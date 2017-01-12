Слухи о “смерти” партии “Наследие” сильно преувеличены?

Заголовки местной прессы пестрят сообщениями о том, что оппозиционная партия “Наследие” находится на грани распада и ждать развязки осталось совсем немного.

По сведениям одной из газет, основатель партии Раффи Ованнисян находится в Лос-Анджелесе и, по всей видимости, до выборов в Национальное собрание в Армению не вернется. Соответственно активные члены партии пытаются как-то выстроить собственное политическое будущее.

Так, зампред “Наследия” Армен Мартиросян в данный момент обсуждает возможность выдвижения в одном союзе с Виктором Даллакяном. Глава фракции “Наследия” Заруи Постанджян, которая против блоков, решила самостоятельно участвовать в выборах, а Анаит Бахшян, по сведениям издания, войдет в предвыборный список “Свободных демократов”. Однако никто из перечисленных политиков слухи о своих намерениях не подтверждает.

Зампредседателя партии Армен Мартиросян, обратившись к слухам о распаде «Наследия», заявил в интервью Panorama.am, что они чрезвычайно преувеличены и с партией все в полном порядке. В ответ на вопрос об участии партии «Наследие» в намеченных на 2 апреля парламентских выборах, А.Мартиросян сказал: «На данный момент, пока обсуждения продолжаются, никакой точности внести не могу, только по их окончании будут вынесены соответствующие решения. Отказ партии от участия в выборах – самый последний вариант, теоретически этого исключать не могу, но на практике такой вопрос пока не обсуждается». При этом он не стал называть, с какими именно политическими силами на данный момент ведутся переговоры и проводятся встречи, отметив, что это довольно широкий оппозиционный круг.

В ответ на вопрос, что думает председатель партии Раффи Ованнисян обо всем этом и в курсе ли он происходящих внутри политической силы событий, Мартиросян сказал, что поддерживает постоянную связь с ним. «Все, что здесь происходит, я представляю г-ну Ованнисяну. Ситуация не такая, что он оторван от происходящего. И сложившаяся в партии ситуация не является какой-то особенной», - заявил он.

В свою очередь член партии “Наследие” Анаит Бахшян, комментируя муссируемые в прессе слухи о том, что она собирается покинуть партию и принять участие в парламентских выборах по списку партии «Свободные демократы», заявила на пресс-конференции, что на данный момент у нее нет решения покинуть партию «Наследие».

«Я не говорила о том, что собираюсь покинуть партию, я говорила о том, что с партией «Свободные демократы» и другими были проведены обсуждения относительно того, чтобы я приняла участие в выборах в составе их списка, однако окончательного решения еще нет, посмотрим, что будет», - сказала она. При этом она отказалась говорить на тему разногласий с партией «Наследие», отметив: «Придет время и вы обо всем узнаете».

Что касается Заруи Постанджян, то она категорически против каких-либо блоков, особенно с возглавляемой Варданом Осканяном партией “Единение”, поскольку считает, что Осканян ответственен за события 1 марта 2013 года.

Она также выразила несогласие с распространенным партией “Наследие” в конце прошлого года манифестом о необходимости смены власти в стране, в котором положения, вокруг которых, по мнению “Наследия”, должна консолидироваться оппозиция. По ее словам, данный документ не является отражением единой общепартийной позиции, что это всего лишь личная инициатива Овсепа Хуршудяна и члены правления не выносили на сей счет какого бы то ни было решения.

А.Мартиросян в связи с этим отметил, что у Заруи Постанджян своя позиция, а правление “Наследия” данное заявление приняло и в нем все сказано».