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В Номере // ПОЛИТИКА // Кому выгоднее закрытие офиса ОБСЕ в Ереване – Баку или Минску?

Кому выгоднее закрытие офиса ОБСЕ в Ереване – Баку или Минску?

Ереванский офис ОБСЕ под угрозой закрытия - представительство организации в Ереване сообщило, что государства-члены ОБСЕ пока не достигли консенсуса по вопросу продления мандатов ряда полевых миссий ОБСЕ.

ОБСЕ продолжает вести переговоры для достижения консенсуса по этому вопросу, а пока Полевые миссии останутся открытыми и продолжат административные и не имеющие отношения к мандату работы. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь МИД Тигран Балаян отметил, что Армения содействует деятельности ереванского офиса ОБСЕ. «Примечательно, что после закрытия бакинского офиса ОБСЕ усилиями властей Азербайджана ереванский офис был единственным полноценным представительством организации на Южном Кавказе. Роль ереванского офиса отмечалась как председательством организации, секретариатом и другими органами, так и абсолютным большинством стран-участниц — за исключением одного государства. Но ОБСЕ действует по принципу консенсуса и, несмотря на такую широкую поддержку, на данный момент оказалось невозможно достичь консенсуса вокруг продолжения мандата ереванского офиса ОБСЕ. В настоящее время председательствующая в ОБСЕ Австрия продолжает переговоры по проекту решения, и Армения, как принимающая офис страна, является участником переговоров», — отметил Балаян.

По данным армянских СМИ, непосредственное отношение к сложившейся ситуации имеет Азербайджан. Кроме Баку, по мнению некоторых аналитиков, отношение к сложившейся ситуации может иметь также Москва, которая могла подтолкнуть или спровоцировать Баку на такой шаг, так как недовольна деятельностью организации в целом. Имеются также мнения, согласно которым к этой истории приложил свою руку Минск, который в последние годы, несмотря на союзнические отношения с Арменией в рамках ОДКБ и ЕАЭС, ведет антиармянскую политику, вдобавок президент Александр Лукашенко пообещал Ильхаму Алиеву отработать высшую награду Азербайджана — орден «Гейдара Алиева», которым «батька» был награжден в ноябре 2016 года во время визита в Азербайджан. Лукашенко, кстати говоря, уже не раз доказывал, что это были не пустые слова.

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