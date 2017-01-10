Америка разошлась по разные стороны России

Отношение к Москве стало критерием патриотизма

Подготовка к смене власти в Белом доме, которая завершится 20 января инаугурацией избранного президента Дональда Трампа, привела к окончательному размежеванию по вопросу отношений с Россией (на снимке: надпись на одном из транспарантов гласит - “Путин и Трамп поделят Европу”).

В лагерь сторонников ужесточения курса вместе с уходящей администрацией Барака Обамы, обвиняющих Москву во вмешательстве во внутренние дела США, вошла значительная часть конгрессменов — как демократов, так и республиканцев, а также руководство спецслужб. В другом лагере, демонстрирующем решимость нормализовать отношения с Россией, оказались сам Дональд Трамп, его команда, а также группа конгрессменов-республиканцев, отказавшихся от критики Кремля. Впервые в истории США отношение к “российскому вопросу” становится критерием американского патриотизма, пишет “КоммерсантЪ”(09.01.17).

С кем вы, мастера разведки?

В интервью телеканалу АВС уходящий президент Барак Обама призвал республиканцев и демократов отбросить разногласия перед лицом внешней угрозы Америке, которая, по его убеждению, исходит от Москвы. “Нам надо напоминать себе, что мы в одной команде. А Владимир Путин не в нашей команде”,— предупредил господин Обама. По его мнению, ситуация, когда часть республиканцев доверяет президенту России больше, чем соотечественникам-демократам, недопустима.

Впрочем, главное политическое событие первой декады января — обнародование совместного доклада трех спецслужб (АНБ, ФБР и ЦРУ) о якобы имевшем место вмешательстве российского руководства в президентские выборы в США — еще больше углубило раскол между двумя лагерями в Вашингтоне.

Это произошло после того, как публичная версия документа, состоящая из 25 страниц, и его секретная версия вдвое большего объема, представленные Бараку Обаме и Дональду Трампу, не изменили позиций сторон по российскому вопросу.

Реакция господина Трампа на секретную часть доклада АНБ, ФБР и ЦРУ оказалась явно не той, на которую рассчитывали его авторы, поставившие на карту свою профессиональную репутацию и, возможно, карьеру. Назвав свою встречу с руководством разведывательного сообщества “конструктивной”, позволившей ему “узнать многое”, Дональд Трамп даже позволил себе вежливый жест в адрес спецслужб, сообщив об “огромном уважении к труду, проделанному этим сообществом для нашего великого народа”. Впрочем, в главном выводе избранный президент остался непреклонным. Он в очередной раз отбросил версию о том, что Россия с помощью хакерских атак могла повлиять на результаты выборов, в том числе на работу машин для голосования.

Уже после встречи с главами спецслужб господин Трамп сделал новые записи в Twitter, еще больше раздразнив противников его идеи о необходимости нормализации отношений с Москвой. “Иметь хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Только “тупые” люди или дураки могут думать, что это плохо. Две страны, возможно, будут совместно работать над решением некоторых из многих серьезных и неотложных проблем и вопросов нашего мира”, — ответил своим критикам Дональд Трамп, добавив, что у каждой из сторон — Америки и России — “и без того хватает проблем”.

“Повзрослей, Дональд”

Демонстрируемое накануне инаугурации нежелание Дональда Трампа согласиться с мнением разведсообщества по поводу предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы, а также его обещания сделать отношения с Москвой одним из приоритетов грозят затяжным противостоянием внутри американской политической элиты.

В этой ситуации обсуждение вопроса о предполагаемых кибератаках со стороны России и других иностранных государств после обнародования доклада АНБ, ФБР и ЦРУ вовсе не снимается с повестки дня, а переносится в Конгресс США, имея все шансы растянуться на многие недели и месяцы.

Подтверждением этому стали начавшиеся на прошлой неделе под председательством Джона Маккейна слушания в сенатском комитете по делам Вооруженных сил в Конгрессе.

“Нет более важного вопроса национальной безопасности, чем возможность провести свободные и честные выборы. Поэтому Конгресс должен отложить партийные разногласия и работать вместе для выработки... ответа на кибератаки”,— заявил сенатор-республиканец Маккейн. Тем самым он повторил главный тезис президента-демократа Обамы о необходимости межпартийного консенсуса перед лицом “российской угрозы”.

Как было объявлено, в сенатском комитете по делам Вооруженных сил в Конгрессе будет создан новый подкомитет по вопросам компьютерной безопасности и кибероружия, который возглавит известный критик Кремля сенатор Линдси Грэм. Заявив о подготовке в Конгрессе нового законопроекта об ужесточении санкций против России, сенаторы Грэм и Маккейн вновь призвали избранного президента Трампа не отказываться от курса администрации Обамы в отношении Москвы.

Обнародованное в воскресенье 8 января совместное интервью Линдси Грэма и Джона Маккейна программе Meet the Press телеканала NBC свидетельствует о заметной смене акцентов в диалоге с новой администрацией в Белом доме, на которую в преддверии инаугурации президента Трампа пошли его непримиримые критики. Отвечая на вопросы NBC, сенаторы фактически отказываются от предыдущей версии о том, что победу Дональду Трампу на выборах обеспечило “вмешательство Москвы”. При этом они пытаются убедить избранного президента, что их действия направлены не лично против него, а против внешней силы, угрожающей Америке, — России, с которой надо бороться сообща.

“Думаю, он опасается, что расследование действий России может подорвать веру в его победу и его легитимность. Но, откровенно говоря, я не знаю ни одного влиятельного демократа, который бы сомневался в том, что Трамп победил”, — заявил Линдси Грэм. После чего обратился с призывом к новому главе Белого дома: “Никто не говорит о том, что Путин стал причиной поражения Клинтон и победы Трампа. Господин избранный президент, доказывать это вовсе не входит в нашу задачу. Наша задача — выяснить, что делали русские на наших выборах, и обеспечить условия, чтобы впредь никто другой, включая русских, не смог этого сделать”.

Выведение вопроса о легитимности победы Дональда Трампа на президентских выборах за скобки продолжающейся дискуссии о России стало новым ходом сторонников жесткой линии по отношению к Москве, не оставляющих попыток договориться с новой администрацией о совместных действиях. Такой ход может привести к определенному сближению позиций между новой администрацией и Конгрессом, члены которого в своем большинстве настроены гораздо более критически, чем Дональд Трамп.

Комментируя свою встречу с руководством спецслужб, господин Трамп решительно не согласился лишь с одним из тезисов — о влиянии Москвы на исход голосования. Однако в заявлении Дональда Трампа, сделанном по итогам встречи с главами АНБ, ФБР и ЦРУ, есть еще одно примечательное признание, которое можно расценить как готовность согласиться с версией о российском следе в американской политике.

Новый президент США, в частности, говорит о том, что “Россия, Китай, другие страны, группы и люди постоянно пытаются проникнуть в киберинфраструктуру наших госучреждений, предприятий и организаций, включая национальный комитет демократов”. В связи с этим Дональд Трамп уже заявил о намерении в трехмесячный срок после вступления в должность разработать план “агрессивного противостояния кибератакам и их прекращения”. В свою очередь кандидат на пост нового директора национальной разведки, бывший сенатор-республиканец от штата Индиана Дэниэл Коутс уже заявил, что для него “высшим приоритетом станет обеспечение безопасности Америки, для чего будут использованы все средства”. Примечательно, что господина Коутса явно не заподозришь в симпатиях к Москве — он находится в санкционном списке РФ.

Из доклада разведки США о вмешательстве России в американские выборы

Американские спецслужбы обнародовали 6 января незасекреченную версию доклада о «вмешательстве России» в выборы США. Документ опубликован на сайте Офиса директора Национальной разведки США (ODNI). Из документа следует, что разведка США «с высокой долей уверенности» считает, что президент России Владимир Путин распорядился организовать кампанию по вмешательству в выборы президента США.

Согласно мнению американской разведки, российский президент преследовал цели «подорвать веру народа в американскую демократию, очернить Хиллари Клинтон, причинить вред ее президентской кампании и помешать ее потенциальной победе на выборах».

«Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитали избрание Трампа. Когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит на выборах, российская кампания сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства», – говорится в отчете.

В своем докладе разведка также сообщает, что «с высокой долей уверенности» ГРУ использовала хакера Guccifer 2.0, а также сайты DCLeaks.com и WikiLeaks, чтобы сделать публичными украденные в ходе кибератак данные, а также распространить их в СМИ.

«Guccifer 2.0, который утверждал, что является независимым румынским хакером, неоднократно на протяжении президентской гонки делал противоречивые и ложные заявления о его вероятной российской принадлежности. Отчеты показывают, что несколько человек свидетельствовали, что Guccifer 2.0 контактировал с журналистами», – говорится в докладе.

В документе также утверждается, что активную работу с WikiLeaks вел телеканал RT. Разведка отмечает, что в 2013 году главный редактор RT встречалась с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне. В докладе также упомянут и телеканал Sputnik.

«Мы считаем, что Москва будет использовать уроки, извлеченные из этой кампании по вмешательству в президентские выборы США, для будущих попыток влияния как на Соединенные Штаты, так и на другие страны, в том числе на американских союзников и их избирательные процессы», – считает американская разведка, утверждая, что Россия «стремится влиять и на выборы в Европе».

Между тем WikiLeaks назвал доклад разведки США о «вмешательстве России» в выборы основанным на «просмотре ТВ и чтении Twitter». Организация указала на «плохие источники» и «отсутствие доказательств».

Организация процитировала часть доклада, где упоминается, что некоторые выводы американской разведки основываются на «поведении лояльных Кремлю политиков, государственных средствах массовой информации и соцсетях прокремлевских политиков, которые Кремль напрямую использует для передачи сообщений или которые подотчетны Кремлю».

В другом сообщении WikiLeaks отмечается, что опубликованный доклад имеет «слабые источники и никаких доказательств». «Ничто в опубликованном сегодня американской разведкой докладе не противоречит нашему выводу, что связанные с выборами США источники WikiLeaks не имеют отношения к государствам», - также замечает организация.

Маргарита Симоньян предложила сотрудникам ЦРУ “сделать работу над ошибками”

Главный редактор МИА “Россия сегодня” и телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения, которые содержатся в опубликованном докладе американской разведки. Примечательно, что в этом документе имя российского президента Владимира Путина упоминается 31 раз, а имя главного редактора RT — 29 раз. Получается, что в практическом плане на результат выборов в США конкретно повлияла Симоньян. Она стала «главным героем» доклада разведывательной тройки спецслужб США. Таков вот парадокс...

“Дорогое ЦРУ! То, что вы тут понаписали, полный незачет. Тема не раскрыта, источники не названы, разведданные устаревшие и/или неверные, реферат оформлен ученически”, – иронически написала Симоньян.

Она предложила авторам доклада сделать работу над ошибками, “аккуратно переписать строчку по три раза”, без ошибок и помарок...

Чтобы показать абсурдность доводов доклада, Симоньян придумала несколько таких же аргументов, которые могли бы пригодиться авторам доклада, готовя обвинения в адрес телеканала RT.

“Спутниками” на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом “Спутники” выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих странах. Таким образом научно доказано, что русская пропаганда передается половым путем. Выводы делайте сами”, – цитирует Симоньян “Русская весна”.