Голосовать можно будет только на зеленый свет

ЦИК утвердил порядок размещения технических новшеств на избирательных участкахНа состоявшемся вчера внеочередном заседании Центризбиркома республики рассматривались организационные вопросы, связанные с проведением 2 апреля выборов в Национальное собрание РА. В частности, приняты решения относительно размещения на всех участковых центрах технических устройств, призванных обеспечить прозрачность избирательного процесса, а также утвержден порядок сканирования списков проголосовавших граждан. Напомним, что эти требования были в прошлом году внесены в Избирательный кодекс республики по настоянию оппозиции в результате достигнутого консенсуса с правящим большинством.

Согласно этим нововведениям, впервые в республике будет внедрена компьютерная система идентификации пришедших на избирательные участки граждан. Избиратели должны будут пройти регистрацию через компьютерную систему, сдать отпечатки пальцев и получить квитанцию, которая даст право на голосование. Добро на регистрацию можно будет получить лишь после того, как система даст зеленый свет, то есть подтвердит, что данный избиратель значится в списках на данном избирательном участке и ранее не пытался проголосовать на другом участке. Желтый свет означает, что избиратель пришел не на тот участок и его перенаправят туда, где он зарегистрирован. А вот красный свет свидетельствует о том, что данный гражданин уже проголосовал на другом участке и теперь пытается нарушить закон путем повторного голосования. Члены избирательной комиссии должны будут в этом случае вызвать полицию, которая займется расследованием инцидента со всеми вытекающими, согласно закону, правовыми последствиями.

Внедрение системы технического контроля ставит ЦИК перед необходимостью обеспечить на всех избирательных участках соответствующих технических специалистов. Центральная избирательная комиссия намерена в ближайшие дни объявить тендер, чтобы выбрать 4000 человек, которые будут работать на парламентских выборах в качестве технических экспертов.

Ведущий заседание председатель ЦИК РА Тигран Мукучян сообщил, что данное решение обуславливается требованиями принятого Национальным собранием проекта нового Избирательного кодекса РА, согласно которым в участковых избирательных комиссиях регистрация избирателей будет осуществляться с помощью технических средств. Данная функция будет возложена на отдельный персонал, который должен обладать соответствующими навыками работы на компьютере.

«В основе отбора лиц будут лежать профессиональные знания. Данные специалисты будут выполнять функции, которые связаны с компьютерной техникой. Будет опубликован электронный бланк для заполнения и подачи заявки. После отбора лиц, представивших заявки, будут проводиться тренинги, по результатам которых специалисты получат соответствующие свидетельства. Курс обучения продлится 16 академических часов, и за это время будет необходимо переквалифицировать достаточное количество специалистов», – отметил Т.Мукучян.

Как отметил в беседе с журналистами председатель ЦИК, партийная принадлежность этих специалистов не имеет никакого значения. «Действует комиссия, она объявила конкурс, есть установленный срок, по истечении которого и будут подведены итоги конкурса», - подчеркнул он. Отвечая на вопрос об использовании еще одного технического нововведения - видеокамер на избирательных участках, глава ЦИК проинформировал, что уже объявлен тендер на выбор компании и следует подождать окончания конкурса, итоги которого находятся вне компетенции ЦИК.

Другим решением ЦИК установила порядок сканирования подписанных проголосовавшими избирателями списков. Это, напомним, также одно из принципиальных требований оппозиции. Тигран Мукучян отметил, что в соответствии с новым Избирательным кодексом ЦИК должна принять новый порядок, согласно которому избирательные списки граждан на выборах будут отсканированы и опубликованы. Согласно единогласно принятому на заседании проекту решения, сканирование списков избирателей должно проводиться на следующий день выборов, начиная с 12:00. “Отсканированные списки избирателей можно будет загрузить с официального сайта ЦИК в течение 24 часов после начала сканирования», - сказал он, отметив, что отсканированы будут все списки, за исключением списков из воинских частей, исправительных учреждений и мест содержания под стражей задержанных лиц.

Напомним, что президент Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное собрание республики на 2 апреля 2017 года, после чего Центральная избирательная комиссия утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, политические партии и блоки смогут подать документы для регистрации с 6-го по 16 февраля. Предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года, который ознаменовал переход Армении к парламентской модели правления.