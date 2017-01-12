Имеет ли премьер-министр Карен Карапетян право баллотироваться в депутаты?

Как известно, начиная с 6 февраля политические партии и блоки должны представить в Центральную избирательную комиссию списки кандидатов в депутаты и необходимые документы. Времени осталось в обрез, соответственно в центре внимания отечественной прессы оказалась проблема возможного выдвижения премьер-министра РА Карена Карапетяна по спискам правящей партии, членом которой он недавно стал.

Проблема заключается в том, что в соответствии с 48-й статьей реформированной в 2015 году Конституции РА, депутатом может быть избран любой человек, достигший 25-летнего возраста, в течение последних четырех лет являющийся лишь гражданином РА, в течение последних четырех лет постоянно проживающий в Республике Армения, имеющий право голоса и владеющий армянским языком. Между тем в опубликованной на сайте правительства биографии премьер-министра Карена Карапетяна указано, что он с 2011-го по 2016 годы занимал высокопоставленные должности в компании «Газпром», следовательно, можно предположить, что в течение последних пяти лет он в Армении не проживал.

Вчера в беседе с журналистами председатель ЦИК Тигран Мукучян отметил, что пока рано говорить о регистрации премьер-министра Карена Карапетяна в качестве кандидата в депутаты во время парламентских выборов. «Когда будут списки, когда ЦИК начнет процесс регистрации, лишь после этого будет правильно говорить о регистрации какого-либо кандидата. Преждевременно судить о чем-то на основании различных точек зрения или предположений. Закон очень четко говорит, кто может быть избран в парламент: депутатом может быть избрано лицо, являющееся за последние 4 года лишь гражданином Армении и постоянно проживающее в республике последние 4 года. Для рассмотрения проблем, связанных с любой конкретной личностью, ЦИК предусматривает и срок, и обсуждение. То есть когда представляются документы о выдвижении, дается время для регистрации избирательных списков партий», - напомнил Мукучян.

Комментируя тот же вопрос в беседе с радио «Азатутюн», зампред РПА Армен Ашотян подчеркнул, что, учитывая высокий рейтинг Карена Карапетяна, конечно, его включение в пропорциональный список даст серьезное преимущество РПА, однако правящая партия, по словам Ашотяна, хочет провести выборы высокого качества и на нарушения не пойдет. «Нужно отметить, что мы не пойдем ни на какие нарушения, независимо от наших потенциальных политических дивидендов. Проблему в правовой плоскости решат специалисты, соответствующие службы, которые должны выдать или не выдать подобную справку, и это решение по включению или невключению должно приниматься исключительно на правовой основе, а не быть политическим решением. Независимо от того, будет премьер-министр включен в пропорциональный список РПА или нет, в любом случае он определит форму, содержание и интенсивность своего участия, и я уверен, что независимо от того, будет он в списке или нет, он принесет пользу партии также на предвыборном этапе. Форма и содержание будут обсуждены в нашем штабе вместе с премьер-министром, этот вопрос должен быть решен дополнительно», - сказал Армен Ашотян.

На вопрос, значит ли это, что невключение Карапетяна в список РПА не помешает ему оставаться кандидатом на пост премьер-министра, Ашотян ответил утвердительно. «Вопрос кандидата в премьер-министры абсолютно не связан с включением или невключением в пропорциональный список ни с политической, ни с правовой точки зрения», - заметил Ашотян, сославшись на заявление президента, которое он сделал на съезде РПА и согласно которому «если мы победим на выборах и сформируем правительство, то нашим премьер-министром будет Карен Карапетян». «Кстати, обращу ваше внимание на то, что другие политические силы сегодня не раскрывают, кто является их кандидатами на пост премьера», - заметил Ашотян.

Отметим, что по 148-й статье новой Конституции необходимое для регистрации в качестве кандидата в депутаты требование о постоянном проживании в Армении в течение последних четырех лет распространяется также и на членов правительства, в том числе премьер-министра. Однако эта статья с переходными положениями вступит в силу лишь с апреля 2018 года, то есть после того, как новоизбранный президент вступит в должность. А до 2018 года будет действовать положение принятой в 2005 году Конституции, согласно которому премьер-министр просто должен быть гражданином Республики Армения. То есть Карену Карапетяну ничто не мешает с 2017 года по апрель 2018 года занимать пост премьер-министра.