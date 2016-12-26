Роковое небо Сочи

Причиной катастрофы российского самолета под Адлером может быть теракт

Конец нынешнего года выдался очень тяжелым для России. Не успело общество осознать случившееся в Иркутске, где около 80 человек умерли от суррогатного алкоголя, как страну постигла новая трагедия. Утром 25 декабря над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны Ту-154, на борту которого были 92 человека.

Это был не обычный рейс. Лайнер вез в Сирию артистов знаменитого на весь мир краснознаменного военного ансамбля песни и пляски им.Александрова. Они должны были выступить в предновогодние дни перед российскими военнослужащими на базах в Латакии и Хмеймиме во главе со своим руководителем – генерал-лейтенантом Валерием Халиловым. Кроме того, в самолете находилась «российская Мать Тереза» - известная врач и благотворитель «доктор Лиза» - Елизавета Глинка. Помимо них, погибли также несколько высокопоставленных офицеров Минобороны, 9 тележурналистов с трех российских каналов и все 8 членов экипажа.

Начавшееся следствие называет приоритетными версиями катастрофы ошибку пилотов, техническую неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов (птиц). Как заявил в этой связи министр транспорта Максим Соколов, «версия теракта не является основной». Однако именно к этой версии склоняются опрошенные СМИ независимые эксперты. Так, например, военный летчик-инструктор Андрей Красноперов не сомневается, что лайнер взорвался в воздухе. По его мнению, об этом свидетельствует слишком большой разброс частей самолета, разлетевшихся на несколько километров. При этом некий местный житель был травмирован на берегу одним из осколков самолета, а другой – видел с берега вспышку в небе. Следствие, правда, заявляет, что вспышку видели за полчаса до катастрофы, но о её природе ничего не говорится. Кроме того, эксперт полагает, что никакая техническая неисправность не может привести к мгновенному пропаданию лайнера с экранов радаров диспетчерской службы, как это произошло в данном случае. Такое случается лишь если что-то в самолете взрывается или отделяется важный и крупный фрагмент фюзеляжа. Иначе экипаж даже в самой сложной обстановке непременно передает сигнал бедствия – для этого нужны буквально доли секунды – одно нажатие на кнопку. В этой связи летчик вспомнил о гибели российского гражданского лайнера А321, который летел с туристами из Шарм-эш-Шейха в Россию 31 октября 2015 года и взорвался в небе над Синайским полуостровом, в результате чего погибли 224 человека. Эксперт напомнил, что и в этом случае власти как России, так и Египта долгое время отрицали возможность теракта, но в конце концов вынуждены были признать факт взрыва на борту. К тому же экипаж состоял из очень опытных пилотов, говорить об их ошибках не приходится. Никаких нареканий относительно технического состояния самолета у контролирующих безопасность полетов органов не было, да и метеоусловия выдались вполне комфортными.

Специалисты не исключают, что в самолет, который сел для дозаправки горючим в аэропорту Адлера, именно во время краткой стоянки могли «что-то подложить». Так во всяком случае считает эксперт по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, который утверждает, что в подобных случаях возле самолета работают сотрудники наземного технического обеспечения, иных сервисных служб, словом, «бывает много народа». Все эти люди сейчас интенсивно допрашиваются сотрудниками ФСБ. Кроме того, многие эксперты напоминают, что на днях террорист застрелил в Анкаре российского посла Андрея Карлова. Убийца, турецкий полицейский, стреляя в дипломата, кричал, что таким образом он мстит России за «зверства в Алеппо». И это тоже заставляет склоняться к версии о теракте. В списке пассажиров разбившегося самолета есть армянские фамилии. Это - полковник Ваганов А.И. и артист ансамбля Георгиян А.Т. Оба они – граждане России. И, конечно же, происшедшее заставляет вспомнить о крушении в этом же районе в мае 2006 года лайнера Airbus A320 компании Armavia, который рухнул в море при заходе на посадку, унеся с собой жизни 113 человек. Как и в настоящем случае, ответить исчерпывающе на вопрос о причинах трагедии не удалось…

По материалам печати