealDonaldTrump» , - заявил он в ответ на вопрос, какую страничку в микроблоге он будет вести после 20 января, свою собственную или официальную.

К тому же миллиардер отметил, что он уже сейчас имеет достаточно большое число подписчиков в социальных сетях, поэтому граждане могут наблюдать за его действиями и на личных страницах.

«В настоящий момент у меня 46 млн подписчиков - это очень много, включая Facebook, Twitter и Instagram», - подчеркнул Трамп.



