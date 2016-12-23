2016 год - год тревог и надежд

Заметки Арташеса Гегамяна в связи с выступлением Л.Тер-Петросяна

В настоящее время, в период внешних и внутренних вызовов, более того, угроз, просто непозволительно оставлять без ответа любой адресованный армянской госу­дарст­венности политический шаг, любой помысел или позицию, озвученные с более или менее заметной трибуны и выраженные амбициозно, подчеркнуто открыто или даже завуали­рованно. Поясню свою мысль.

17 декабря на съезде АНК с программной речью выступил первый президент РА Левон Тер-Петросян. Признаюсь, что его выступление пробудило во мне противоречивые чувства. С одной стороны, казалось бы, достаточно взвешенные оценки по поводу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, с другой же стороны, вместе со всем этим – такие суждения и предложения, касающиеся этой проблемы, которые, по-моему, прямо поощряют проводимую Азербайджаном деструктивную политику. Судите сами.

Итак, первое. Как утверждает оратор: «Невидимая политическая философия, с 1998 года положенная в основу функционирования Армянского государства, это, другими словами, стратегия сохранения карабахского статус-кво и развития в условиях блокады еще сто лет». Но ведь именно благодаря этой стратегии 8 декабря с.г. министры ИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ приняли совместное заявление по нагорно-карабахскому конфликту, в котором, в частности, говорится:

«Напоминаем сторонам, что урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского Заключительного акта, а именно: неприменения силы, территориальной целостности и равноправия и самоопределения народов, а также дополни­тельных элементов, как это было предложено президентами стран-сопредседателей, в том числе возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана; промежуточный статус для Нагорного Карабаха для обеспечения гарантий безопасности и самоуправления; обеспечение коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом; определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем имеющего обязательную юридическую силу волеизъявления народа; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания; международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя миротворческую операцию. Наши страны будут продолжать работать в тесном контакте со сторонами, и мы призываем их в полной мере пользоваться содействием Минской группы сопредседателей в качестве посредников».

Знаменательно, что это заявление, принятое на саммите министров иностранных дел ОБСЕ в Гамбурге, одобрил президент Армении в качестве основы для возобновления переговоров, в то время как официальный Баку умышленно исказил содержательную суть этого документа, так и не высказав своей четкой позиции по этому вопросу. Что и говорить, такое поведение со стороны апшеронских властей было вполне ожидаемо, поскольку в том же документе содержатся оценки, адресованные именно азербайджанской стороне, по сей день нарушающей Соглашение о перемирии 1994-1995 годов.

«Нам также известно о зверствах, совершенных на поле боя в апреле, и мы осуждаем их решительным образом». Нашей общественности хорошо известны те обоснованные, гневные выступления, которые были озвучены членами армянских делегаций, в частности, на сессиях Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи СЕ. Так что, какую оценку в свете сказанного можно дать вышеприведенному утверждению Левона Тер-Петросяна – предоставим решить читателю.

Второе. Не спорю, та часть его речи, которая содержит своеобразную интерпретацию идеи «нация-армия», должен признать, весьма любопытна – но исключительно с историко-познавательной точки зрения. Однако его мнение о том, что «адепты идеи «нация-армия» предметом подражания считают израильский опыт, не выдерживает никакой критики» и абсолютно неприемлемо. Более того, в подтверждение этой своей мысли оратор продолжает: «… получив отказ от всех соседних арабских государств в сосуществовании и для обеспечения собственного существования Израиль был вынужден уповать исключительно на свою военную силу и усиливать армию, благодаря чему он смог одержать победы и в дальнейших войнах».

Не хочу и далее приводить цитаты из речи Тер-Петросяна, просто напомню: 14-15 апреля с.г. в Стамбуле состоялся тринадцатый саммит Организации исламского сотрудничества, где Турции, как принимающей стороне, удалось сделать проблему Нагорного Карабаха центральной среди других обсуждаемых вопросов, в результате чего была принята резолюция, однозначно поддерживающая территориальную целостность Азербайджана. Более того, по данному вопросу участники саммита сформировали специальную рабочую группу – с целью содействия Азербайджану в этом вопросе на постоянной основе. Считаю уместным также подчеркнуть, что Стамбульский саммит собрал под одной крышей делегатов 56 стран, из них 24 страны были представлены на уровне президентов – в том числе Саудовская Аравия, Иран, Казахстан, Азербайджан, 9 стран представляли главы правительств и 6 – главы парламентов.

Относительно вопроса о том, «какой необходимостью продиктована армянская программа создания «нации-армии» и каковы предпосылки ее возникновения», думаю, исчерпывающий ответ дан в резолюции вышеупомянутого саммита. Можно привести и другие доводы в пользу актуальности для нашей страны идеи «нация-государство». А утверждение Левона Тер-Петросяна о том, что идея «нация-армия», положенная в основу государственной политики Израиля и на государственном уровне озвученная в Армении, якобы не имеет никаких точек соприкосновения, думается, что совершенно лишено основания.

Третье. Не меньшую озабоченность и недоумение вызывает и следующая мысль, высказанная первым президентом: «Не следует считать неважным ту реальность, что вопреки безоговорочной политической поддержке, оказываемой Турцией Азербайджану, она, помимо блокады, против Армении никаких иных враждебных действий не предпринимала...» В ответ на это приведу две цитаты. Так, 22 апреля с.г. глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, состоявшейся после встречи с армянским коллегой, отметил, что заявления Турции в поддержку Азербайджана в карабахском конфликте совершенно недопустимы. «Это призывы не к миру, а к войне. Это призывы к силовому варианту разрешения конфликта».

Более того, он также отметил, что позиция Турции противоречит подходам международной общественности, добавив: «К сожалению, мы уже привыкли к таким выкрутасам нынешнего турецкого руководства». Напомню также, что в самый разгар азербайджанской агрессии – 3 апреля т.г., выступая на церемонии открытия Турецко-американского центра культуры и цивилизации в штате Мэриленд (США), президент Турции Эрдоган заявил: «Мы будем поддерживать Азербайджан до конца… Мы молимся, чтобы наши азербайджанские братья победили в этих столкновениях как можно с меньшими потерями. Пусть Аллах поможет нашим азербайджанским братьям».

В те дни весь цивилизованный мир призывал к миру, а Эрдоган – к войне. Здесь уже не приходится говорить о прямом участии турецких военных инструкторов на стороне азербайджанских агрессоров. Так неужели Тер-Петросян рассматривает это как отсутствие «иных враждебных действий» («помимо блокады» - А.Г.)?!

Четвертое. Я отнюдь не намерен оппонировать всем высказываниям Тер-Петросяна. К примеру, он справедливо замечает: «По одному поводу я говорил, что ключ решения карабахского вопроса находится в руках России, и ее усилия тем самым доказывают правильность этого утверждения. Причем также и Запад, в ряду приоритетов которого, как уже отмечено, карабахское урегулирование места не занимает, с уверенностью можно сказать, что не только осознает, но и ценит особую роль России в этом вопросе».

Ну что? Трудно оспорить это утверждение. Однако как объяснить, что ваш покорный слуга, оставаясь верным духу отношений Армении и России, был единственным делегатом, кто в 2015 году в Хельсинки проголосовал против декларации ПА ОБСЕ, содержащей множество антироссийских формулировок, который по возвращении в Армению был подвергнут яростным нападкам со стороны СМИ, денно и нощно восхваляющих господина Тер-Петросяна, стал свидетелем протяжного воя и навешивания множества ярлыков. Вполне понятно, почему возможность аналогичного подхода по поводу своего выступления на съезде АНК столь провидчески предсказывает, но при этом считает это неприемлемым и отвергает наш оратор. Возможно, что я бы не стал упоминать об этом факте, если бы столь же гнусное и коварное отношение не повторилось бы в июле 2016 года, когда я вновь проголосовал против антироссийской декларации (вместе с тремя российскими делегатами), к сожалению, принятой на сессии ПА ОБСЕ в Тбилиси. Отмечу, кстати, что, проголосовав против этого документа на этой авторитетной международной парламентской площадке, я, естественно, проводил в жизнь принципиальный курс президента Армении и в очередной раз подтверждал верность духу установившимся армяно-российским союзническим отношениям, при этом публично показывал, что в отличие от некоторых я неизменно поддерживаю такую позицию.

Чтобы до конца быть справедливым, отмечу, что обсуждаемое выступление содержит в себе и однозначно приемлемые для меня положения, но при этом с одной лишь оговоркой – если рассматривать его в общей канве, в отрыве от ее скрытой сути. Это обстоятельство чрезвычайно важно, поскольку опасность озвученного оратором целого ряда пессимистических выводов и утверждений, на мой взгляд, хотя и прикрывается флером благозвучных пожеланий, однако содержит в себе скрытый месседж, который весьма прозрачен для азербайджанской стороны. И здесь не приходится сомневаться в том, что азербайджанцы воспримут слова Тер-Петросяна вполне однозначно, а именно: азербайджанские коллеги в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию могут продолжать свою деструктивную, непримиримую политику, потому что Левон Тер-Петросян считает, что при нынешней политике, проводимой армянской стороной, «света в конце тоннеля не видно»...

Слова мои, дорогой читатель, «возможно, получились горькими, но моей целью было не ввергать людей в уныние», как сказал в заключение своей речи на съезде АНК Левон Тер-Петросян, а просто подтвердить мое безоговорочное убеждение в том, что сегодня воплощением радости и гордости армянского народа являются именно бесстрашные герои апрельской войны, отважные воины «нации-армии».

Арташес ГЕГАМЯН,

депутат Национального собрания Армении от Республиканской партии Армении, руководитель постоянной делегации НС Армении в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, председатель партии «Национальное единение»