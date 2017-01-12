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В Номере // ПОЛИТИКА // Фотография и историей

Фотография и историей

Караул устал

Трудно себе представить, чтобы солдат почетного караула грохнулся оземь, пораженный пылкой речью своего президента. Столь впечатлительных людей с карабинами в руках близко от главнокомандующих не держат. Значит, солдат просто устал.

По большому счету устали все: и люди в мундирах, и те, кто в партикулярном платье, и те, что нежатся на пляжах нудистов, возможно, устали даже они.

Расставание Барака Обамы с Белым домом напоминает действие, известное в обиходе как «хлопнуть дверью». Зачем? Чтобы что? Ради чего? Понятно, Россия не ноктюрн Шопена, но возглавляемое Обамой государство тоже не Бахчисарайский фонтан. Ливия, Иран, Сирия, Ирак… Управлять хаосом под руководством уходящего президента придется приходящему.

До инаугурации Дональда Трампа остаются считанные дни. Их можно использовать по всякому: оздоровить международную атмосферу, снять излишнее напряжение, сделать шаг навстречу. А можно и войну объявить. И пусть все горит ясным пламенем.

Помните восклицание одного из пилотов упавшего недавно ТУ-154: «Закрылки, сука!», и после этого: «Командир, падаем!» Не слететь бы всем миром в бездну.

А что касается уходящего президента Америки, то, похоже, устал от него не только караул.

 

Сергей Баблумян
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