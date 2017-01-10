Виген Саркисян о ситуации на границе и заявлении генсека ОДКБ

Подход армянской стороны – любое нарушение режима прекращения огня – нарушение международных обязательств. Этому надо давать и военную оценку. Об этом вчера в беседе с журналистами на главном сборном пункте сказал министр обороны РА Виген Саркисян.

Министр отметил, что в праздничные дни на границе было относительно спокойно, но это не означает, по его словам, что противник не нарушает режим прекращения огня – нарушения присутствуют как фон. Что касается реакции армянской стороны, то, по словам Вигена Саркисяна, «наши Вооруженные силы дают целевой ответ только в том случае, когда есть необходимость в том, чтобы поразить цель».

Министр обороны также отметил, что доволен заявлением уже бывшего генерального секретаря ОДКБ относительно предпринятого 29 декабря азербайджанской стороной диверсионного проникновения на территорию Армении. По словам Вигена Саркисяна, Николай Бордюжа выразил не только свое мнение, но и мнение всей организации. «Считаю, что заявление генерального секретаря было очень четким. Генеральный секретарь ОДКБ - один из важнейших институтов ОДКБ, и в промежутке между заседаниями ОДКБ он выражает мнение организации. В этом плане мне больше нечего добавить», - заявил Виген Саркисян.

Напомним, что Николай Бордюжа назвал произошедшее у села Чинари Тавушской области Армении диверсионное нападение провокационным, однако не уточнил, какая именно сторона совершила провокацию. Через несколько дней после этого заявления Бордюжа ушел с поста генсека ОДКБ. Хотя еще в 2015 году этот пост на ротационной основе должен был занять представитель Армении, 2 января этого года временным исполняющим обязанности генерального секретаря организации был назначен заместитель Бордюжи Валерий Семериков.

Министр обороны Армении настроен оптимистично и считает, что на предстоящем саммите ОДКБ вопрос будет наконец решен. «Бордюжу его заместитель не заменил, он просто является временно исполняющим обязанности до саммита, когда должно быть принято решение по этому вопросу. Как вы знаете, в ОДКБ решения принимаются на основе консенсуса, они являются результатом политического процесса. Я уверен, что все будет нормально», - сказал министр.