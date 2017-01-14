Мстительный Алиев

Азербайджан добивается уголовного преследования израильтянина, посетившего НКР

Бакинские средства массовой информации сообщили о том, что руководством Белоруссии якобы уже принято политическое решение о выдаче Азербайджану известного израильского блогера Александра Лапшина, обвиняемого в несогласованном с алиевской администрацией посещении Нагорного Карабаха. И хотя достоверность этих сведений вызывает сомнения, официальный Минск действительно не исключает возможность удовлетворения обращения об эстрадиции. Арест Лапшина стал причиной международного скандала, прямыми или косвенными участниками которого стало восемь государств.

Столь широкий резонанс этого беспрецедентного дела связан с тем, что Александр Лапшин является гражданином сразу трех стран – России, где он родился, Израиля, где жил с 13-и лет и в армии которой служил, и Украины. Претензии Азербайджана к Лапшину связаны с тем, что он дважды посещал Арцах и на странице своего блога упомянул НКР среди тех 122-х государств, из которых делал репортажи. Еще в 2011 году за “незаконный” визит в Нагорный Карабах Лапшин был включен азербайджанским внешнеполитическим ведомством в “черный список”. Его въезд в пределы страны был запрещен. Но вся интрига в том, что вопреки этому решению Лапшин в июне прошлого года все-таки посетил Баку. В Азербайджан он приехал из Грузии и на контрольно-пропускном пункте с препятствиями не столкнулся, что свидетельствует об абсолютном непрофессионализме азербайджанских пограничников. Впоследствии Александр в своем блоге позволил себе высмеять защитников азербайджанских рубежей. “Они настолько усердно ищут в паспортах фамилии, заканчивающиеся на “ян”, что забывают сравнить фотографию в паспорте с реальным лицом”, - написал он. Дерзость Александра, проявившаяся в посещении Азербайджана, вызвала у Ильхама Алиева особый гнев. Но еще больше его озлобило публичное обещание Лапшина в 2017-м году вновь посетить Баку. Блогер выразил уверенность в том, что неграмотные азербайджанские спецслужбы его в очередной раз “профукают”.

Следует отметить, что в репортажах Лапшина, опубликованных после посещения Нагорного Карабаха и Азербайджана, трудно усмотреть что-то некорректное. Он просто описывал то, что видел. Кто ж виноват в том, что увиденное им в Баку и окрестностях совсем не приносит чести Ильхаму Алиеву и возглавляемой им стране?.. Тяжелый быт жителей бакинских пригородов настолько удивил Лапшина, что он опубликовал в блоге пост, озаглавив его: “Необходимо срочно бежать из этой страны”. В другом своем репортаже он отмечает: “Все больше разочаровываюсь страной под названием Азербайджан, попавшей в руки бездарностей, порочащих не только имидж страны, но и память собственных погибших”. Ильхам Алиев обычно такое не прощает. Зная это, израильская газета Haaretz справедливо отмечает: “Лапшин раскритиковал Алиева и именно по этой причине был арестован”.

Александра Лапшина задержали 14-го декабря в Минске по запросу Азербайджана, который ходатайствовал о его немедленной экстрадиции. Что же послужило причиной того, что запрос о его аресте был направлен спустя шесть лет после “незаконного”, по мнению бакинских правителей, визита в Карабах? Тут, думается, сыграли роль два фактора. Первый – Лапшин был арестован сразу после визита в Баку премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил о стратегическом партнерстве с Азербайджаном. Второе обстоятельство – вовсе не случайно то, что Лапшина арестовали в Белоруссии. За месяцы, прошедшие после провокационной поездки блогера в Азербайджан, он успел посетить десять стран, в числе которых Литва, Латвия, Россия, Египет, Франция, Германия… Официальный Баку не решился направить запрос в Вильнюс, Ригу, Москву, Каир, Париж или Берлин по той простой причине, что ответ был бы отрицательным. А вот с Александром Лукашенко у Ильхама Алиева отношения особые. Не зря ведь он всего полтора месяца назад удостоил его высшей награды страны – ордена Гейдара Алиева. Принимая орден, Лукашенко громогласно объявил: “Поверь, Ильхам Гейдарович, я это очень ценю. Обещаю, я эту награду отработаю”. (Фраза процитирована дословно.) Выходит, азербайджанские спецслужбы просто ждали, когда Лапшин пересечет границу Белоруссии, чтобы напомнить Александру Лукашенко о его обещании “отработать”. Белорусский посол в Баку Геннадий Ахрамович уже публично высказывается о том, что экстрадиция вполне вероятна.

Документы, необходимые для экстрадиции задержанного, азербайджанские дипломаты передали в Генеральную прокуратуру Белоруссии в последних числах декабря. По закону, суд должен рассмотреть запрос в течение 40-а дней после задержания. То есть времени осталось немного – до 23-го числа. Заметно, что несмотря на щедрые обещания Александра Лукашенко, минская Фемида все-таки не спешит с вынесением вердикта. И причина в неожиданной последовательности израильской дипломатии, заступившейся за своего гражданина. МИД Израиля оперативно отреагировал на задержание Лапшина и обратился к властям Белоруссии с просьбой не допустить экстрадиции Лапшина и прекратить его уголовное преследование. В дело вмешались депутаты Кнессета. Но проблема в том, что Лапшин въехал в пределы Белоруссии с российским, а в пределы Азербайджана – с украинским паспортом. На этом основании в Минске и Баку его воспринимают как гражданина России и Украины и категорически отказываются видеть в нем гражданина Израиля. Консулу Израиля до сих пор не дали возможности встретиться с Александром. Примечательно, что в отличие от израильтян, российские и украинские дипломаты для освобождения Лапшина не предпринимают абсолютно никаких усилий. В Москве и в Киеве, похоже, хотят избавить себя от лишней головной боли и специально дистанцируются от проблемы. Что касается Армении, то наш МИД внимательно следит за развитием ситуации и пытается косвенно воздействовать на процесс рассмотрения белорусскими властями ходатайства Азербайджана. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тигран Балаян заявил, что “по понятным причинам не может сообщить подробности предпринимаемых мер”.

По-видимому, расчет азербайджанцев был на то, что в новогодней суете удастся быстро и без шума решить вопрос экстрадиции так, что в мире никто этого не заметит. То, что этого не случилось, уже можно назвать успехом. По всему заметно, что руководство Белоруссии испытывает на себе давление с разных сторон и сейчас просчитывает тяжесть ущерба, неизбежного в случае удовлетворения ходатайства. Официальный Минск ищет способы сохранить овец целыми, а волков сытыми. Это стало очевидным после того, как в прессе появились сообщения о предложенной Александру сделке. Оказывается, белорусские следователи предложили Лапшину добровольно (то есть без вердикта суда) согласиться на экстрадицию в Баку при наличии гарантий того, что там его встретят израильские дипломаты и доставят в Тель-Авив. Это значит, что в Минске осознают весь масштаб негативных последствий в случае принудительной экстрадиции и стараются избежать этого.

Добиваясь экстрадиции Лапшина, Ильхам Алиев стремится решить прежде всего две задачи. Во-первых, он хочет таким образом запугать всех тех, кто собирался посетить Нагорный Карабах. Во-вторых, стремится показать Армении, что считающаяся ее союзницей Белоруссия (Ереван и Минск вроде бы как состоят в одном военно-политическом блоке) на самом деле защищает интересы Азербайджана. Но ситуация складывается так, что эффект может оказаться обратным. Баку поставил в весьма неудобное положение Израиль и Белоруссию, которые сейчас смотрятся в совершенно невыгодном для них свете. В Минске и Иерусалиме не обязаны терпеть прихоти Алиева, жертвуя при этом чистотой собственного мундира. Пройдут ли Лукашенко и Нетаньяху проверку на наличие чести и достоинства?..