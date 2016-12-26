Дашнакцутюн пойдет на выборы самостоятельно, но с надеждой на поствыборную коалициию

Секретарь парламентской фракции АРФ Дашнакцутюн Агван Варданян не исключает, что после предстоящих весной парламентских выборов их партия вновь сформирует коалицию с правящей Республиканской партией Армении (РПА). Тем не менее, как отметил Варданян в ходе встречи с журналистами, АРФД будет участвовать в выборах самостоятельно.

По словам Варданяна, судьба возможной коалиции будет во многом зависеть от результатов самих выборов. Член АРФД также заявил, что хоть они и будут участвовать в парламентских выборах отдельно, тем не менее они провели обсуждения с политическими силами и в будущем также будут проводить такие обсуждения. «Переговоров по этим вопросам нет, но у нас были встречи со всеми силами, в том числе с Гагиком Царукяном», - сказал Агван Варданян.

Представитель АРФД приветствовал создание блока «Елк» («Выход») партиями «Гражданский договор», «Просвещенная Армения» и «Республика» в преддверии выборов. Тем не менее он отметил противоречия в нем. «С одной стороны, политики и СМИ говорят о том, что политическая система в Армении пока не сформировалась и что партии пока не играют в ней роли, но с другой стороны, создают альянсы», - отметил он. Что касается возможного участия бывшего министра обороны Сейрана Оганяна в оппозиционном блоке, то Агван Варданян не исключает такого варианта, однако напоминает, что Оганян не новичок в политике и уже был членом политической команды.