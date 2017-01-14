США готовятся к инаугурации 45-го президента

А страсти все кипят

До вступления Дональда Трампа в должность осталось меньше недели. На фоне этого дискуссии о векторе его будущей политики обостряются. И чуть ли не главный вопрос — будет ли при новом главе Белого дома пересматриваться санкционная политика в отношении России, не попытается ли Трамп кардинально и даже радикально скорректировать заданный уходящим Обамой курс.

Аналитики замечают: чем ближе день инаугурации, тем более аккуратным старается быть новый лидер США в своих высказываниях об РФ, пытаясь успокоить вашингтонский истеблишмент. Между тем СМИ узнали, кто начал “копать” компромат на президента-республиканца, в этом деле, кстати, “засветился” и бывший британский посол в Москве. Противники же Трампа в самой Америке все еще надеются, что 20 января пройдет не по обычному сценарию - они готовят серию протестных акций…

Инаугурация оценена в рекордные $90 миллионов

Для инаугурации Дональда Трампа его комитет собрал рекордные $90 млн в том числе благодаря частным пожертвованиям.

Примечательно, что на первую инаугурацию Барака Обамы в 2009 году было собрано 55 миллионов долларов, а на вторую и того меньше - 43 миллиона.

Однако, несмотря на самый крупный в истории США бюджет для инаугурации президента, Трамп и его команда, как отмечает председатель инаугурационного комитета Том Барак, не намерены проводить церемонию в “цирковой атмосфере”, а склоняются к стилю “вернемся к работе”.

В свою очередь Стив Керриган, который руководил инаугурационным комитетом Обамы, сказал: “Я не могу представить, как они потратят такую сумму денег и почему они продолжают их собирать. Мы занимались планированием двух самых крупных церемоний инаугурации в истории нашей страны и ни разу не потратили суммы, близкой к этой”.

Противники Трампа хотят сорвать церемонию

Многотысячные демонстрации ожидаются в американской столице 20 января, их участники рассчитывают сорвать инаугурацию 45-го президента США, передает агентство Рейтер со ссылкой на организаторов протеста из группы DisruptJ20 (“Сорви 20 января”).

Группа планирует заблокировать 12 пунктов охраны в Вашингтоне, провести четырехкилометровый парад по одному из главных проспектов города, заблокировать на рассвете улицы и устроить акции во время вечерних торжественных мероприятий. Действия протестующих будут координировать около 300 волонтеров.

“Мы хотим сорвать инаугурацию. Мы хотим увидеть, как в этом городе и по всей стране кипит восстание”, — заявил активист Дэвид Терстон.

На своей странице организаторы призывают не только присоединиться к демонстрациям в Вашингтоне, но и устраивать акции везде, где это возможно. Также они предлагают начать тотальную забастовку и провести протесты у дипломатических миссий США в других странах.

Республиканец против республиканца?

Сторонник Республиканской партии США нанял частную фирму для сбора компромата на Дональда Трампа в 2015 году, когда тот решил баллотироваться в президенты, пишет The New York Times.

“Состоятельный республиканский донор, который был настроен против Трампа, на свои деньги нанял исследовательскую фирму Fusion GPS для сбора информации о скандалах, связанных с бизнесом магната, а также с его слабостями”, — говорится в статье.

По данным газеты, расследование в отношении Трампа также финансировали группы и доноры, которые поддерживали кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Сбор информации начался в сентябре 2015 года, спустя некоторое время после объявления Трампа об участии в президентских выборах. Тогда Fusion GPS возглавлял бывший сотрудник The Wall Street Journal Гленн Симпсон, получивший известность благодаря расследованиям и разоблачениям.

Симпсон в основном работал на клиентов в бизнесе. Во время президентской кампании в США Fusion GPS “иногда нанималась” кандидатами, партийными организациями и политическими донорами для выполнения “компрометирующей работы”.

В июне прошлого года Симпсон нанял для участия в расследовании бывшего британского секретного агента Кристофера Стила. Имя этого 52-летнего экс-сотрудника разведки MI6 всплыло в минувший четверг в связи с публикацией ресурсом BuzzFeed анонимного доклада, содержавшего утверждения о том, что некие “российские агенты” якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе. Известно, что ныне Стил является соучредителем лондонской компании Orbis Business Intelligence, специализирующейся на расследованиях.





Кремль не считает нужным

дальше обсуждать фальшивку

о компромате на Трампа

Кремль считает тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на избранного президента США Дональда Трампа закрытой, так как подобные фальшивки не стоят такого внимания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

“Мы все сказали про этот доклад, мы сказали, что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено, мы так долго фальшивки не обсуждаем”, - сказал пресс-секретарь главы РФ.

Ранее Песков уже опровергал утверждения о том, что у России якобы есть компромат на американских политиков, в том числе на Дональда Трампа и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Сам Трамп назвал тему досье и публикации “фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм”. Избранный президент США также заявил, что с уважением относится к заявлению Москвы об отсутствии у России компромата на него.

Трамп пообещал представить доклад о хакерских атаках в течение 90 дней

Избранный президент США пообещал в течение 90 дней представить доклад, в котором будут рассмотрены выдвинутые против России обвинения в хакерских атаках в США во время минувших президентских выборов.

“Мои ребята получат полный доклад о хакерстве через 90 дней”, - написал вчера Трамп в своем твиттере.

Ранее во время пресс-конференции он признал причастность РФ к хакерским атакам в США. При этом подчеркнул, что взломом компьютерных систем занимаются многие страны, а демократы сами виноваты, так как не позаботились о защите от хакеров.

Экс-посол Великобритании в РФ поспособствовал

передаче США досье на Трампа

Бывший посол Соединенного Королевства в России (1995-2000) Эндрю Вуд “сыграл исключительно важную роль” в получении спецслужбами США так называемого секретного досье о возможном сборе Москвой компрометирующих сведений на избранного президента США, утверждает британская газета Independent.

По ее данным, Вуд обсуждал детали досье, автором которого считается бывший агент МИ-6 Кристофер Стил, с председателем комитета по делам Вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США Джоном Маккейном. Их встреча состоялась в ноябре прошлого года на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. “Там Маккейн обратился за советом к сэру Эндрю, весьма уважаемому отставному дипломату, по поводу досье, составленного Кристофером Стилом”, - говорится в статье. Маккейн был “настолько обеспокоен услышанным, что лично встретился с директором ФБР Джеймсом Коми после возвращения из Канады и передал ему соответствующую информацию”, свидетельствует издание.

“Да, я действительно встречался с сенатором Маккейном и его помощниками на конференции, - заявил Вуд Independent. - Вопросы о Дональде Трампе и России широко освещались в СМИ, и вполне естественно было обсудить это. Мы говорили о том, какого рода деятельностью могли заниматься русские (в отношении бизнесмена)”.





Власти Нью-Йорка потратили

на охрану Трампа уже более $32 млн

Информационное агентство Bloomberg запустило в четверг электронный счетчик, подсчитывающий в режиме реального времени, какие суммы властям Нью-Йорка приходится расходовать на обеспечение безопасности избранного президента США, который пока проживает в самом крупном мегаполисе страны до своего переезда в Белый дом.

На момент написания материала счетчик показывал сумму в размере более $32 млн. Как отмечает агентство, по предварительным оценкам, к инаугурации Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января, затраты властей Нью-Йорка на охрану превысят $35 млн.

Основную часть этой суммы составляют расходы на пребывание сотрудников городской полиции рядом с небоскребом Trump Tower на Манхеттене, где расположена нью-йоркская резиденция будущего главы государства. Агентство отмечает, что, по оценкам мэрии Нью-Йорка, власти города тратят до $500 тыс. в день на охрану республиканца.

В ноябре мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что планирует обратиться к федеральным властям США с просьбой взять на себя часть расходов по обеспечению безопасности Trump Tower. Он указал тогда, что для охраны небоскреба и регулирования движения автомобилей вблизи здания каждый день выделяют более 50 сотрудников полиции. По словам градоначальника, усиленное полицейское присутствие вокруг высотки также создает трудности для многих жителей мегаполиса, поскольку власти теперь чаще организуют пропускные пункты и ограничивают движение автомобилей в центре города, создавая пробки.

Ранее телекомпания CNN сообщала, что федеральная Секретная служба США, которая занимается в том числе охраной Трампа и членов его семьи, намерена арендовать в принадлежащем республиканцу Trump Tower целый этаж, чтобы разместить там своих сотрудников. Как отмечалось, для круглосуточного обеспечения безопасности Трампа и его близких во время их пребывания в 58-этажной высотке необходимо более 100 сотрудников Секретной службы.





Симоньян прокомментировала историю с внезапным

включением RT в эфире американского канала

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян назвала истерикой реакцию на внезапное включение российского телеканала в эфире американского канала C-Span.

“Вся безумная больница у экрана собралась. Даже C-Span уже признался, что сам виноват в сбое. Но мейнстрим бьется в истерике, что опять виноват RT и русские хакеры”, - сказала Симоньян, комментируя эту историю ТАСС.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что во время трансляции заседания в Палате представителей Конгресса США на телеканале C-Span телезрители в течение 10 минут были вынуждены смотреть эфир российского телеканала RT на английском языке. Пользователи соцсетей сразу же предположили, что сбой вызван атакой российских хакеров. При этом трансляция прервалась именно в тот момент, когда выступить на заседании должна была Максин Уотерс, известная своей резкой критикой в адрес Дональда Трампа. Уотерс неоднократно заявляла, что не верит ни одному его слову и будет “всегда и везде бороться” против избранного президента. Тот факт, что оказалась прервана именно ее речь, да еще на фоне непрекращающихся обвинений со стороны уходящей администрации и разведки США о якобы причастности России ко взлому серверов Демократической партии, лишь усилил истерию вокруг версии о хакерской атаке.

Представители C-Span подчеркивают, что причиной сбоя стала их собственная техническая ошибка. “Мы не верим, что это был хакерский взлом. По данным предварительного расследования, перерыв в вещании был вызван внутренний ошибкой маршрутизации, - говорится в сообщении, которое телеканал опубликовал на своей страничке в сервисе микроблогов Twitter. - Мы очень серьезно относимся к безопасности нашей сети, будет проведено более глубокое расследование, на это уйдет некоторое время”.