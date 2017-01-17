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В Номере // ПОЛИТИКА // Два года Армении в ЕАЭС: позитива больше

Два года Армении в ЕАЭС: позитива больше

Исполнилось два года с момента вступления Армении в Евразийский экономический союз. Эксперты, журналисты и просто граждане пытаются оценить связанные с этой датой промежуточные итоги.

Чтобы это сделать, а также чтобы лучше понять динамику общественной реакции, следует учесть то важное обстоятельство, что заявлению о намерении вступить в Таможенный союз (предшественник ЕАЭС), сделанному в начале сентября 2013 г., предшествовали почти три с половиной года переговоров по ассоциации с Евросоюзом в рамках DCFTA (Соглашение о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли). В тот период вся пресса и правящая политическая элита эксплуатировали лозунг «Мы идем в Европу!». И обывателю это нравилось, ибо казалось, что европейский путь приведёт к улучшению условий жизни. Однако после того как в Брюсселе армянским лидерам четко дали понять, что принцип «и-и» не работает и между Брюсселем и Москвой необходимо будет делать геополитический выбор, официальный Ереван, хотя и не без колебаний, принял решение остаться с Россией.

Министр иностранных дел Швеции (одна из двух стран – кураторов «Восточного партнерства») Карл Бильдт в своем микроблоге в Twitter в эмоциональном порыве назвал тогда решение Армении вступить в Таможенный союз и участвовать в формировании Евразийского экономического союза разворотом в политике страны на 180 градусов.

Естественно, общественные настроения после трех с половиной лет усиленной пропаганды изменить было не так легко. Тем не менее социологические опросы указывали на достаточно позитивное восприятие гражданами Армении идеи её членства в ТС, а затем и ЕАЭС. Во всяком случае, в отличие от Киева, в Ереване число протестующих против изменения внешнеполитического вектора не превышало 50 человек в течение нескольких дней. За исключением парламентской фракции «Наследие», все парламентские фракции осенью 2014 г. поддержали членство Армении в ЕАЭС при ратификации основных документов.

Несмотря на известные социальные проблемы, среднестатистическая пенсия в сегодняшней Армении в долларовом исчислении в два раза превышает таковую на Украине. Средняя зарплата сегодня эквивалентна 378 долларам США, а на той же Украине 201 доллару. При этом, напомним, на время распада СССР Украина была наиболее благополучной республикой. Таким образом, Армения, вступив в ЕАЭС, сумела сохранить то малое, что имела. Эти, казалось бы, малозаметные индикаторы членства страны в ЕАЭС тем не менее важны для формирования общественного мнения.

Прошедшие два года сопровождались негативным информационным сопровождением со стороны так называемой независимой прессы и части экспертного сообщества, черпающих свои умозаключения из западных источников. Содержание негативистской пропаганды можно свести к незамысловатому тезису: все недостатки и проблемы экономики Армении (коррупция, монополизм, всевластие импортеров, отсутствие конкуренции, протекционизм для крупных игроков и теневой экономике) идут от её членства в ЕАЭС. При этом сознательно умалчивается то обстоятельство, что по положению на сегодняшний день механизмы ЕАЭС заключаются по большей части в согласованной таможенной политике и политике в сфере трудовой миграции (свободное перемещение рабочей силы). Все остальные экономические, финансовые и социальные параметры в основном остаются в ведении правящих элит участников Союза. Таким образом, «независимая пресса» фактически прикрывает проколы финансово-экономической политики властей страны, перекладывая их на ЕАЭС в целом.

Естественно, все это не может не отразиться на общественном мнении: в Армении зафиксированы самые низкие показатели поддержки евразийской интеграции. Так, если в 2013 г., когда было заявлено об официальном присоединении к Таможенному союзу, 67% населения относились к этому положительно и всего 5% отрицательно, то в 2014 г. эти показатели составили 64% и 8%, а в 2015 г. – 56% и 10%. В 2016 г. произошло резкое снижение симпатий – 46% и 15% соответственно. Показатели минувшего года связаны в первую очередь с апрельской войной вокруг Нагорного Карабаха, когда участники ЕАЭС не только не выразили общей позиции, но и отказались проводить саммит глав правительств в Ереване (инициатором этой политической линии было руководство Казахстана). Естественно, что эта политика на фоне вышеупомянутой пропаганды играет на понижение числа сторонников членства страны в ЕАЭС.

 

Тем не менее позитивные итоги пребывания Армении в Союзе, несомненно, есть и их можно представить следующими группами фактов. Во-первых, экспорт в Россию, в основном продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности, вырос на 87%. Товарооборот между двумя странами вырос более чем на 10%; в то время как в 2015 г. он просел почти на треть. Фактически речь идет о восстановлении прежних показателей, пусть и не в полной мере.

Саркис МАРТИРОСЯН

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