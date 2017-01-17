Премьер: “Если мне не полагается быть в партсписке РПА – я там не буду”

Если мне не полагается быть в пропорциональном списке кандидатов в депутаты Республиканской партии Армении – я там не буду, заявил премьер-министр Карен Карапетян на состоявшейся на днях пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли выдвигаться от партии власти.

Напомним, что в последние дни вопрос о том, имеет ли Карен Карапетян право быть выдвинутым в депутаты, активно комментируется в прессе. Вопрос возник в связи тем, что в соответствии с 48-й статьей измененной в 2015 году Конституции Армении, депутатом может быть избран любой человек, достигший 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являющийся лишь гражданином Республики Армения, в течение последних четырех лет постоянно проживающий в Республике Армения, имеющий право голоса и владеющий армянским языком. Сомнения в случае с Кареном Карапетяном возникают в силу того, что, согласно его официально опубликованной биографии, с 2011-го по 2016 годы он занимал высокопоставленные должности в компании «Газпром», и можно предположить, что в течение последних пяти лет он в Армении постоянно не проживал.

Сам премьер, комментируя это обстоятельство на пресс-конференции, посвященной подведению итогов первых 100 дней его пребывания в должности главы кабмина, сказал следующее: «В последние пять лет я являюсь гражданином Армении, жил за пределами Еревана. Соответствует ли количество прожитых мною здесь дней рамкам ограничения для того, чтобы я был в списке Республиканской партии или нет? Я не знаю ответа на этот вопрос. Но если не соответствует, то в списке меня не будет».

Отметим, что даже если Карена Карапетяна не будет в списке кандидатов в депутаты, он по-прежнему может оставаться кандидатом на пост премьер-министра после выборов 2017 года, о чем говорил также президент Серж Саргсян. Соответствующее положение измененной Конституции, согласно которому премьер-министр также должен в течение последних четырех лет проживать в Армении, вступит в силу только после апреля 2018 года.

«Когда наступит 2018-й год, тогда и поговорим. Буду я премьер-министром или не буду, вас этот вопрос больше всего волнует в данный момент? Есть ясность, идем вперед. Если у меня не будет возможности, значит, не буду. Настроен ли я быть? Если мы будем эффективно работать, да, если работа будет эффективной и если на апрельских выборах Республиканская партия победит, - сказал премьер-министр, добавив: - Если учитывать все возможные интерпретации ответа на этот вопрос, то на него не следует отвечать, потому что вы как угодно можете вырвать из текста какую-то часть и интерпретировать ее».

Напомним, что ранее зампредседателя РПА Армен Ашотян, комментируя возможность выдвижения премьера, заявил, что, учитывая высокий рейтинг Карена Карапетяна, конечно, его включение в пропорциональный список даст серьезное преимущество РПА, однако правящая партия хочет провести выборы высокого качества и на нарушения не пойдет. «Нужно отметить, что мы не пойдем ни на какие нарушения, независимо от наших потенциальных политических дивидендов. Решение по включению или невключению должно приниматься исключительно на правовой основе, а не быть политическим решением», - подчеркнул Ашотян.

Как бы то ни было, но, будучи членом РПА, Карен Карапетян, естественно, будет участвовать в агитационной кампании партии власти. На вопрос одного из журналистов о том, как он будет убеждать людей голосовать за Республиканскую партию, премьер-министр ответил так: «Как я буду вести агитацию? Своей работой. Агитацией является моя работа, буду работать».