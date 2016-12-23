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В Номере // ПОЛИТИКА // Виктор Даллакян возглавил партию “Третья Республика” и заявил о сотрудничестве с Сейраном Оганяном

Виктор Даллакян возглавил партию “Третья Республика” и заявил о сотрудничестве с Сейраном Оганяном

Главная интрига состоявшегося вчера съезда новой партии «Республика» была связана не столько с избранием бывшего представителя президента в парламенте Виктора Даллакяна на посту председателя этой партии, сколько с именем экс-министра обороны Сейрана Оганяна, который, согласно публикациям в прессе, должен был появиться на съезде. Вместо этого Сейран Оганян в канун съезда сообщил на своей странице в Фейсбук о намерении активно участвовать в предстоящих политических и избирательных процессах. При этом не уточнил, в составе какой именно политической силы будет выдвигаться, отметив лишь, что ведет переговоры с различными партиями.

Отметим, однако, что в прессу уже давно просочились сведения о том, что в парламентскую гонку Сейран Оганян вступит под вывеской партии “Третья республика”, создаваемой Виктором Даллакяном. Сам Даллакян неоднократно эту версию подпитывал заявлениями о постоянном контакте с Сейраном Оганяном. Вчера после съезда, отвечая на вопросы журналистов, он вновь подтвердил – их сотрудничество с экс-министром обороны только углубляется.

«Наше сотрудничество не только продолжается, оно углубляется, и это связано также с тем обстоятельством, что оценки нашей партии и Сейрана Оганяна относительно сложившейся в стране тяжелой ситуации и путей выхода из этой ситуации совпадают. И мы считаем, что лишь сообща, объединившись, можно в нашей стране мирным путем в результате парламентских выборов достичь смены власти. Мы являемся сторонниками широкой консолидации, сторонником которой также является Сейран Оганян», - сказал Даллакян, заверив, что уже в ближайшее время они объявят о том, в каком формате будут участвовать в парламентских выборах.

Как объяснил Даллакян, Сейрана Оганяна и представителей других политических сил они не пригласили на съезд, поскольку в повестке съезда были лишь внутрипартийные вопросы.

Кстати, не так давно возможность сотрудничества с Сейраном Оганяном комментировал также экс-глава МИД, лидер партии «Единение» Вардан Осканян, отметив, что видит возможность формирования предвыборного альянса возглавляемой им политической силы с председателем оппозиционной партии «Наследие» Раффи Ованнисяном и бывшим министром обороны республики Сейраном Оганяном. «Если Сейран Оганян решит войти в политику и участвовать в парламентских выборах, то почему бы и нет. Я вижу сотрудничество с ним”, - заявил Осканян.

Даллакян, однако, не стал затрагивать вопроса о возможности блока с партиями «Единение» Вардана Осканяна и «Наследие» Раффи Ованнисяна. «Я встречался с руководителями различных партий. Но поскольку эти встречи носят непрерывный характер и это политические консультации, то я в настоящее время счел бы целесообразным оглашение конкретных имен. Всего лишь могу сказать, что есть большая возможность объединения и консолидации. Думаю, в ближайшее время вы станете этому свидетелями», - отметил он.

Со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном Даллакян не встречался, а к возможному сотрудничеству с Гагиком Царукяном, по его словам, обратится тогда, когда тот официально объявит о возвращении в политику.

В своем выступлении на съезде Даллакян подверг критике власти, говорил об эмиграции и коррупции. По его формулировке, мы имеем дело с фактическим разрушением Армении, поэтому необходима консолидация политических сил, которая сможет предотвратить воспроизводство РПА. Заметим, что сам Даллакян до последнего времени был членом именно этой партии. «Полное отсутствие общественного доверия к действующей власти может привести не только к поствыборным потрясениям, но и к серьезным революционным катаклизмам. Отведенное нам время на то, чтобы исправить ситуацию, почти истекает», - заявил Даллакян.

В ответ на озвученные Даллакяном обвинения в адрес действующей власти журналисты спросили его, почему он в таком случае согласился работать в администрации президента. «Почему я принял приглашение Сержа Саргсяна? Есть время собирать камни, и есть время разбрасывать камни. Это во-первых. И во-вторых, представитель президента Армении в Национальном собрании имеет всего одну функцию. Он сообщает руководителю администрации Вигену Саркисяну, сколько депутатов находятся в Национальном собрании и последовательность выступлений этих депутатов. Всего лишь это. То есть у меня были символические функции», - заявил он.

Виктор Даллакян отметил также, что не видит в прошлом Сейрана Оганяна ни одного эпизода, который помешал бы их сотрудничеству, включая события 1 марта 2008 года и апрельскую войну. «Сейран Оганян не виноват в создавшейся в Армении ситуации, он оказал нашей стране большие услуги», - сказал Даллакян.

Отметим, что в Республиканской партии Армении к возможности вступления Сейрана Оганяна в парламентскую гонку относятся с изрядной долей скептицизма. До последнего времени многие республиканцы в общении с прессой отрицали такую возможность, отмечая, что Оганяну после отставки был предложен высокий пост, однако он отказался. После заявления Оганяна в РПА считают, что уволенные чиновники, возвращаясь, не добиваются больших достижений. «Политика притягивает бывших чиновников. Жизнь показывает, что они не могут достичь очень больших результатов, но могут занять какое-то место под политическим солнцем, имея определенную политическую программу и амбиции», - заявил зампред РПА Армен Ашотян.

Тагуи ОВАНЕСЯН
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