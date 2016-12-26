“Поспешные и необоснованные “компромиссы увеличат вероятность возобновления войны”

Бывший министр обороны Сейран Оганян на своей странице в соцсети Facebook представил свои подходы к урегулированию карабахского конфликта, раскритиковав позицию, высказанную недавно Левоном Тер-Петросяном на съезде АНК.

«Проблема Арцаха является не препятствием для развития армянской государственности, а совсем наоборот. Точка зрения, будто Армения не в состоянии развиваться без скорейшего разрешения карабахской проблемы, фундаментально неверна или же является искренним заблуждением. Она не только далека от реальности (в течение долгих лет замороженного конфликта у нас были двузначные показатели экономического роста, а также была зафиксирована иммиграция), но и просто ослабляет позиции Армении в переговорном процессе», - в частности, написал Сейран Оганян. Экс-министр обороны также выразил мнение, что односторонние уступки армянской стороны или же поспешные и необоснованные «компромиссы» в карабахском вопросе не обеспечат мир, а «увеличат вероятность возобновления войны, и в этом случае мы окажемся в невыгодном с военной точки зрения положении».

Как известно, первый президент Армении, лидер АНК Левон Тер-Петросян, который в свое время ушел в отставку из-за своей компромиссной позиции по вопросу решения нагорно-карабахского конфликта, заявил, что сегодня на столе переговоров лежит такой же вариант поэтапного урегулирования, что и в 1998 году, если не хуже. «Это вариант, предполагающий получение международно признанного промежуточного статуса Карабаха в обмен на уступку некоторых территорий и откладывание вопроса окончательного статуса на будущее. …Уступаешь часть - другую часть можешь сохранить. Ничего не уступаешь - теряешь все», - заявил Тер-Петросян. Отметим, что ранее зампредседателя РПА Армен Ашотян выразил недоумение в связи с выбранным для выступления Тер-Петросяна временем. «Подходящий ли это момент после апрельской войны, когда идущий дипломатический процесс – это исключительно переговоры о начале переговоров, говорить о тех возможных красных линиях, которые, по мнению Левона Тер-Петросяна, Армения может себе позволить. Подходящий ли это момент, так сказать, еще до свадьбы выбирать имя внуку?» - сказал Ашотян. По словам Ашотяна, считающаяся радикальной оппозиция с геополитической точки зрения пытается выступать с более гибкой и «примирительной» позиции, чем власть. “Подходящий ли был момент, и такую ли позицию с геополитической точки зрения должна занять элита страны, как власть, так и оппозиция, чтобы Армения с сильных позиций говорила с миром о Карабахе?» - заметил Ашотян. Возразил Тер-Петросяну и действующий министр обороны Виген Саркисян. «Мир невозможен без сильной оборонной системы, - заявил он, процитировав греческого полководца Перикла. – К угрозе возможной войны нельзя относиться с испугом или со стыдом». Отметим, что Тер-Петросян подверг также критике продвигаемую Вигеном Саркисяном концепцию нация-армия, отметив, что для успешного внедрения этой концепции у Армении нет ни предпосылок, ни ресурсов. Виген Саркисян в связи с этим пообещал журналистам, что ответит лидеру АНК в будущем более обстоятельно, и ограничился лишь тем, что выразил недоумение тем, что Левон Тер-Петросян назвал Ильхама Алиева “рациональным политиком”. Напомним, Тер-Петросян, в частности, сказал: «Несмотря на его воинственную риторику, я считаю Ильхама Алиева рационально мыслящим государственным деятелем, который способен совершить соразмерный шаг в направлении установления мира, крайне необходимого для его собственного народа».

«Для меня очень удивительна та оценка, которая была дана руководителю соседней с нами страны, который, ни больше, ни меньше, считает армян всего мира врагом Азербайджана номер один, а Ереван – исторической азербайджанской землей. И на этом фоне оценивать его как прагматичного, адекватного государственного деятеля, думаю, в некотором смысле является отходом от реальности», - сказал министр обороны. «Пацифизм – не лучший партнер, когда страна должна быть готова к навязываемым ей военным авантюрам», - резюмировал Виген Саркисян.