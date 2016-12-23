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В Номере // ПОЛИТИКА // Карабах не будет частью страны, которой давно нет

Карабах не будет частью страны, которой давно нет

Ответственность за апрельскую эскалацию несет Азербайджан

Нагорный Карабах больше никогда не вернется в состав Азербайджана. Эта территория некогда была в составе Азербайджанской ССР, которой больше не существует, заявил журналистам в Национальном собрании депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

По его словам, когда распадался СССР, Азербайджан уже не контролировал большую часть Карабаха, и к этому нужно относиться как к объективной реальности.

«Возвращения к прошлому не будет. С другой стороны, есть территории вокруг Карабаха, которые должны быть возвращены в рамках всеобъемлющего урегулирования», — отметил российский депутат. Причина нынешней напряженной обстановки на линии соприкосновения войск, по мнению Затулина, заключается именно в отсутствии всеобъемлющего урегулирования. Говоря о ситуации в армяно-российских отношениях, Затулин признал, что после апрельской эскалации в Карабахе в армянском обществе возникли некоторые сомнения в способности и желании России помочь своему союзнику. Все такие сомнения Москва должна развеять. Он напомнил, что Россия уже поставила Еревану оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», а Госдума ратифицировала соглашение о единой системе ПВО с Арменией. Все это, на его взгляд, направлено на обеспечение баланса сил в регионе. Что касается поставок российских вооружений Азербайджану, то Затулин полагает, что в целом военные поставки Москвы должны быть «в пользу Армении», чтобы не допустить очередной эскалации в зоне конфликта. «Апрельские боевые действия были печальным исключением, однако ответственность за это несет в первую очередь Азербайджан. Свою значимую роль в эскалации конфликта тогда сыграла и Турция», — сказал депутат.

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