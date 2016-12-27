Серж Саргсян: “Убежден, у Евразийского экономического союза многообещающее будущее”

Вчера в Санкт-Петербурге стартовали саммиты Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых принял участие президент РА Серж Саргсян, отбывший в понедельник утром в Санкт-Петербург.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Армении Серж Саргсян, президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подвели итоги первых двух лет работы Евразийского экономического союза. В рамках повестки дня обсуждались вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения. В частности, президенты обсудили проект соглашения о Таможенном кодексе ЕАЭС, а также вопрос развития сотрудничества с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром в формате ЕСЭС. На заседании присутствовал также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Перед началом заседания главы государств выразили соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением накануне в Сочи самолета Ту-154.

Президент Серж Саргсян выступил с речью на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, в которой, подводя итоги двухлетней деятельности Евразийского экономического союза, остановился как на достижениях и перспективах ЕАЭС, так и на проблемных вопросах, тормозящих полноценное функционирование единого экономического пространства. Глава государства коснулся принятия Таможенного кодекса как весомого шага на пути нашей дальнейшей интеграции, подчеркнул необходимость скоординированной транспортной политики, предложил использовать опыт сектора информационных технологий Армении при формировании цифрового рынка союза, а также акцентировал вопрос сотрудничества ЕАЭС с Ираном, отметив, что в ходе недавнего официального визита в Армению президент Ирана Роухани выразил заинтересованность в заключение временного соглашения c ЕАЭС, и Армения активно этому содействует.

В своей речи президент РА, в частности, сказал:

“Хотел бы поделиться нашими оценками функционирования союза за текущий год. В позитив можно записать то, что темпы сокращения взаимной торговли снижаются. Есть положительная динамика по промышленному и сельскохозяйственному производству. Полагаю, что ряд принятых решений по рынку лекарственных препаратов и медицинских изделий, по либерализации до 2025 года 20 секторов услуг, а также по концепциям формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов проявят себя в ближайшей или среднесрочной перспективе.

Благодаря заложенному фундаменту евразийского интеграционного проекта нам удалось заметно ослабить деструктивные последствия внешнеэкономических шоков, которые были бы более чувствительными для государств-членов в случае отсутствия внутреннего рынка союза. Для государств-членов с небольшими экономиками обеспечен эффект «масштаба» как для национальных производителей, так и для международного позиционирования страны.

Хотел бы также отметить в качестве существенного достижения нашей организации тот факт, что успешно запущен и работает механизм ротации высших должностных лиц. Думаю, выражу солидарное мнение, что все наши опасения по поводу целесообразности и продуктивности такого шага остались позади. Все уставные органы Организации работают в полном режиме и достаточно интенсивно, о чем свидетельствует также повестка сегодняшней встречи.

При всем этом потенциал союза в части реакции на социально-экономические вызовы реализуется еще в недостаточном объеме. Как следствие, ожидания бизнеса и граждан от создания и деятельности союза, связанные с его ролью в модернизации экономик и повышении качества жизни граждан, остаются нереализованными. Правовая основа частично сформирована, но сохраняются ограничения использования интеграционного потенциала, что, по нашему мнению, не позволяет оперативно реагировать на ухудшение ситуации в мировой экономике. Одним словом, несмотря на серьезные продвижения, пока еще открытыми остаются немало вопросов.

Как нам представляется, союз должен продвигаться по двум ключевым направлениям. Первое – это устранение оставшихся преград на пути полной либерализации «четырех свобод» и развитие интеграции внутри союза. Второе – это более эффективное встраивание национальных экономик государств-членов и союза в целом в глобальную торговую систему. Оба эти направления являются взаимодополняющими. Очевидно, что без налаживания эффективного сотрудничества внутри союза международное позиционирование нашего интеграционного объединения осложнится.

В этом контексте принятие Таможенного кодекса - весомый шаг на пути нашей дальнейшей интеграции, так как он очерчивает переход к единому таможенному регулированию на всем пространстве экономического союза. Важно, что новым Кодексом установлены передовые, соответствующие международным стандартам подходы. Применение указанных подходов упростит процедуру пересечения товаров таможенной границы ЕАЭС, сделает ее транспарентной, в том числе и посредством внедрения системы электронного декларирования, что и является нашей задачей.

В этой связи хотел бы обозначить следующий момент. При переходе на ту или иную систему администрирования следует высвободить бизнес от лишнего бумаготворчества, стремиться максимально совместить принципы необходимости и достаточности.

Для армянской стороны актуален также вопрос либерализации секторов торговли услугами. Мы прилагаем последовательные усилия по применению в сфере государственных услуг принципа «одного окна», серьезно продвинулись в части обеспечения конструктивного государственно-частного взаимодействия в этой сфере. Готовы поделиться с партнерами нашим опытом по внедрению и применению единых электронных платформ в сфере государственных услуг.

В нашей стране сектор информационных технологий занимает одно из лидирующих мест, накоплен значительный опыт, который важно использовать в цифровой трансформации отраслей экономики, при формировании цифрового рынка союза. Для участия в современном мировом разделении труда и получения результатов в сфере развития цифровой экономики нужно обладать значимым голосом, поэтому мы заинтересованы в согласованных усилиях и реализации совместных проектов, проработке и осуществлении стратегических направлений развития цифровой экономики ЕАЭС уже в 2017 году. Особенно важным, на наш взгляд, может стать реализация инициатив в транспортно-логистической системе, энергетике, сельском хозяйстве, микроэлектронике и Армения готова принять активное участие в их реализации.

Хотел бы особо обозначить важность проведения скоординированной транспортной политики. Перед Арменией остро стоит вопрос обеспечения непрерывной связи со странами-членами ЕАЭС. В условиях отсутствия общей границы со странами ЕАЭС наша торгово-экономическая связь осуществляется через территорию Грузии – через КПП «Верхний Ларс». Но, к сожалению, обусловленные рядом обстоятельств – погодными условиями, бюрократическими процедурами, работа данного КПП периодически нарушается, что наносит серьезный ущерб нашим хозяйствующим субъектам. В этой связи придаем важное значение созданию отдельного проезда для транспортных средств, принадлежащих странам-членам ЕАЭС, который значительно облегчит осуществление грузоперевозок. Это даст представителям бизнеса наших стран реальное ощущение полезности функционирования нашего союза.

Относительно скоординированной транспортной политики хотел бы отметить, что приоритет при выборе как уже действующих, так и вновь создающихся транспортных коридоров и маршрутов, в первую очередь должен отводиться тем, которые пролегают через страны ЕАЭС, а их перечень должен формироваться на основе предложений государств. Маршруты должны способствовать большей вовлеченности стран ЕАЭС в региональные и международные инфраструктурные коридоры и проекты сотрудничества.

Хотел бы перейти на тему международной деятельности ЕАЭС. Радует тот факт, что интерес к нашему союзу в мире растет. В течение всего года интенсивно прорабатывались вопросы сотрудничества с Китаем, Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами. Это, несомненно, расширяет возможности международного вовлечения и повышения роли ЕАЭС на международной арене.

Хотел бы отдельно коснуться вопроса сотрудничества ЕАЭС с Ираном. В ходе недавнего официального визита президента Ирана Роухани в Армению мы обстоятельно обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений между ЕАЭС и Ираном, в том числе вопрос создания зоны свободной торговли. В частности, были представлены те широкие возможности взаимовыгодного сотрудничества, которые откроются для хозяйствующих субъектов наших стран и Ирана. Президент Ирана выразил заинтересованность в заключение временного соглашения c ЕАЭС, ведущего к образованию зоны свободной торговли.

Армения активно содействует переговорному процессу между Евразийской экономической комиссией и Ираном, имея целью по возможности быстро достигнуть подписания данного соглашения.

Одновременно мы обсудили планы создания международного транспортного и транзитного коридора Персидский залив – Черное море. Армения – единственный член ЕАЭС, имеющий сухопутную границу с Ираном, делает упор на развитие транспортных и логистических инфраструктур, в том числе благодаря осуществляемому ныне строительству коридора Север-Юг, что создаст платформу для удобного и безопасного выхода в Персидский залив и далее в Индийский океан для наших партнеров по ЕАЭС.

Подытоживая, хотел бы выразить надежду, что совместными усилиями мы не только преодолеем нынешние финансово-экономические трудности, но и поднимем международный вес нашего интеграционного объединения путем укрепления союза изнутри. Убежден, что у ЕАЭС многообещающее будущее, что, несомненно, послужит развитию наших экономик и благосостоянию наших граждан”.