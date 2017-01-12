Обама уходит - остается Трамп

Уходящий со своего поста президент США Барак Обама выступил с прощальной речью, группа американских сенаторов предложила ввести новые санкции в отношении любых лиц (в том числе граждан третьих стран) за инвестирование в российскую экономику, а избранный президент дал свою первую пресс-конференцию.

Потеплеют ли отношения между Америкой и Россией с приходом Дональда Трампа – вопрос открытый для всего мира.

«Да, мы смогли» — лейтмотив прощальной речи уходящего президента США

Барак Обама выступил перед своими сторонниками в Чикаго, где восемь лет назад объявил о своей победе.

По мнению 44-го президента, Америка стала за минувшие годы лучше и сильнее: “Если бы я сказал вам восемь лет назад, что Америка победит рецессию, что мы откроем новую страницу отношений с кубинским народом, положим конец иранской ядерной программе без единого выстрела, расправимся с вдохновителем атак 11 сентября… Если бы я сказал вам обо всём этом — вы ответили бы, что мы метим слишком высоко. Но мы всё это сделали. Америка стала сильнее и безопаснее, чем когда мы начинали. Да, мы можем, — да, мы смогли! Спасибо вам всем, Храни вас бог”.

Вместе с Обамой с избирателями попрощалась его семья, а также вице-президент Джо Байден.

Трамп: Администрация Обамы создала ИГИЛ

Избранный президент США провел в Нью-Йорке свою первую большую пресс-конференцию после победы на выборах 8 ноября 2016 года. Он почти не говорил о внутренней политике: только раскритиковал Obamacare, пообещал создать другую медицинскую программу, а также много новых рабочих мест. Основными темами пресс-конференции стали дальнейшая судьба бизнес-империи Дональда Трампа (кстати, он передает ее в трассовое управление) и отношения России и США.

«У нас ужасные отношения с Россией, но она нам нужна, чтобы бороться с ИГИЛ, которое создала действующая администрация США», — заявил Трамп. Он отметил, что считает симпатию президента России Владимира Путина своим преимуществом и сообщил, что будет договариваться с Путиным. Однако допустил, что они могут «не договориться». По словам Трампа, “кнопки для перезагрузки отношений с Россией не существует”.

Новый лидер США заверил, что тоже может быть жестким с Кремлем: “Кто верит в то, чтобы Клинтон была бы жестче с Путиным, чем Трамп?”





“Стена на границе с Мексикой будет построена за её счёт”

45-й президент США в ходе первой пресс-конференции после избрания на пост, отвечая на вопрос журналиста про строительство “забора” на границе с Мексикой, заявил, что намерен построить не “забор”, а стену, причём за счёт мексиканского правительства.

— Это будет сделано задним числом, как компенсация, — сказал Трамп.

Тиллерсон назвал условия поддержки ужесточения санкций против России

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон в среду пообещал поддержать ужесточение санкций против России, если администрация США примет решение об их необходимости.

На слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам Тиллерсона, который до выдвижения кандидатом на пост госсекретаря возглавлял компанию ExxonMobil, спросили, поддержит ли он “ужесточение санкций против РФ, если это ущемит интересы его бывшего концерна”...

“В случае утверждения на пост госсекретаря между мной и президентом не будет никаких противоречий по этому поводу. Я буду отстаивать интересы американского народа”, — сказал Тиллерсон.

Он также отметил, что решение о санкциях должно приниматься на межведомственном уровне.

Захарова назвала невыносимым бредом публикации о компромате на Трампа

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о своем отношении к последним публикациям в западной прессе, где Россию обвиняют в сборе компромата на Дональда Трампа.

“Сегодня общалась с западными журналистами. Основной вопрос - нетленка о “попытках” России повлиять на президентскую кампанию в США. Свое отношение к умопомрачительной ереси высказала в полном объеме. Этот нечеловеческий бред просто невыносим”, - написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Сам Трамп из-за публикаций о компромате сравнил США с нацистской Германией.

“Спецслужбы не должны были позволять утечку этих фальшивых сообщений на публику. Еще один выстрел в меня. Мы что, живем в нацистской Германии?”, — написал Трамп вTwitter.

А позднее заявил, что сайт BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с якобы собранным Россией «компроматом» на него.

«Они должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся», — заявил он на пресс-конференции. ...В “компромате” говорилось, что когда Трамп посетил Москву четыре года назад, за ним якобы вели наблюдение российские спецслужбы. Сотрудники ФСБ, утверждают авторы доклада, будто бы прослушивали гостиницу и записали, как миллиардер-республиканец приглашал к себе в номер женщин легкого поведения.

Зять Трампа отказался получать зарплату на посту советника президента

Новый лидер США решил назначить супруга своей дочери Джареда Кушнера на должность старшего советника главы государства. Ранее американские СМИ предполагали, что 35-летний Кушнер, являющийся владельцем еженедельника The New York Observer, может быть назначен на пост руководителя аппарата Белого дома. Однако Трамп объявил, что эту должность займет председатель Национального комитета Республиканской партии Райнс Прибэс.

Как уточнил переходный штаб республиканца, Кушнеру предстоит “тесно взаимодействовать с Райнсом Прибэсом и Стивеном Бэнноном”, который назначен ключевым политическим советником 45-го президента США. “Кушнер решил отказаться от зарплаты на время работы в администрации”, - подчеркнули в штабе.

“Джаред в течение всей предвыборной кампании и передачи дел показал себя ценным активом и доверенным советником, поэтому я горд тем, что он будет выполнять лидирующую роль в моей администрации”, - отметил в этой связи Трамп. Он также выразил уверенность, что его зять “будет настолько же успешен в политике, как ранее в бизнесе”.

Иванка Трамп перед свадьбой приняла иудаизм

Дочь избранного президента США Иванка Трамп приняла решение уйти в отставку с поста вице-президента семейной компании Trump Organization и сосредоточиться на обустройстве семьи в Вашингтоне, сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, Иванке, по крайней мере пока, не будут подыскивать должность в будущей администрации отца или место одного из многочисленных советников Белого дома. Там более что ее супруг

Джаред Кушнер уже назначен на должность старшего советника.

Как сообщал ранее журнал Washingtonian, Иванка Трамп и Джаред Кушнер будут жить в престижном столичном районе Калорама недалеко от того места, где решил поселиться по истечении срока властных полномочий, 20 января, нынешний глава администрации США Барак Обама.

44-й президент США, как он объявлял ранее, после передачи дел сменщику собирается еще пару лет жить в Вашингтоне с супругой Мишель и младшей дочерью Сашей, чтобы дать последней возможность закончить школу, не прерывая процесс обучения из-за переезда в другой город.

Между тем супруга следующего главы администрации США Меланья и его 10-летний сын Бэррон после инаугурации останутся в Нью-Йорке по крайней мере до конца нынешнего учебного года, чтобы мальчик, посещающий элитную частную школу, не прерывал обучение. Это подтвердил ранее сам Дональд Трамп. В связи с этим некоторые американские наблюдатели выдвигают предположение о том, что Иванка Трамп, возможно, будет на первых порах де-факто играть роль первой леди США.

35-летняя Иванка выпускает собственные линии ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Ее супруг исповедует ортодоксальный иудаизм. Иванка перед свадьбой приняла веру будущего мужа.

Новый лидер США “разбил сердце” Мерил Стрип

Скандал случился 9 января во время церемонии награждения «Золотым глобусом». Звезда Голливуда Мерил Стрип, выступая, обвинила избранного президента США в разжигании ненависти.

- В этом году было множество захватывающих и вызывающих сочувствие ролей. Но было одно выступление, которое поразило меня и проникло в самое сердце, - рассказывала собравшимся в зале голливудским звездам и журналистам Мерил Стрип. - Не потому, что оно было хорошим, — ничего хорошего там не было. Но оно было эффективным и сделало свое дело. Зрители смеялись и зубоскалили. Это был тот момент, когда человек, претендующий на самый уважаемый пост в нашей стране, передразнивал журналиста с инвалидностью — то есть того, кого он превосходил по должности, силе и возможности ответить. Это разбило мне сердце, и я до сих пор не могу выкинуть случившееся из головы, потому что произошло это не в кино. А в жизни.

Здесь нужно пояснить. Речь идет о репортере из New York Times Серже Ковальски, которого Дональд Трамп действительно спародировал в ноябре 2015 года на предвыборном митинге в Южной Каролине.

- Неуважение порождает неуважение, насилие приводит к новому насилию. Когда кто-то могущественный опускается до травли, проигрываем мы все, - заключила на сцене Стрип.

Такой «наезд» трехкратной обладательницы «Оскара» не мог не остаться незамеченным, тем более что в администрации уходящего Обамы актрису сразу же поддержали.

- Это ее тщательно продуманная точка зрения, в которую она глубоко верит, - заявил на следующий день официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест. По его словам, он не видел выступление Стрип, но уверен, что американцы «вольны пользоваться своим правом на свободу слова так, как пожелают».

Дональд Трамп в свою очередь поспешил отразить удар. Речь актрисы его не удивила, хотя, как признался избранный президент, он ее тоже не слышал. Трамп назвал Мерил Стрип «поклонницей Клинтон» и «переоцененной актрисой», а ее критику «нападками со стороны либерально настроенных киношников»…

По материалам зарубежной прессы